«Чтобы избежать жертв среди мирного населения»: Шойгу сообщил о сознательном замедлении наступления ВС РФ на Украине

Российские военные, в отличие от украинских, не наносят удары по объектам, в которых могут находиться мирные жители, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Он отметил, что ВС России сознательно замедляют скорость наступления, вводя режимы тишины и открывая гуманитарные коридоры для эвакуации мирного населения. В свою очередь, секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев указал, что Москва не гонится за сроками при проведении спецоперации в поддержку Донбасса. Все поставленные цели будут выполнены, добавил он.

Россия завершит спецоперацию по поддержке Донбасса после полного выполнения всех задач, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании Совета министров обороны Организации Договора о коллективной безопасности.

«Несмотря на масштабную помощь Запада киевскому режиму и санкционное давление на Россию, продолжим специальную военную операцию до полного выполнения всех задач», — сказал Шойгу.

По его словам, для выхода жителей из окружённых населённых пунктов объявляются режимы тишины и создаются гуманитарные коридоры, что замедляет скорость наступления.

«Но делается это сознательно, чтобы избежать жертв среди мирного населения», — заявил Шойгу.

Он также подчеркнул, что западные страны, опасаясь разгрома украинских войск, «в экстренном порядке организовали поставки летального оружия» и развернули широкомасштабную кампанию по дезинформации мирового сообщества относительно истинных причин украинского кризиса.

Заявление Сергея Шойгу относительно действий ВС РФ на Украине

«Были активизированы усилия по вступлению Украины в НАТО, размещению на её территории коалиционной военной инфраструктуры, а сама страна превращалась во враждебное нам государство, используемое в качестве инструмента давления на Россию», — подчеркнул глава Минобороны РФ.

Шойгу также заметил, что возникла угроза создания Украиной ядерного оружия, а на территории страны Соединённые Штаты сформировали сеть биолабораторий, исследования в которых проводились тайно, в нарушение взятых международных обязательств.

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О специальной военной операции РФ в поддержку Донбасса в интервью изданию «Аргументы и Факты» также высказался секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. По его словам, Россия не гонится за сроками в этом вопросе.

«Нацизм либо нужно искоренить на 100%, либо он поднимет голову уже через несколько лет, причём в ещё более уродливой форме, — сказал Патрушев. — Все цели, поставленные президентом России, будут выполнены. Иначе и быть не может, поскольку правда, в том числе историческая, на нашей стороне».

Он также подчеркнул, что судьбу Украины будет определять её население: «Хотел бы напомнить, что наша страна никогда не распоряжалась судьбами суверенных держав. Напротив, мы помогали им в отстаивании своей государственности».

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Отвечая на вопрос относительно решения Финляндии и Швеции вступить в НАТО, Патрушев подчеркнул, что альянс представляет собой «чистейшей воды агрессивный наступательный военный блок».

«Вхождение в него подразумевает автоматическую передачу значительной части своего суверенитета Вашингтону. В случае же расширения военной инфраструктуры альянса на территории Финляндии и Швеции Россия воспримет это в качестве прямой угрозы собственной безопасности и обязана будет отреагировать», — констатировал секретарь Совбеза РФ.

Итальянский план урегулирования

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, ответил на вопрос журналистов об итальянском плане урегулирования ситуации на Украине.

«Мы надеемся, что по дипломатическим каналам он будет доведён до нас и мы сможем с ним ознакомиться», — сказал он.

В свою очередь, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал мирные инициативы Запада по урегулированию ситуации на Украине, включая план Италии, «чистым потоком сознания».

По его мнению, предложенный представителями Италии четырёхэтапный план мирного урегулирования на Украине «готовили не дипломаты, а местные политологи, которые начитались провинциальных газет и оперируют только украинскими фейками».

«Если уж и предлагать мирные инициативы, то такие, которые основаны на трезвом расчёте и отражают сложившееся положение дел. И такой документ давно передан Россией для обсуждения. Если же мирные предложения создаются строго в интересах НАТО и западного миропорядка, то такие заходы нужно просто игнорировать. Проще говоря, посылать их авторов в известном направлении», — написал он в Telegram.

Накануне замглавы российского МИД Андрей Руденко сообщил, что Москва получила от Рима предложения по урегулированию украинского кризиса. Российская сторона изучает этот план, уточнил дипломат.