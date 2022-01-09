Миротворцы ОДКБ будут выполнять задачи в Казахстане до полной стабилизации ситуации

Короткая ссылка
Коллективные миротворческие силы Организации Договора о коллективной безопасности будут выполнять задачи в Казахстане до тех пор, пока ситуация в этой стране полностью не стабилизируется.
Миротворцы ОДКБ будут выполнять задачи в Казахстане до полной стабилизации ситуации
  • ©AP Photo/Vasily Krestyaninov

Об этом на брифинге заявил командующий миротворцами ОДКБ в Казахстане Андрей Сердюков. 

«Выполнение задач подразделениями коллективных миротворческих сил будет продолжено до полной стабилизации обстановки в стране», — сказал он.

Также Сердюков проинформировал, что миротворческие силы ОДКБ завершили развёртывание в Казахстане и приступили к выполнению задач.

5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что обратился к партнёрам по ОДКБ с просьбой оказать помощь в преодолении террористической угрозы. 

9 января Минобороны России сообщило, что российский контингент миротворческих сил ОДКБ приступил к выполнению задач на территории Казахстана. 

Российским военнослужащим поставлены задачи обеспечивать охрану жизненно важных объектов и объектов социальной инфраструктуры в Казахстане.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить