Председатель ОБСЕ призвал к деэскалации в Казахстане
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Об этом он написал в своём Twitter.
«Как председатель ОБСЕ я внимательно слежу за текущими событиями в Казахстане... Я призываю к деэскалации ситуации и началу диалога в полном соответствии с обязательствами в рамках ОБСЕ», — отметил он.
Рау также подчеркнул, что насилие никогда не является верным ответом на проблемы.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что власть теперь намерена действовать максимально жёстко в отношении правонарушителей в ходе протестов.
Также лидер Казахстана отметил, что несколько сотрудников правоохранительных органов были убиты во время протестов в Алма-Ате.