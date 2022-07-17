Связующее звено: как оборона Сталинграда повлияла на исход Великой Отечественной войны

80 лет назад начался оборонительный этап одного из наиболее масштабных сражений в истории человечества — Сталинградской битвы, известной также как стратегическая оборонительная операция на Сталинградском направлении. По словам историков, после провала в 1941 году стратегии блицкрига и наступления на Москву нацистское командование решило «обескровить» Советский Союз, лишив, в частности, нефти. С этой целью были нанесены удары в направлении кавказских нефтепромыслов и Сталинграда. Город на Волге на тот момент был основным связующим звеном между южными и центральными регионами СССР. Захватив его, нацисты смогли бы лишить основные силы Красной армии топлива и других ресурсов, необходимых для продолжения обороны. Однако советские войска, прилагая нечеловеческие усилия, смогли удержать Сталинград и разрушить планы гитлеровского командования.

17 июля 1942 года началась стратегическая оборонительная операция советских войск на Сталинградском направлении. Силы вермахта смогли прорвать оборону Красной армии на дальних подступах к Сталинграду (сейчас Волгоград) и атаковали сам город. Однако четыре попытки штурма не принесли им успеха. Гитлеровцы так и не смогли полностью захватить Сталинград, а в ноябре 1942 года советские войска на Сталинградском направлении перешли в масштабное контрнаступление.

На подступах к городу

Совершив нападение на Советский Союз, руководство нацистской Германии рассчитывало за несколько месяцев нанести сокрушительное поражение Красной армии, используя стратегию блицкрига. Однако, по словам историков, ожесточённое сопротивление советских войск с первых дней войны и провал наступления на Москву расстроили планы фашистов.

«Новый решающий натиск на СССР немецкое командование запланировало на весну-лето 1942 года. Было принято решение изменить направление главного удара: отказаться от наступления на Москву, перенеся основные боевые действия в южные регионы Советского Союза», — рассказала в разговоре с RT главный специалист Волгоградского исторического парка проекта «Россия — моя история» Людмила Фалеева.

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Как отмечают историки, нацисты планировали обескровить Красную армию и экономику СССР, лишив их жизненно важных ресурсов, в частности нефти.

«В то время большую часть этого полезного ископаемого в СССР давали нефтепромыслы в районе Грозного и Баку. Нацистам было необходимо взять под контроль и сами нефтеносные районы, и транспортные артерии, позволяющие перевозить нефтепродукты», — пояснил в беседе с RT сотрудник Свердловского исторического парка проекта «Россия — моя история» Дмитрий Сорочкин.

В апреле 1942 года Адольф Гитлер подписал директиву, в которой основными условиями разгрома СССР назывались захват Кавказа, Дона, Кубани и установление контроля над Волгой, уточнил эксперт. В июне на участке фронта между Курском и Таганрогом нацисты сконцентрировали 900 тыс. солдат и офицеров, 1260 танков, 17 тыс. орудий и миномётов, 1640 боевых самолётов. Эти силы включали около 35% пехоты, а также порядка 50% танковых и моторизованных подразделений Третьего рейха на советско-германском фронте.

Летом 1942 года Гитлер разделил группу армий «Юг» на группу армий «А», которой было поручено наступление на Кавказ, и группу армий «Б», перед которой были поставлены задачи захватить Сталинград и установить контроль над Волгой, а также построить оборонительные рубежи на реке Дон. В состав группы армий «Б» входили немецкие 4-я танковая, 2-я и 6-я армии, 8-я итальянская и 2-я венгерская армии.

Бомбардировка Сталинграда нацистами

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Непосредственно наступление на Сталинград было поручено 6-й армии под командованием генерал-полковника Фридриха Паулюса. Перед началом наступления в её состав входили, по официальным данным, около 270 тыс. солдат и офицеров, порядка 3 тыс. орудий и миномётов, 500 танков.

Однако Дмитрий Сорочкин отмечает, что традиционные данные о численности 6-й армии неточны. С учётом информации из документов немецких снабженцев, реальное количество войск под командованием Паулюса могло превышать 400 тыс. военнослужащих.

Историк Алексей Исаев в своих работах называет 6-ю немецкую армию сильнейшей из всех войск вермахта на Восточном фронте.

12 июля 1942 года в составе Красной армии был образован Сталинградский фронт под командованием Маршала Советского Союза Семёна Тимошенко. Фронт должен был обеспечить прочную оборону по левому берегу Дона.

По словам историков, часть вошедших в него подразделений перед этим понесла значительные потери и была измотана в боях. Кроме того, ставка не успела перебросить под Сталинград достаточное количество резервов, поэтому наступающей на этом направлении немецкой группировке советские войска могли противопоставить только 12 дивизий общей численностью около 166 тыс. человек, 2,2 тыс. орудий и миномётов и около 400 танков.

В районе Сталинграда в спешном порядке возводились четыре оборонительных обвода. Из жителей города формировались батальоны народного ополчения.

17 июля 1942 года начались бои на дальних подступах к Сталинграду. В большой излучине Дона части 62-й советской армии вступили в бой с передовыми подразделениями вермахта. Красноармейцы отчаянно сопротивлялись, но к концу июля нацисты охватили боевыми действиями фланги 62-й армии и вышли к Дону в районе станицы Нижне-Чирской. 30 июля командование вермахта развернуло на Сталинградское направление 4-ю танковую армию.

Эпизод Сталинградской битвы

РИА Новости

© Аркадий Шайхет

23 августа нацисты прорвали оборону 62-й армии — передовые отряды гитлеровцев вышли к Волге севернее Сталинграда. Сам город в этот день был подвергнут сильнейшей бомбардировке, которую некоторые историки называют самой страшной за всё время войны. Около 1 тыс. самолётов люфтваффе совершили за день порядка 2 тыс. вылетов на Сталинград. В результате фашистских налётов погибли от 40 тыс. до 90 тыс. жителей Сталинграда, было разрушено свыше 300 предприятий.

Вечером 23 августа нацисты появились в районе Сталинградского тракторного завода. Их остановили бойцы 10-й стрелковой дивизии НКВД, народное ополчение и выезжающие из цехов завода танки, экипажи которых были набраны из числа работников самого предприятия.

«В начале сентября части вермахта заняли отдельные районы на севере Сталинграда, однако прорваться к Волге широким фронтом не смогли. Гитлер открыто выражал своё недовольство происходящим. Под Сталинград массово перебрасывались немецкие войска. В Германии для этого мобилизовали даже высококвалифицированных рабочих», — рассказал в разговоре с RT научный сотрудник Музея Победы Андрей Горбунов.

Оборона Сталинграда

13 сентября 1942 года начался первый массированный штурм Сталинграда частями вермахта. Нацисты бросили на город группировку, которая превосходила защитников Сталинграда в 1,5—2 раза по численности личного состава и в шесть раз по количеству танков.

Однако советские войска проявили такую стойкость, которая удивила даже генералов вермахта. Согласно воспоминаниям очевидцев, ожесточённые бои разворачивались не только за каждый дом, но и за каждую стену, насыпь и даже мусорную кучу.

15 сентября гитлеровцы захватили господствующую над Сталинградом высоту — Мамаев курган. Но уже на следующий день в результате ожесточённых боёв высота была отбита. 13 раз из рук в руки переходило здание Сталинградского вокзала. Немцы смогли ворваться в центр города и выйти к Волге на узком участке, но взять под контроль её берег не смогли.

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«При обороне Сталинграда советские войска начали применять новую тактику: создавались специальные боевые группы, в состав которых входили пулемётчики, снайперы и сапёры», — рассказал в разговоре с RT научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.

28 сентября начался второй штурм города. Гитлер требовал взять Сталинград любой ценой. Но, несмотря на ожесточённые бои, силы вермахта так и не смогли овладеть центральной набережной Сталинграда и переправами, по которым советским войскам поступало подкрепление с левого берега Волги.

В начале октября для штурма Сталинграда нацисты перебросили дополнительно около 200 тыс. солдат и офицеров, а также порядка 1 тыс. орудий. На участке, который обороняла 62-я армия, нацисты добились численного превосходства над советскими войсками в четыре-пять раз.

Эпизод Сталинградской битвы

© Министерство обороны РФ

14 октября начался третий, самый ожесточённый штурм Сталинграда. Враг смог захватить северные и южные склоны Мамаева кургана, а также его вершину. Но восточный склон высоты остался под контролем советской 284-й стрелковой дивизии.

Бои шли за каждый метр городской территории. Всему миру известна героическая оборона Дома Павлова, который 58 дней удерживал многонациональный гарнизон: 11 русских, шесть украинцев, грузин, казах, узбек, еврей и татарин. Дом получил название в честь старшего сержанта Якова Павлова — командира разведгруппы, которая заняла его и удерживала первые три дня до прибытия подкрепления.

Стена "Дома Павлова"

© Министерство обороны РФ

11 ноября начался четвёртый штурм Сталинграда. Согласно воспоминаниям немецких офицеров, оборона города продолжалась даже на тех участках, где после ожесточённых артобстрелов не должно было остаться никого живого. Бои шли беспрерывно, без малейшей паузы. Немецкие солдаты в письмах домой называли Сталинград «адом на земле».

В середине ноября 1942 года продвижение немецких войск было окончательно остановлено на всём фронте. 19 ноября началось стратегическое контрнаступление Красной армии.

За время проведения оборонительной операции советские войска потеряли убитыми и ранеными 644 тыс. человек, однако потери нацистов были ещё больше — около 700 тыс. солдат и офицеров. При этом Красная армия сохранила за собой стратегическую инициативу.

«Оборона Сталинграда имела важнейшее значение — город оставался фактически единственным связующим звеном между центром и югом СССР. При его обороне советские войска проявили потрясающий героизм. Как писала западная пресса, за то время, которое нацисты потратили на захват Польши и Франции, в Сталинграде им удавалось только перейти с одной стороны улицы на другую. То, что Красная армия удержала Сталинград, стало для немцев не только военным, но и сокрушительным моральным ударом», — подытожила Людмила Фалеева.