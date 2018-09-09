Минобороны опубликовало архивные документы о воинах-танкистах Великой Отечественной войны

Короткая ссылка
Российское оборонное ведомство в День танкиста опубликовало рассекреченные документы о воинах-танкистах Великой Отечественной войны.
Минобороны опубликовало архивные документы о воинах-танкистах Великой Отечественной войны
  • РИА Новости

Отмечается, что среди материалов в том числе неизвестные ранее широкой публике приказы, наградные документы, информация о знаменитой Курской битве и легендарном танковом сражении под Прохоровкой, а также раздел, посвящённый героическим подвигам воинов-танкистов.

«Открывает раздел Приказ министра Вооружённых сил СССР № 27 от 16 июля 1946 года «Об установлении ежегодного праздника — Дня танкистов». В документе указано, что, «учитывая особо важное значение танковых и механизированных войск и их выдающиеся заслуги в Великой Отечественной войне…», День танкистов празднуется во второе воскресенье сентября и отмечается двадцатью артиллерийскими залпами», — говорится в пресс-релизе.

Как уточнили в ведомстве, с некоторых опубликованных материалов снят гриф «секретно».

12 августа, в День Военно-воздушных сил России, Минобороны опубликовало документы об истории военной авиации.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить