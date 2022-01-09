Замминистра обороны Казахстана: спецоперация продолжится до полного уничтожения террористов
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Он напомнил, что на территории Казахстана продолжается контртеррористическая операция.
«Она будет продолжена до полного уничтожения террористов и восстановления конституционного порядка в Республике Казахстан», — заявил Камалетдинов.
При этом командующий миротворцами ОДКБ в Казахстане Андрей Сердюков заявил, что Коллективные миротворческие силы ОДКБ будут выполнять задачи в Казахстане до тех пор, пока ситуация в этой стране полностью не стабилизируется.
Миротворцы охраняют важные военные, государственные и социально важные объекты в Алма-Ате и прилегающих районах.
5 января президент Казахстана заявил, что обратился к партнёрам по ОДКБ с просьбой оказать помощь в преодолении террористической угрозы. Он назвал данное обращение «уместным и своевременным».