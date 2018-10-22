Минобороны рассекретило архивные документы о деятельности военных финансистов

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На сайте Минобороны России опубликованы рассекреченные архивные документы и ранее неизвестные сведения о деятельности финансово-экономической службы российской армии. Об этом сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций военного ведомства.

Документы размещены на сайте в честь столетнего юбилея финансово-экономической службы Вооружённых сил, который отмечается 22 октября.

Как уточняется, опубликованы архивные и рассекреченные документы о деятельности военных финансистов с петровских времен до наших дней.

В частности, в открытый доступ выложен расчёт выдачи жалованья полковнику лейб-гвардии Преображенского полка императрице Екатерине II с собственноручной распиской в получении, произведённый в 1789 году.

Ранее российское оборонное ведомство в День танкиста опубликовало рассекреченные документы о воинах-танкистах Великой Отечественной войны.

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