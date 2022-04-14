Начальники генштабов стран ОДКБ обсудили вопросы нейтрализации угроз военной безопасности

Заседание военного комитета ОДКБ прошло под председательством начальника Генштаба России генерала армии Валерия Герасимова. Участники заседания обменялись мнениями о военно-политической обстановке в регионах коллективной безопасности и договорились координировать совместные действия по нейтрализации угроз военной безопасности.

В заседании, которое прошло в режиме видеоконференции, приняли участие начальники генштабов вооружённых сил Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, а также начальник ОШ ОДКБ Анатолий Сидоров и заместитель генерального секретаря ОДКБ Тахир Хайрулоев.

На заседании определили порядок реализации предложений, которые были высказаны министрами обороны стран — членов ОДКБ 13 января.

Как сообщает телеканал «Звезда», также были рассмотрены вопросы совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки в 2022 году.

Кроме того, на заседании определили направления дальнейшей работы по совершенствованию организации международных полётов авиации вооружённых сил стран ОДКБ.

Стороны заключили, что итоги заседания военного комитета будут способствовать укреплению системы коллективной безопасности и поддержанию регулярной безопасности.

В марте страны ОДКБ провели консультации по подготовке совместных и специальных учений.