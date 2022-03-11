Страны ОДКБ провели консультации по подготовке совместных и специальных учений

Страны ОДКБ обсудили организацию мероприятий подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности организации в 2022 году.

Консультации прошли 10—11 марта на базе Объединённого штаба ОДКБ в режиме видео-конференц-связи.

Под руководством первого замначальника Объединённого штаба ОДКБ генерал-лейтенанта Хасана Калоева в мероприятии приняли участие представители министерств и ведомств Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана, секретариата и Объединённого штаба ОДКБ, сообщил пресс-секретарь штаба ОДКБ Владислав Щегрикович.

«В ходе консультаций рассмотрены предложения Объединённого штаба ОДКБ об организации совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ в 2022 году», — говорится в его заявлении.

Также обсуждено проведение стратегической командно-штабной тренировки Объединённого штаба, секретариата ОДКБ и оперативных групп, заинтересованных министерств и ведомств государств — членов ОДКБ.

«По итогам консультаций стороны достигли договорённости при подготовке совместных и специальных учений руководствоваться разработанным Объединённым штабом ОДКБ вариантом развития военно-политической и стратегической обстановки в регионах коллективной безопасности ОДКБ. Спланированы сроки проведения штабных переговоров по подготовке совместных (специальных) учений с войсками (Коллективными миротворческими силами) ОДКБ», — добавил он.

Стороны одобрили участие в совместных учениях нового подразделения системы коллективной безопасности — совместного формирования радиационной, химической и биологической защиты и медицинского обеспечения ОДКБ.

Ранее страны ОДКБ выразили глубокую озабоченность в связи с угрозами химического терроризма.