Миротворцам ОДКБ в Казахстане передан под охрану ряд стратегических объектов

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В пресс-службе президента Казахстана сообщили, что миротворцам стран ОДКБ в Казахстане под охрану передан ряд стратегических объектов.
Миротворцам ОДКБ в Казахстане передан под охрану ряд стратегических объектов
  • РИА Новости
  • © Пресс-служба Минобороны РФ

«Главе государства было доложено, что правоохранительными органами и вооружёнными силами принимаются меры по восстановлению порядка и законности в стране, обеспечивается соблюдение режима чрезвычайного положения в регионах», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы президента республики.

Отмечается, что выставлены блокпосты, объединённому миротворческому контингенту государств — участников ОДКБ под охрану передан ряд стратегических объектов.

Там также отметили, что силовыми структурами продолжается зачистка населённых пунктов.

Накануне Токаев заявил о сохранении очагов террористических атак в республике. По его словам, борьба с ними будет продолжена со всей решительностью.

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