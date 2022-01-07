Руководителем миротворческих сил ОДКБ в Казахстане назначен генерал-полковник Сердюков

Руководить действиями миротворческих сил ОДКБ в Казахстане назначен командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков.

Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Как сообщалось, группировка из более чем 70 самолётов Ил-76 и пяти Ан-124 круглосуточно перебрасывает подразделения российского контингента сил ОДКБ в Казахстан.

Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась ранее заявил, что передислокация всех миротворческих подразделений должна завершиться в пятницу, 7 января.

Вечером 6 января сообщалось, что первые российские подразделения из состава миротворческих сил прибыли в Казахстан.

Председатель ОБСЕ Збигнев Рау также призвал к деэскалации ситуации с протестами в Казахстане. Он отметил, что насилие никогда не является верным ответом на проблемы.