В Белоруссии анонсировали учения с участием российских военных

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Военно-воздушные силы и войска ПВО Белоруссии проведут совместную штабную тренировку с участием должностных лиц объединения ВВС и ПВО Западного военного округа Вооружённых сил России.
В Белоруссии анонсировали учения с участием российских военных
  • AFP
  • © Russian Defence Ministry

Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны Белоруссии.

«В ходе мероприятия по оперативной подготовке отрабатываются вопросы взаимодействия органов управления авиацией и ПВО при планировании действий и постановке задач подчинённым воинским частям и подразделениям», — передаёт агентство информацию военного ведомства.

Учения пройдут с 26 по 29 апреля.

В марте сообщалось, что страны ОДКБ обсудили организацию мероприятий подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности организации в 2022 году.

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