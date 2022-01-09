Миротворцы ОДКБ будут выполнять задачи в Казахстане до полной стабилизации ситуации

Коллективные миротворческие силы Организации Договора о коллективной безопасности будут выполнять задачи в Казахстане до тех пор, пока ситуация в этой стране полностью не стабилизируется.

Об этом на брифинге заявил командующий миротворцами ОДКБ в Казахстане Андрей Сердюков.

«Выполнение задач подразделениями коллективных миротворческих сил будет продолжено до полной стабилизации обстановки в стране», — сказал он.

Также Сердюков проинформировал, что миротворческие силы ОДКБ завершили развёртывание в Казахстане и приступили к выполнению задач.

5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что обратился к партнёрам по ОДКБ с просьбой оказать помощь в преодолении террористической угрозы.

9 января Минобороны России сообщило, что российский контингент миротворческих сил ОДКБ приступил к выполнению задач на территории Казахстана.

Российским военнослужащим поставлены задачи обеспечивать охрану жизненно важных объектов и объектов социальной инфраструктуры в Казахстане.