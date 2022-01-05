Токаев заявил о гибели сотрудников правоохранительных органов во время протестов

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что несколько сотрудников правоохранительных органов были убиты во время протестов в Алма-Ате.

«В нашем любимом городе происходят массовые нападения на сотрудников правопорядка. Среди них есть убитые и раненые. Толпы бандитствующих элементов избивают военнослужащих, издеваются над ними, голыми водят по улицам, подвергают насилию женщин, грабят магазины», — заявил он.

По его словам, обстановка угрожает безопасности всех жителей города.

Ранее Токаев заявил, что с сегодняшнего дня власть намерена действовать максимально жёстко в отношении правонарушителей в ходе протестов.

5 января комендант Алма-Аты Канат Таймерденов заявил, что более 120 автомобилей сожгли во время протестов против повышения цен на газ в городе.

Также сообщалось, что в ходе протестов в Алма-Ате пострадали пять сотрудников скорой помощи, а в Управлении здравоохранения города отметили, что демонстранты мешают работе медиков в городе.