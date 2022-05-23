МИД России получил разработанный Италией план урегулирования ситуации на Украине
- РИА Новости
«Мы его недавно получили, рассматриваем», — ответил замминистра на соответствующий вопрос.
Он добавил, что Москва сформулирует своё отношение к плану после того, как окончит знакомиться с ним, пишет РИА Новости.
Как сообщала итальянская газета La Repubblica, план включает четыре этапа. Документ, составленный в Риме, передан Генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу.
По мнению экс-премьера Италии Сильвио Берлускони, Европа должна склонить власти Украины к принятию предложений России для скорейшего урегулирования конфликта.