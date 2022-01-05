Председатель ОБСЕ призвал к деэскалации в Казахстане

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Председатель ОБСЕ Збигнев Рау призвал к деэскалации ситуации с протестами в Казахстане.
Председатель ОБСЕ призвал к деэскалации в Казахстане
  • © AP Photo/Vladimir Tretyakov

Об этом он написал в своём Twitter.

«Как председатель ОБСЕ я внимательно слежу за текущими событиями в Казахстане... Я призываю к деэскалации ситуации и началу диалога в полном соответствии с обязательствами в рамках ОБСЕ», — отметил он.

Рау также подчеркнул, что насилие никогда не является верным ответом на проблемы.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что власть теперь намерена действовать максимально жёстко в отношении правонарушителей в ходе протестов.

Также лидер Казахстана отметил, что несколько сотрудников правоохранительных органов были убиты во время протестов в Алма-Ате.

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