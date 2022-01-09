Минобороны Казахстана заявило, что обстановка в стране стабилизируется
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«Обстановка на территории Республики Казахстан стабилизируется и находится под контролем органов власти», — сказал он на брифинге.
Также Камалетдинов заявил, что контртеррористическая операция в республике будет продолжаться до полного уничтожения террористов.
При этом командующий миротворцами ОДКБ в Казахстане Андрей Сердюков сообщил, что Коллективные миротворческие силы ОДКБ будут выполнять задачи в Казахстане до тех пор, пока ситуация в этой стране полностью не стабилизируется.
Миротворцы охраняют важные военные, государственные и социально важные объекты в Алма-Ате и прилегающих районах.