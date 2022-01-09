Российские военные из сил ОДКБ начали тренировки на аэродроме Алма-Аты

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Подразделения российского контингента миротворческих сил ОДКБ на аэродроме Алма-Аты проводят тренировки, в ходе которых отрабатывают предотвращение внештатных ситуаций.
Российские военные из сил ОДКБ начали тренировки на аэродроме Алма-Аты
  • © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

«На аэродроме Алма-Аты подразделения российского контингента миротворческих сил ОДКБ проводят тренировки, в ходе которых отрабатываются вопросы по предотвращению внештатных ситуаций», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы Минобороны России.

Отмечается, что самолётами военно-транспортной авиации России продолжается переброска в Казахстан основных сил российского контингента миротворческих сил ОДКБ на аэродромы Алма-Ата и Жетыген. 

Ранее в пресс-службе президента Казахстана сообщили, что миротворцам стран ОДКБ в Казахстане под охрану передан ряд стратегических объектов.

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