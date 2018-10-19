«Образцовые советские граждане»: какую роль в истории России сыграли поволжские немцы

19 октября 1918 года была создана Автономная область немцев Поволжья, преобразованная со временем в автономную республику. Её преимущественно населяли потомки немецких поселенцев, приехавших в Россию ещё при Екатерине II. Почти за три века пребывания в стране поволжские немцы пережили множество трудностей, включая голод, депортацию и репрессии. Однако несмотря на это, они хранили лояльность России, сражаясь в годы Великой Отечественной войны против нацистов и работая в тылу. Эксперты отмечают, что в наши дни российская немецкая община не так многочисленна, как ещё 30 лет назад, но она продолжает играть важную роль в укреплении связей между Москвой и Берлином.

Первые выходцы из Германии — купцы, лекари и наёмные воины — появились на Руси издревле. Упоминания о них датируются в летописях ещё XII веком. При царе Иване III и его наследниках немцы стали приезжать в Россию гораздо активнее. Но наибольших масштабов немецкая миграция достигла при Екатерине II.

Первые колонисты

В 1762—1763 годах императрица подписала два манифеста, позволявших иностранцам переезжать на постоянное место жительства в Россию. К тому же им предоставлялся целый ряд льгот и привилегий. Тех, кто готов был поселиться на специально отведённых землях, на 30 лет освобождали от налогов. Кроме того, они получали право на беспроцентные ссуды и широкое самоуправление.

Приглашали немцев в Россию уполномоченные комиссары в Ульме и Франкфурте-на-Майне, а также предприниматели, которые заключили с российскими властями специальные контракты. В Европе уже давно ощущалась острая нехватка сельскохозяйственных земель, а Германия в XVII— XIX веках ещё и стала ареной серии кровопролитных войн, негативно сказавшихся на её экономике. Поэтому желающих переехать оказалось немало. За три года отправиться в Россию решили около 30 тыс. человек. Эмигранты на время останавливались в Санкт-Петербурге, где изучали российские законы и приносили присягу короне, а затем следовали в Поволжье.

Дорога, занимавшая несколько месяцев, была сложной. Примерно каждый десятый из первых поселенцев умирал в пути от осложнений различных заболеваний и тяжёлых условий быта. Однако в 1770-е годы в Поволжье было образовано 106 немецких колоний. Германские крестьяне привезли в Россию передовой агроинвентарь и расширили набор выращиваемых сельскохозяйственных культур. В XIX столетии в немецких колониях расцвело производство тканей и мукомольная промышленность.

«Самым благоприятным периодом для немцев в Поволжье стала послереформенная эпоха во второй половине XIX века. К этому времени уже не действовали льготы и привилегии, но возникли предпосылки для производственной конкуренции, в которой и проявила себя немецкая ментальность. В Поволжье динамично развивалось сельское хозяйство и предпринимательство. Немцы реализовывали себя на государственной службе, в органах местного самоуправления, в искусстве», — рассказал в интервью RT председатель Международной ассоциации исследователей истории и культуры российских немцев доктор исторических наук профессор Аркадий Герман.

Большевики и автономия

В начале XX столетия в Поволжье насчитывалось уже около 190 немецких колоний, в которых проживали более 400 тыс. человек. Потомки немецких колонистов успешно воплощали в жизнь столыпинскую реформу. Согласно переписи населения 1897 года, они продемонстрировали очень высокий уровень грамотности и образования. Но с началом Первой мировой войны положение поволжских немцев резко ухудшилось. Несмотря на их полную лояльность России, а также на то, что 50 тыс. из них пошли служить в действующую армию, немцы Поволжья стали жертвами шовинистических нападок.

В войсках к ним относились настороженно. Тех, кто оказывался в тыловых частях, подвергали унижениям, ставили на самые грязные работы. Поэтому в сообществе российских немцев возникла благодатная почва для большевистской пропаганды. С началом революции 1917 года они приняли активное участие в формировании советов, пополняли ряды красных частей. Новый импульс поддержка большевиков в немецкой среде получила после того, как 2 ноября 1917 года была провозглашена «Декларация прав народов России».

Командование Екатериненштадтского полка

© geschichte.rusdeutsch.ru

В апреле 1918 года делегация немцев-социалистов посетила Москву, где получила гарантии будущего самоуправления. 30 апреля приступил к работе Поволжский комиссариат по немецким делам. В колониях была установлена советская власть, прошла национализация крупных объектов промышленной собственности.

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Союз немцев-социалистов преобразовался в Партию немцев-коммунистов, влившуюся в сентябре в состав РКП(б). В свою очередь, в Москве опасались того, что Поволжье может попасть под влияние Германии, и уже 19 октября 1918 года Владимир Ленин своим декретом объявил о создании Автономной области немцев Поволжья. Её центр находился сначала в Саратове, а затем переместился в Марксштадт. В составе Красной армии были сформированы два немецких национальных полка и национальная кавалерийская бригада, существовали курсы подготовки немецких командиров.

Впрочем, поддержка большевиков среди немцев Поволжья не была абсолютной. Многих раздражали продовольственные заготовки, а в 1919 году в одном из сёл вспыхнуло антибольшевистское восстание, подавлять которое пришлось частям регулярной армии. В 1921 году новое восстание охватило уже целый ряд населённых пунктов области. В 1919—1920 годах вне армии в РКП(б) вступили всего несколько сотен поволжских немцев.

Революция и гражданская война сильно ударили по поволжскому сельскому хозяйству. В 3,5 раза сократились посевные площади, в 5,5 раза — поголовье скота, в 6,5 раза — промышленное производство. В 1920—1922 годах Поволжье пережило голод. Люди массово умирали, многие бежали в более благополучные регионы. Население автономной области сократилось примерно на 20%. Но уже в конце 1922 года социально-экономическое положение области стало улучшаться — был собран богатый урожай. К автономии были присоединены новые территории, включая город Покровск (современный Энгельс), ставший её новым административным центром.

Первое правительство немецкой автономии, 1924 год

© Государственный архив немцев Поволжья (ГИАНП) (г. Энгельс)

19 декабря 1923 года на базе области была создана Автономная Социалистическая Советская Республика немцев Поволжья. Её площадь составила 28,2 тыс. кв. км, а население — 576 тыс. человек.

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В 1920—1930-е годы она входила в состав различных административно-территориальных единиц РСФСР. Около 60% населения республики составляли немцы. Крупнейшими национальными меньшинствами в ней были русские и украинцы.

В 1920-е годы сельское хозяйство в АССР немцев Поволжья динамично восстанавливалось, однако с началом коллективизации положение резко осложнилось. Поволжье стало одним из регионов, в наибольшей мере пострадавших от смертоносного голода 1931—1932 года. Многие немцы коренным образом меняли свой образ жизни и уезжали в города, чтобы устроиться на стройки или заводы. В 1933 году союзный центр принял ряд мер, направленных на поддержку жителей республики, и последствия голода были преодолены.

В 1926 году III съезд советов АССР НП принял проект Конституции автономии, закрепивший факт её добровольного вхождения в РСФСР. Второй этап утверждения проекта состоялся в 1937 году. Высшим органом власти в АССР НП был Центральный исполнительный комитет Советов АССР немцев Поволжья, а с 1937 года — Верховный совет АССР. В автономии действовал своей музей, выходили газеты на немецком языке.

«Автономия сыграла роль инструмента, при помощи которого большевики оказывали влияние на немецкое население Поволжья. Это серьёзным образом помогло им в установлении советской власти в регионе», — рассказал Аркадий Герман.

На фронтах Великой Отечественной

Сложнейшие испытания ожидали поволжских немцев в 1941 году. «В первые недели войны советское руководство рассчитывало быстро остановить вермахт, и поэтому никаких санкций против немцев Поволжья предпринято не было. Однако когда стало ясно, что война принимает затяжной характер, позиция Москвы изменилась. 28 августа 1941 года был подписан Указ Президиума Верховного Совета СССР «О переселении немцев, проживающих в районах Поволжья». На территорию автономии вошли войска НКВД, которые за 24 часа организовали депортацию поволжских немцев в Сибирь, на Алтай и в Казахстан», — рассказал в интервью RT историк-методист Музея Победы Дмитрий Суржик.

Поволжские немцы уезжают в Германию под опекой работников Красного Креста. 2 декабря 1929 года, Свинемюнде

© Bundesarchiv

Автономия была ликвидирована. Из неё выселили около 440 тыс. человек. Депортацию немцев Поволжья историки сегодня называют совершенно неоправданной.

«Ликвидация республики была сугубо политическим репрессивным решением. Поволжские немцы были обычными советскими людьми, полностью лояльными советскому государству и власти. Никаких реальных эксцессов с ними, в отличие, например, от немцев, живущих в УССР, в 1941 году не было, и, как показал ход войны, не было их и в дальнейшем», — отметил в беседе с RT историк и писатель Константин Залесский.

По словам Дмитрия Суржика, с началом войны мобилизация в Красную армию советских немцев проводилась осторожно, в очень ограниченном количестве и в строго индивидуальном порядке. Как правило, это были коммунисты, которые направлялись на специальную политическую работу.

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«Одновременно на фронте оказались немцы, призванные на военную службу перед войной. Их в начале 1941 года насчитывалось 33 561 человек, из которых 1609 были офицерами. Всего в Великой Отечественной войне в советских воинских частях воевали 64 644 российских немца: офицеров — 3178, сержантов — 8351, представителей рядового состава — 53 115 человек. Подавляющее большинство этих людей были призваны из республики немцев Поволжья», — продолжил эксперт.

В июле 1941 года советское руководство постановило снять советских немцев с ответственных должностей в войсках. Многие из них были направлены в тыловые части и впоследствии влились в состав Трудовой армии. В то же самое время многие командиры РККА ходатайствовали перед своим руководством о сохранении в строю опытных военнослужащих из числа немцев Поволжья, которые были столь патриотично настроены, что зачастую скрывали свою национальность и даже меняли фамилии.

Первые трудармейцы Бакалстроя на расчистке снега под строительство, март 1942 года

© geschichte.rusdeutsch.ru

В бой с гитлеровцами советские немецкие военнослужащие вступили с первых минут войны. В частности, выходцы из АССР НП входили в гарнизон Брестской крепости. Несмотря на ликвидацию республики и депортацию, советские немцы проявили себя на фронте как доблестные воины. Так, звания Героя Советского Союза был удостоен Роберт Клейн, служивший в РККА с 1932 года.

В сентябре 1941-го в ходе боёв за Черниговщину старший лейтенант Клейн был тяжело ранен, остался на поле боя и был спасён местными жителями. На оккупированных территориях он создал подпольную группу, а затем воевал в рядах партизанского соединения имени Чапаева. Однажды, переодевшись в немецкого полковника, он заблокировал переправу сил вермахта через реку и создал затор, по которому затем нанесла удар советская авиация. В 1944 году Клейн был назначен начальником разведки 1-й Украинской партизанской дивизии. Помимо звезды Героя, он получил ещё целый ряд советских и польских наград.

«Оказавшись на фронте, немцы Поволжья вели себя как образцовые советские граждане. Никаких проявлений лояльности к Третьему рейху среди них не было. Не было и массовых переходов на сторону врага, отмечались лишь единичные случаи», — подчеркнул Залесский.

По словам Аркадия Германа, война и послевоенные годы принесли немцам Поволжья тяжёлые испытания.

«Великая Отечественная война и последовавшее за ней десятилетие стали самым сложным периодом жизни немцев в России — периодом ограничения гражданских прав. Однако в дальнейшем отношение к поволжским немцам изменилось. Тем, кто позиционировал себя как советских граждан, в послесталинский период не чинилось абсолютно никаких препятствий», — отметил эксперт.

Немцы в современной России

В 1970-е годы была предпринята попытка создать новую немецкую автономию в Казахстане, но она оказалась неудачной. В дальнейшем немцы частично остались в тех регионах, в которые их выселили в 1941 году, а частично вернулись туда, откуда их депортировали, — в Поволжье и на юго-восток УССР. В 1980—1990-е многие представители общины воспользовались законом ФРГ о возвращении и выехали в Германию. Если в 1989 году в РСФСР проживали около 840 тыс. немцев, то в 2010-м уже около 400 тыс. человек.

Немецкая семья Сайц вернулась из Казахстана в Поволжье в 1980 году. Со скрипкой — глава семьи

РИА Новости

«Сейчас многое напоминает условия, сложившиеся в послереформенной царской России. Свободная конкуренция создаёт условия для роста и самореализации. Национальные объединения делают очень много для развития в России немецкого языка и немецкой культуры, а это важно для сохранения национальной идентичности, хотя некоторые ассимиляционные процессы, конечно, неизбежны. Важная роль, которую играют сегодня, и, думаю, будут играть в дальнейшем российские немцы — это роль моста между странами и народами. Между Германией и Россией могут возникать определённые политические трения, но немецкая община позволяет сглаживать их и восстанавливать хорошие отношения», — подытожил Герман.