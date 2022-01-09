Замминистра обороны Казахстана: спецоперация продолжится до полного уничтожения террористов

Замглавы Минобороны Казахстана Султан Камалетдинов заявил на брифинге, что контртеррористическая операция в республике будет продолжаться до полного уничтожения террористов.

Он напомнил, что на территории Казахстана продолжается контртеррористическая операция.

«Она будет продолжена до полного уничтожения террористов и восстановления конституционного порядка в Республике Казахстан», — заявил Камалетдинов.

При этом командующий миротворцами ОДКБ в Казахстане Андрей Сердюков заявил, что Коллективные миротворческие силы ОДКБ будут выполнять задачи в Казахстане до тех пор, пока ситуация в этой стране полностью не стабилизируется.

Миротворцы охраняют важные военные, государственные и социально важные объекты в Алма-Ате и прилегающих районах.

5 января президент Казахстана заявил, что обратился к партнёрам по ОДКБ с просьбой оказать помощь в преодолении террористической угрозы. Он назвал данное обращение «уместным и своевременным».