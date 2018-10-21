В Минобороны назвали стоимость танка Т-34 в годы войны

Директор департамента финансового обеспечения Министерства обороны России Евгений Пронский в эфире радиостанции «Эхо Москвы» назвал цену танка Т-34 в годы Великой Отечественной войны.

Представитель военного ведомства также раскрыл стоимость бомбардировщиков Ил-4 и пистолетов-пулемётов Шпагина.

По словам Пронского, танк Т-34 в 1941 году стоил 269 тыс. рублей.

«В 1942-м — уже 193 тыс., а в 1945-м — 135 тыс. Самолёт Ил-4 стоил 800 тыс. рублей в 1941 году... В 1945-м — 380 тыс. Пистолет-пулемёт Шпагина — 500 рублей в 41-м, 400 — в 42-м и 148 рублей до конца войны», — цитирует его РИА Новости.

При этом Пронский добавил, что общая экономия за время Великой Отечественной войны на закупки военной техники составила порядка 50 млрд рублей.

В сентябре российское оборонное ведомство в День танкиста опубликовало рассекреченные документы о воинах-танкистах Великой Отечественной войны.