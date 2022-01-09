Российским миротворцам поставили задачу по охране жизненно важных объектов в Казахстане

Короткая ссылка
Российский контингент миротворческих сил ОДКБ утром 9 января приступил к выполнению задач по охране важных объектов на территории Казахстана.
Российским миротворцам поставили задачу по охране жизненно важных объектов в Казахстане
  • Gettyimages.ru

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сообщение российского Министерства обороны.

По данным оборонного ведомства, подразделения воздушно-десантных войск выполнили переброску самолётами военно-транспортной авиации с российских аэродромов. 

Затем колонна после разгрузки осуществила марш к местам дислокации. 

Отмечается, что «после уяснения обстановки военнослужащие российского контингента миротворческих сил ОДКБ приступили к выполнению задач».

Российским военнослужащим поставлены задачи обеспечивать охрану жизненно важных объектов и объектов социальной инфраструктуры в Казахстане.

Также подразделения российского контингента миротворческих сил ОДКБ на аэродроме Алма-Аты проводят тренировки, в ходе которых отрабатывают предотвращение нештатных ситуаций.

Президент Казахстана заявил, что исполнение охранных функций силами ОДКБ в Нур-Султане позволило высвободить часть сил казахстанских органов правопорядка и передислоцировать их в Алма-Ату.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить