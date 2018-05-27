Хлебная монополия: к чему привела деятельность продотрядов в годы Гражданской войны
- Продотряд перед выступлением
- © историческая-самара.рф
Царская продразвёрстка
Продовольственные проблемы в России резко обострились в период Первой мировой войны. Затянувшиеся бои в Польше и Карпатах привели к тому, что всё большее количество людей призывались в армию. В стране оставалось всё меньше рабочих рук, что выливалось в сокращение сельскохозяйственного производства. Как следствие, начала ощущаться нехватка продуктов питания. Уже в 1915 году цены на них выросли по сравнению с последним довоенным, 1913-м годом примерно в два раза.
На второй год войны проблемы с агропроизводством привели к нехватке хлеба для армии и жителей крупных городов.
В конце августа 1915 года было создано Особое совещание по продовольствию, наделённое правами реквизиции провианта и запрета его вывоза из определённого района, а также установления предельных цен на продукты.
За несколько месяцев было зафиксировано порядка 60 фактов принудительной реквизиции.
Весной 1916-го особые совещания появились на местах. В декабре того же года Министерство земледелия издало постановление «О развёрстке зерновых хлебов и фуража, приобретаемых для потребностей, связанных с обороной». Согласно документу, планы по заготовке зерна спускались по административной системе Российской империи вплоть до первичных органов самоорганизации населения.
- Крестьянин деревни Михайловка Пензенской губернии во время пахоты, 1898 год
- РИА Новости
Однако к началу 1917 года действенного механизма выкупа или изъятия хлеба выработано не было, поэтому первые продразвёрстки провалились. После Февральской революции ситуация стала катастрофической. В больших городах запасов еды оставалось на несколько дней, а на фронте местами — на один-два приёма пищи. Созданная Временным правительством Продовольственная комиссия решила начать реквизицию продуктов у крупных землевладельцев. В апреле был принят закон о «монополии» на хлеб: все запасы, за исключением необходимых для пропитания и производственных нужд, подлежали продаже государству в принудительном порядке.
В мае 1917-го было создано отдельное Министерство продовольствия. Однако оно не смогло взять под свой контроль ситуацию на рынке продуктов питания. Цены выросли в 15—16 раз, а владельцы запасов зерна уклонялись от госучёта.
В августе министерство приняло решение об изъятии хлеба с возможностью применения оружия в случае отказа, а осенью ввело институт особо уполномоченных, которые должны были осуществлять продразвёрстку.
Однако из-за отсутствия системного подхода все эти меры не приносили ожидаемых результатов. К октябрю планы заготовки хлеба были выполнены менее чем на половину: из требуемых 650 млн пудов собрали только 280 млн.
Продотряды на службе революции
В отличие от многих других ведомств, Минпродовольствия продолжило свою работу после Октябрьской революции. В ноябре 1917 года оно было преобразовано в Народный комиссариат продовольствия. Зимой структура ведомства была реорганизована — в значительной мере изменился его кадровый состав. 25 февраля 1918 года наркомом был назначен большевик Александр Цюрупа, учившийся в своё время в сельскохозяйственном училище и работавший в царские времена агрономом и управляющим в имениях. Задачи перед ним стояли сверхсложные.
«С захватом в феврале — марте 1918 года германскими и австро-венгерскими войсками Украины и продвижением их на Дон прекратился подвоз зерна в центральные губернии России с Украины, крайне затруднилась его доставка с Дона и Кубани», — рассказал в интервью RT доцент РГГУ, кандидат исторических наук Сергей Карпенко.
Одни производящие регионы были полностью отрезаны от Москвы вражескими войсками, в других население откровенно саботировало заготовку. Например, в Воронежской губернии при 7 млн пудов излишек кулаки демонстративно скармливали хлеб скоту и пускали его на самогон, но продавать его заготовителям отказывались. В Курской губернии миллионы пудов хлеба продали спекулянтам. В то же самое время в Калужской губернии люди получали по паре фунтов хлеба на месяц, а в Псковской половина детей опухла от голода.
«Крестьяне срывали поставки хлеба. Чтобы переломить ситуацию, в Наркомате продовольствия решили перейти к товарообмену, предоставляя сельхозпроизводителям необходимые им товары. Стали собирать всё, что может пригодиться: от гвоздей до самоваров, — и отправлять со специально уполномоченными людьми в село», — рассказал в интервью RT доцент МГУ, кандидат исторических наук Юрий Щетинов.
- Продотряд отправляется в деревню
- РИА Новости
Однако, по оценкам эксперта, результаты такой политики были сомнительными: либо у уполномоченных часто не оказывалось нужных крестьянам товаров, либо производители просто не хотели расставаться с запасами зерна.
Уже в мае большевики, вспомнив о начинаниях своих предшественников, перешли к чрезвычайным мерам в сфере заготовки продовольствия. 9 мая была снова официально объявлена государственная монополия на торговлю хлебом.
13 мая Всероссийский центральный исполнительный комитет и Совнарком издали декрет о предоставлении Наркомпроду «чрезвычайных полномочий по борьбе с деревенской буржуазией, укрывающей хлебные запасы и спекулирующей ими».
А 27 мая при местных продовольственных органах были созданы специальные рабочие продотряды для заготовки и охраны запасов хлеба.
В конце мая — начале июня 1918 года в связи с восстанием Чехословацкого корпуса и началом активной фазы Гражданской войны продовольственная ситуация осложнилась ещё больше. По словам Сергея Карпенко, в это время прекратились поставки хлеба из Сибири и некоторых районов Поволжья. Для усиления вертикали власти летом в селе были созданы так называемые «комитеты бедноты», члены которых не любили кулаков и оказывали содействие продотрядам.
В августе было принято решение о том, что уборочно-реквизиционные продовольственные отряды должны состоять не менее чем из 75 человек и иметь при себе по два-три пулемёта. Продотряды официально объединились в Продовольственно-реквизиционную армию Наркомпрода. Работой отдельных отрядов, не входивших в армию, руководило Центрвоенпродбюро. Всего к осени 1918 года в рядах Продармии состояли 42 тыс. человек, а в отрядах, находящихся в подчинении Центрвоенпродбюро, — 30 тыс.
Кулаки отдавать хлеб не желали и оказывали отчаянное сопротивление. За полтора года при заготовках погибли более 4 тыс. продотрядовцев и их помощников.
В январе 1919-го на всей территории Советской России была объявлена централизованная продразвёрстка. Под неё стали подпадать регионы, занимаемые большевиками в ходе боевых действий. Эффективность принудительных заготовок выросла. Если с урожая 1918—1919 годов было заготовлено около 1,7 млн тонн хлеба, то с урожая 1919—1920 годов — почти 3,5 млн, а в 1920—1921-м — свыше 6 млн тонн. Однако у такой эффективности имелась и обратная сторона.
Крестьянские восстания и отказ от продразвёрстки
«Если сначала крестьяне могли позволить себе не отдавать излишки заготовителям, то уже после введения в 1918 году чрезвычайных мер они буквально взвыли. Реквизиция у крестьян, не желавших отдавать хлеб за гроши, сопровождалась откровенными безобразиями со стороны продотрядовцев», — рассказал Щетинов.
«Деятельность продотрядов стала причиной массовых крестьянских восстаний и даже восстания в Кронштадте», — подчеркнул эксперт.
После окончания войны с Германией революционные матросы, многие из которых были родом из крестьянских семей, начали ездить в отпуска, навещать родных. А те, если были хотя бы середняками, обвиняли своих детей в «службе угнетателям». Под впечатлением от рассказов родственников матросы легко попадали под влияние оппозиционных агитаторов.
- © Картина Ивана Владимирова «Продразвёрстка»
В итоге в 1920—1921 годах произошли масштабные антибольшевистские восстания: Тамбовское, Западно-Сибирское, Кронштадтское. В них нередко принимали участие бывшие революционеры. Так, лидером Тамбовского восстания стал поругавшийся с большевиками левый эсер Александр Антонов, бывший до этого красным милиционером. В литературе участников повстанческого движения часто идеализируют, представляя их исключительно борцами за правду, но это не совсем верно, считают эксперты. Наравне с крестьянами в восстаниях активно участвовали обычные уголовники и дезертиры. Повстанцы не брезговали грабежами и мародёрством, совершали жестокие убийства.
Ситуацию осложняло то, что часть крестьянских восстаний совпала по времени с интенсивными боевыми действиями на фронтах, но, когда основные противники были разгромлены и Москва смогла развернуть против повстанцев части Красной армии, вооружённые протесты были жестоко подавлены регулярными войсками.
«Однако после этого власти пришли к выводу, что от репрессивных мер нужно переходить к стимулированию. В 1921 году от политики военного коммунизма, продразвёрсток, деятельности продотрядов отказались. Начала воплощаться в жизнь новая экономическая политика, был введён продналог, крестьянам разрешили продавать излишки зерна на рынках. Ситуация стала меняться в лучшую сторону», — отметил Юрий Щетинов.
- Выселение кулацкой семьи из села Мальчевицы, Украинская ССР
- © Фонд ЦГАКФД / РИА Новости
По словам историков, в годы Гражданской войны продразвёрстки и принудительные изъятия провианта использовались не только большевиками. Как отметил Сергей Карпенко, насильственные бесплатные реквизиции проводили, например, части Добровольческой армии на Северном Кавказе. В июле 1918 года Павел Скоропадский, который проводил насильственные реквизиции, выполняя свои обязательства перед германским и австро-венгерским командованием, объявил все запасы хлеба государственной собственностью. Жёсткую хлебную монополизацию на Украине пытался ввести и Симон Петлюра, но она сорвалась из-за отсутствия у него системного контроля над сколько-нибудь значимыми территориями.
«В целом насильственные реквизиции были совершенно деструктивны и приводили ситуацию в селе к полному завалу», — подвёл итог Юрий Щетинов.