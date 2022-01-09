Миротворцам ОДКБ в Казахстане передан под охрану ряд стратегических объектов
- РИА Новости
- © Пресс-служба Минобороны РФ
«Главе государства было доложено, что правоохранительными органами и вооружёнными силами принимаются меры по восстановлению порядка и законности в стране, обеспечивается соблюдение режима чрезвычайного положения в регионах», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы президента республики.
Отмечается, что выставлены блокпосты, объединённому миротворческому контингенту государств — участников ОДКБ под охрану передан ряд стратегических объектов.
Там также отметили, что силовыми структурами продолжается зачистка населённых пунктов.
Накануне Токаев заявил о сохранении очагов террористических атак в республике. По его словам, борьба с ними будет продолжена со всей решительностью.