Берлускони: Европа должна убедить Украину принять предложения России

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Европа должна склонить власти Украины к принятию предложений России для скорейшего урегулирования конфликта, заявил экс-премьер Италии Сильвио Берлускони.

«Мир должен быть достигнут как можно скорее. Я считаю, что объединённая Европа должна внести мирное предложение, пытаясь сделать так, чтобы украинцы приняли условия Путина», — цитирует его агентство askanews.

Кроме того, по словам Берлускони, поставка оружия Италией на Украину делает страну соучастницей конфликта.

«Если мы должны посылать оружие, то лучше бы это так не афишировать», — добавил он.

Министр обороны Италии Лоренцо Гуэрини ранее заявил, что итальянская сторона поставит Украине установки по нейтрализации огневых точек.

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