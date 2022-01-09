Миротворческие силы ОДКБ завершили развёртывание в Казахстане
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«В соответствии с решением Совета коллективной безопасности ОДКБ Коллективные миротворческие силы завершили развертывание на территории Республики Казахстан. В настоящее время подразделения миротворческих сил выполняют задачи по охране важных военных, государственных и социально значимых объектов в городе Алма-Ата и прилегающих к нему районах», — сказал Сердюков на брифинге.
5 января президент Казахстана заявил, что обратился к партнёрам по ОДКБ с просьбой оказать помощь в преодолении террористической угрозы. Он назвал данное обращение «уместным и своевременным».
Утром 6 января стало известно, что ОДКБ направила коллективные миротворческие силы в республику.
Руководит действиями миротворческих сил ОДКБ в Казахстане командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков.