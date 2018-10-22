Минобороны рассекретило архивные документы о деятельности военных финансистов
Документы размещены на сайте в честь столетнего юбилея финансово-экономической службы Вооружённых сил, который отмечается 22 октября.
Как уточняется, опубликованы архивные и рассекреченные документы о деятельности военных финансистов с петровских времен до наших дней.
В частности, в открытый доступ выложен расчёт выдачи жалованья полковнику лейб-гвардии Преображенского полка императрице Екатерине II с собственноручной распиской в получении, произведённый в 1789 году.
Ранее российское оборонное ведомство в День танкиста опубликовало рассекреченные документы о воинах-танкистах Великой Отечественной войны.