«Вопреки мифам»: как пятилетки изменили экономику СССР

90 лет назад в Советском Союзе была принята резолюция о пятилетнем планировании развития народного хозяйства, которая создала основу для индустриализации. В ходе первой и второй пятилеток были построены стратегически важные объекты, удалось добиться скачка в промышленном производстве и научно-технической сфере. К концу третьей пятилетки СССР из аграрной страны превратился в индустриальную державу. Как отмечают эксперты, именно это во многом способствовало победе Советского Союза над нацистской Германией в Великой Отечественной войне. Аналитики считают успешным опыт пятилетнего планирования в СССР, несмотря на падение темпов роста экономики в конце 1980-х годов.

После революции 1917 года в Советской России, а затем в СССР начался поиск экономической модели для дальнейшего развития страны. С 1918 по 1921 год РСФСР пережила период военного коммунизма, который характеризовался масштабной национализацией промышленности, централизацией управления и продразвёрсткой. По мере выхода страны из Гражданской войны власти стали проводить новую экономическую политику (НЭП). Продразвёрстка сменилась продналогом, были восстановлены элементы рыночных отношений и частное предпринимательство.

Пятилетние планы

В середине 1920-х годов властям СССР стало ясно, что темпы индустриального развития при НЭПе не позволяют догнать западные страны. Более того, промышленный разрыв продолжал увеличиваться — в городах росла безработица.

Среди экономистов и партийных функционеров начались дискуссии о пути дальнейшего развития страны. В итоге Иосиф Сталин поддержал точку зрения тех специалистов, кто выступал за выпуск продукции, будущие структурные изменения и жёсткую дисциплину. За основу было решено взять планирование развития экономики на пять лет.

«Данный период был выбран неслучайно. Это тот горизонт, на котором всё ясно и, как правило, не может быть больших неожиданностей», — рассказал в беседе с RT научный руководитель Института проблем глобализации, доктор экономических наук Михаил Делягин.

В декабре 1927 года в Москве состоялся XV съезд Всесоюзной коммунистической партии (большевиков), на котором были приняты Директивы по составлению первого пятилетнего плана развития народного хозяйства СССР.

Секретарь ЦК ВКП(б) Вячеслав Молотов, нарком по военным и морским делам Климент Ворошилов, председатель СНК СССР и СНК РСФСР Алексей Рыков, начальник Политуправления РККА Андрей Бубнов, секретарь ВЦСПС Андрей Андреев (справа налево) в президиуме XV съезда ВКП(б)

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Через два года в столице прошла конференция ВКП(б). На ней была одобрена резолюция «О пятилетнем плане развития народного хозяйства». С апреля — мая 1929 года историки отсчитывают начало пятилетнего планирования.

Начало индустриализации

К периоду индустриализации большинство исследователей относят три пятилетки (первую (1928—1932 годы), вторую (1933—1937 годы) и третью, начавшуюся в 1938-м). Её стратегические задачи огласил Сталин на первой Всесоюзной конференции работников социалистической промышленности.

«Мы отстали от передовых стран на 50—100 лет. Мы должны пробежать это расстояние в десять лет. Либо мы сделаем это, либо нас сомнут», — заявил советский лидер.

Рабочей силы для воплощения в жизнь идей индустриализации было достаточно. Партия и комсомол успешно проводили пропагандистскую кампанию. Многие люди ради более высокого качества жизни уехали в города из сельской местности. Для создания новых предприятий активно привлекались иностранные специалисты.

Первая и вторая пятилетки подарили стране Турксиб, Днепрогэс, «Уралмаш», ГАЗ, металлургические и тракторные заводы, а также многие другие стратегически важные промышленные объекты.

Строители Днепрогэса собрались на митинг перед пуском станции. 1932 год

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Индустриализацию было невозможно провести без качественных изменений в науке и обучении граждан. В 1930 году в СССР было введено всеобщее начальное образование, в городах — семилетнее. Советские учёные и педагоги выстраивали систему высшего технического образования.

По итогам первых двух пятилеток производство чугуна и стали в СССР выросло в четыре раза, угля — в 3,5 раза, нефти — в 2,5 раза, электроэнергии — в семь раз.

С 1928 по 1940 год ВВП Советского Союза увеличивался, согласно разным оценкам, со скоростью от 3% до 6,3% в год. Среднегодовые темпы роста промышленного производства достигали 16%. По объёму выпуска продукции СССР вышел на второе место в мире после США.

Роль пятилеток в войне

Методист Музея Победы Ирина Архангельская отметила в разговоре с RT, что третья пятилетка проходила под знаком подготовки к Великой Отечественной войне.

«Мюнхенский сговор 1938 года красноречиво свидетельствовал о том, что масштабного конфликта избежать не удастся», — подчеркнула эксперт.

По словам Архангельской, третья пятилетка — это этап обширного строительства. В эти годы было введено в строй около 3 тыс. новых крупных заводов и фабрик. К 1941 году Урал, Сибирь, Средняя Азия, восточные регионы страны стали играть заметную роль в промышленном производстве.

«Именно там закладывались основы инфраструктуры, благодаря чему в первые месяцы войны удалось организовать эвакуацию предприятий с запада, наладить их работу на новом месте», — подчеркнула эксперт.

Сверхскоростной паровоз 2-3-2 Ворошиловградского паровозостроительного завода. Москва, 1939 год

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© Анатолий Гаранин

Архангельская отметила, что к концу третьей пятилетки Советский Союз из аграрной страны превратился в индустриальную державу.

«К 1940 году производственные фонды по сравнению с 1928-м выросли в семь раз. СССР производил уже около 10% мирового объема промышленной продукции. К 1941 году с момента начала политики индустриализации в Советском Союзе было построено 23 тыс. новых заводов. Эти научно-технические и экономические успехи во многом определили результаты войны», — добавила эксперт.

Экономика мирной жизни

После победы над нацистской Германией советское руководство поставило перед обществом задачу восстановить страну, сделать новый экономический рывок и нарастить промышленное производство в три раза по сравнению с довоенным уровнем.

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К 1961 году планы властей были перевыполнены: СССР производил 50,9 млн т чугуна, 70,8 млн т стали, 506,4 млн т угля, 166 млн т нефти. Объём машиностроения в 1950 году в 2,3 раза превысил показатели 1940-го.

Вместо седьмого пятилетнего плана была введена семилетка 1959—1965 годов, направленная на развитие высокотехнологичных производств, рост уровня жизни и совершенствование ВПК на фоне холодной войны.

В этот период в два раза выросла нефтедобыча, началось массовое строительство микрорайонов, динамично росло производство легковых автомобилей. Национальный доход за семилетку вырос на 53%, промышленная продукция — на 84%, реальные доходы населения — на треть.

С конца 1960-х годов темпы роста основных экономических показателей начали постепенно снижаться, хотя в целом оставались достаточно высокими. В 1980-е годы доля СССР в мировой промышленности составляла около 20%, а экономика в целом уступала только американской.

Строительство жилых корпусов в Академическом проезде в Москве. 1960 год

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© Игорь Виноградов

В последнее десятилетие существования Советского Союза стало проявляться снижение экономической эффективности и технологическое отставание от западных государств. В годы перестройки негативные тенденции только усугубились. В конце 1980-х темпы роста ВВП снизились, в 1990 году стали отрицательными. 13-й пятилетний план не был реализован из-за распада СССР.

Несмотря на проблемы, возникшие в Советском Союзе в 1980-е годы, идею пятилетнего планирования Делягин называет удачной. По его мнению, опыт пятилеток можно использовать и сегодня.

«Пятилетнее планирование применяется в ряде высокоразвитых стран, например во Франции. Это идеальная форма функционирования индустрии. Доиндустриальные и постиндустриальные составляющие экономики требуют других подходов, но для планирования промышленности, по моему мнению, ничего лучше ещё не придумали», — подытожил эксперт.