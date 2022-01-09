Российским миротворцам поставили задачу по охране жизненно важных объектов в Казахстане

Российский контингент миротворческих сил ОДКБ утром 9 января приступил к выполнению задач по охране важных объектов на территории Казахстана.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сообщение российского Министерства обороны.

По данным оборонного ведомства, подразделения воздушно-десантных войск выполнили переброску самолётами военно-транспортной авиации с российских аэродромов.

Затем колонна после разгрузки осуществила марш к местам дислокации.

Отмечается, что «после уяснения обстановки военнослужащие российского контингента миротворческих сил ОДКБ приступили к выполнению задач».

Российским военнослужащим поставлены задачи обеспечивать охрану жизненно важных объектов и объектов социальной инфраструктуры в Казахстане.

Также подразделения российского контингента миротворческих сил ОДКБ на аэродроме Алма-Аты проводят тренировки, в ходе которых отрабатывают предотвращение нештатных ситуаций.

Президент Казахстана заявил, что исполнение охранных функций силами ОДКБ в Нур-Султане позволило высвободить часть сил казахстанских органов правопорядка и передислоцировать их в Алма-Ату.