Руководителем миротворческих сил ОДКБ в Казахстане назначен генерал-полковник Сердюков
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- РИА Новости
Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Как сообщалось, группировка из более чем 70 самолётов Ил-76 и пяти Ан-124 круглосуточно перебрасывает подразделения российского контингента сил ОДКБ в Казахстан.
Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась ранее заявил, что передислокация всех миротворческих подразделений должна завершиться в пятницу, 7 января.
Вечером 6 января сообщалось, что первые российские подразделения из состава миротворческих сил прибыли в Казахстан.
Председатель ОБСЕ Збигнев Рау также призвал к деэскалации ситуации с протестами в Казахстане. Он отметил, что насилие никогда не является верным ответом на проблемы.