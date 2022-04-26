В Белоруссии анонсировали учения с участием российских военных
- AFP
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Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны Белоруссии.
«В ходе мероприятия по оперативной подготовке отрабатываются вопросы взаимодействия органов управления авиацией и ПВО при планировании действий и постановке задач подчинённым воинским частям и подразделениям», — передаёт агентство информацию военного ведомства.
Учения пройдут с 26 по 29 апреля.
В марте сообщалось, что страны ОДКБ обсудили организацию мероприятий подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности организации в 2022 году.