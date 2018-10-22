Всё для фронта: какую роль сыграли военные финансисты в победе СССР над нацистской Германией

К столетию финансово-экономической службы ВС Минобороны РФ рассекретило документы, посвящённые деятельности военных финансистов. Так, ведомство опубликовало копии приказов о денежном поощрении личного состава РККА и сведения о расходах на вооружение Красной армии. В частности, финансовому управлению Народного комиссариата обороны удалось сократить затраты на производство оружия и обуздать инфляцию, что, как отмечают эксперты, имело принципиальное значение для победы над Германией.

Современная финансово-экономическая служба ВС РФ ведёт свою историю с 22 октября 1918 года. В этот день приказом Реввоенсовета (№135) был создан Финансовый отдел. В честь столетия с момента основания этого органа Минобороны РФ рассекретило десятки документов, иллюстрирующих результаты деятельности военных финансистов.

От Петра до большевиков

Первый орган, отвечающий непосредственно за хозяйственную деятельность военных, появился в 1700 году в период активного становления в России регулярной армии. В петровские времена за материально-техническое и финансовое обеспечение ВС отвечал генерал-комиссар, в подчинении у которого находился Особый (затем — Военный) приказ.

Внутри этого органа функционировала комиссариатская экспедиция, занимавшаяся сбором доходов на содержание армии и контролем за распределением средств. В задачи другого института — цалмейстерской экспедиции — входила выплата денежного довольствия военнослужащим.

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Параллельно с развитием армии усложнялась и система финансового управления. В Вооружённых силах появились оклады, которые определялись в соответствии с чином и должностью, различные компенсации, льготы, премии и пенсии. Больше всего в царской армии зарабатывали офицеры кавалерии.

Финансовые органы Российской империи вели тщательный подсчёт всех расходов. Особое внимание уделялось затратам на проведение боевых действий. Например, война с Наполеоном Бонапартом (1812—1814 годы) обошлась оборонному бюджету страны в 157 млн рублей. Почти половина этой суммы ушла на выплаты денежного довольствия.

Со становлением Красной армии начался новый этап развития военных финансовых органов. В январе 1918 года Владимир Ленин утвердил декрет об образовании Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА). Согласно документу, красноармейцу полагалось ежемесячное жалованье в 50 рублей. При ранении бойцам платили эту сумму в течение двух месяцев после получения увечья.

В период Гражданской войны большевики учредили несколько хозяйственных органов в рамках Совета народных комиссаров (СНК). Помимо Финансового отдела были сформированы Главное полевое казначейство, Армейское полевое казначейство, Дивизионное полевое казначейство, Отрядное полевое казначейство.

Бойцы на передовой и сотрудник финансового управления РККА

© Пресс-служба Минобороны РФ

С созданием военных округов в 1920 году появились военно-финансовые отделы. В 1921 году большевики учредили Главное военно-финансовое управление, которое в 1927 году было преобразовано в Финансово-плановое управление начальника снабжения РККА.

Безналичные расчёты и сокращение расходов

В годы Великой Отечественной войны военные финансисты создали механизм, который позволил экономике СССР перейти на военные рельсы. Как отмечают в Минобороны РФ, «динамичность обстановки и скоротечность боевых действий потребовали от финансовой службы исключительной оперативности в работе, предельной краткости и конкретности даваемых указаний».

Главной задачей финансистов стало обеспечение практически бесперебойных поставок на фронт военной техники, оружия, боеприпасов, амуниции и продовольствия. Содержание военнослужащих было переведено преимущественно на безналичный расчёт, который помог сберечь государственные и личные средства.

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«Были введены аттестаты офицерскому составу на семьи, организована подписка на госзаймы, взносы в фонды обороны. Безналичные расчёты с военнослужащими по денежному довольствию стали весомым вкладом в достижение Победы в Великой Отечественной войне. Важную роль они сыграли и в поддержании стабильности финансово-кредитной системы страны», — говорится в сообщении Минобороны.

Безналичные расчёты по денежному довольствию военнослужащих в действующей армии прочно вошли в практику. К июлю 1942 года более 50% выплачиваемого военнослужащим денежного довольствия зачислялось на вклады, а к началу 1943-го этот показатель превысил 76,5%.

Введение безналичного расчёта не означало, что военнослужащие не получали премий за заслуги на полях сражений. 8 августа 1941 года народный комиссар обороны Иосиф Сталин подписал приказ «О поощрении членов экипажа, бомбивших Берлин». Лётчики Балтийского флота, участвовавшие в налёте на столицу нацистской Германии, получили по 2 тыс. рублей.

По инициативе финансового управления были повышены должностные оклады для солдат и офицеров, служащих в гвардейских, ударных и штурмовых частях. Кроме того, бойцам РККА полагались премии за успехи в боях. За подбитый вражеский самолёт в воздушном бою лётчики получали 1 тыс. рублей, за уничтоженный танк командир артиллерийского расчёта зарабатывал 500 рублей, а его подчинённые — по 200 рублей.

Приказ НКО СССР от 8 августа 1941 года «О поощрении членов экипажа, бомбивших Берлин»

© Пресс-служба Минобороны РФ

Важнейшую роль финансисты сыграли в оптимизации расходов на производство и ремонт вооружений. Оптовые цены на отдельные образцы стрелкового оружия и военной техники заметно снизились. Общая сумма сэкономленных средств за период ВОВ составила 50,3 млрд рублей.

Например, стоимость танка Т-34 удалось уменьшить с 269,5 тыс. до 135 тыс. рублей, дальнего бомбардировщика Ил-4 — с 800 тыс. до 380 тыс. рублей, военно-транспортного самолёта Ли-2 — с 650 тыс. до 424 тыс. рублей, 122-мм гаубицы М-30 — с 94 тыс. до 33 тыс. рублей, пистолета-пулемёта Шпагина (ППШ) — с 500 до 184 рублей, 7-62 мм винтовки — со 160 до 100 рублей.

Ощутимый прогресс был достигнут и по части стоимости капитального ремонта вооружений. В 1944 году восстановление тяжёлого танка обходилось казне в 11,7 тыс. рублей (против 15,7 тыс. рублей в 1942 году), грузового автомобиля ЗИС-5 — в 1,7 тыс. рублей (против 2 тыс. рублей), дизельного двигателя B-2, который стоял на Т-34, в 1,9 тыс. рублей (против 2,4 тыс. рублей).

Во время ВОВ финансовое управление РККА обеспечивало исполнение свыше половины бюджета СССР. В 1941 году расходы советской казны составили 191,4 млрд рублей, в 1942 году — 182,8 млрд рублей, в 1943 году — 210 млрд рублей, в 1944 году — 264 млрд рублей, в 1945 году — 298,6 млрд рублей.

Сдержали инфляцию

В беседе с RT военный историк Юрий Кнутов отметил, что деятельность финансовой службы в период ВОВ находится в тени внимания общества и специалистов, хотя имела принципиальное значение для победы. Профессиональная работа бухгалтеров и экономистов позволила обеспечить основные потребности Красной армии в тяжелейший период противостояния с нацистскими захватчиками.

«Уровень инфляции в годы Великой Отечественной войны был гораздо ниже, чем в Великобритании, Германии или Италии. В этом состоит заслуга финансистов. Дело в том, что они использовали схему, возможную при плановом хозяйстве: по мере роста производимой продукции цены понижали. За счёт этого денежная масса почти не увеличивалась, и инфляция была не столь высокой», — отметил Кнутов.

Девушки — курсантки центральных военно-финансовых курсов при финансовом управлении НКО СССР на занятиях по строевой подготовке, 1943 год

© Пресс-служба Минобороны РФ

По словам эксперта, финансовое управление РККА фактически создало единый хозяйственный комплекс, в который были включены фронтовые соединения, тыловые части, оборонная промышленность и сельскохозяйственная отрасль. Что касается снабжения, советская армия не уступала немецкой и даже в чём-то превосходила её.

«Нельзя обойти стороной и то, насколько удобно было организовано денежное обеспечение красноармейцев. Зарплаты, как правило, зачислялись на сберкнижку. Во время отпуска военнослужащие могли перевести деньги своим родным, что выручало многие семьи. Также вместе с орденами солдаты и офицеры получали достойные премиальные выплаты. Они чувствовали, что их самоотверженный труд всячески поощряется государством», — подчеркнул Кнутов.