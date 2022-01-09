Коллективные миротворческие силы ОДКБ завершили развёртывание в Казахстане и приступили к выполнению задач, заявил руководящий миротворческими силами генерал-полковник Андрей Сердюков. Миротворцы охраняют важные военные, государственные и социально важные объекты в Алма-Ате и прилегающих районах.

«В соответствии с решением Совета коллективной безопасности ОДКБ Коллективные миротворческие силы завершили развертывание на территории Республики Казахстан. В настоящее время подразделения миротворческих сил выполняют задачи по охране важных военных, государственных и социально значимых объектов в городе Алма-Ата и прилегающих к нему районах», — сказал Сердюков на брифинге.

5 января президент Казахстана заявил, что обратился к партнёрам по ОДКБ с просьбой оказать помощь в преодолении террористической угрозы. Он назвал данное обращение «уместным и своевременным».

Утром 6 января стало известно, что ОДКБ направила коллективные миротворческие силы в республику.

Руководит действиями миротворческих сил ОДКБ в Казахстане командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков.