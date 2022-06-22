«Чудеса храбрости и отваги»: Минобороны РФ опубликовало документы о начале Великой Отечественной войны

Руководство нацистской Германии тщательно готовилось к вторжению в СССР, накапливая у границ страны войска и осуществляя «мобилизацию» кадров для управления оккупированными территориями. Об этом свидетельствуют архивные документы Минобороны РФ, опубликованные ко Дню памяти и скорби. Мощный удар нацистской военной машины не сломил Советский Союз. Соединения Красной армии смогли навязать противнику ожесточённые бои. В частности, в обнародованных материалах сообщается о случаях массового героизма советских воинов. Красноармейцы сражались мужественно и умело. В результате гитлеровцы понесли крупные потери уже в первые дни войны.

К годовщине начала Великой Отечественной войны Минобороны РФ на своём сайте опубликовало документы Центрального архива МО.

Обнародованные материалы помещены в новый исторический раздел «Герои первых дней Великой войны». Они раскрывают планы гитлеровского командования и рассказывают о сопротивлении, которое СССР оказал захватчикам сразу после начала агрессии.

«Скрытая мобилизация»

Первый блок документов посвящён подготовке нацистской Германии к полномасштабному вторжению в Советский Союз. В спецсообщении командующему Западного особого военного округа генералу Дмитрию Павлову говорилось об активизации подготовки немцев к войне с СССР.

В этом документе, датированном 6 июня 1941 года, разведка докладывала о стягивании к советским границам новых дивизий, артиллерийских частей, подвозе крупных партий средств противовоздушной обороны, противотанковых орудий и авиабомб.

Наряду с этим гитлеровцы налаживали телефонную связь, проводили учения с боевыми стрельбами и обустраивали позиции в населённых пунктах, чтобы в последующем обвинять Красную армию в ударах по мирному населению. Нацисты даже не брезговали размещать объекты военной инфраструктуры на территории храмов.

«Вся полоса в непосредственной близости от границы усилена артиллерийскими и пулемётными позициями с законченной организацией телефонной связи между батареями, командными, наблюдательными пунктами… Хутора используются для маскировки позиций и огневых точек», — отмечалось в спецсообщении.

Переведённые страницы «Зелёной папки»

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Перед вторжением в Советский Союз гитлеровцы предупредили жителей прилегающих к СССР территорий о том, что будут их расстреливать, если они станут паниковать с началом боевых действий.

Кроме того, в спецсообщении говорилось о том, что нацистская Германия заранее завершала «скрытую мобилизацию чиновников» для управления оккупированными территориями СССР.

Одной из основных целей агрессии Германии в отношении Советского Союза являлось продовольственное обеспечение вооружённых сил и гражданского населения Третьего рейха, а также продажа зерна за рубеж. Промышленность СССР, за некоторым исключением, гитлеровцы собирались ликвидировать.

Такие планы Третьего рейха изложены в «Директиве по руководству экономикой» (так называемая «Зелёная папка»). Этот документ — экономический подраздел плана «Барбаросса». Он был захвачен войсками Ленинградского фронта в начале 1942 года.

С точки зрения руководства нацистской Германии большевики не должны были сокращать экспорт зерна на Запад. Как утверждается в «Зелёной папке», своей экономической политикой Москва разрушила «продовольственную автаркию Европы», что якобы спровоцировало голод в северной и западной частях Старого Света.

Авторы документа откровенно сетовали на то, что население СССР потребляет много хлеба. Для создания «хлебных излишков» и налаживания экспортных поставок гитлеровцы намеревались сократить потребление зерна на оккупированных территориях СССР.

Нацистское руководство осознавало, что такие действия приведут к массовому мору советских граждан и запрещало им как-либо помогать.

«Попытки спасти население от голодной смерти путём ввоза излишков продукции из чернозёмной полосы являются тормозом для снабжения Европы и подрывают возможность Германии продержаться», — подчёркивалось в «Зелёной папке».

«До последнего снаряда»

В первые дни вторжения нацистская Германия нанесла мощнейший удар по Советскому Союзу. В частности, крайне тяжёлая ситуация сложилась в Прибалтике, что впоследствии позволило гитлеровцам установить блокаду Ленинграда.

Как следует из документов Центрального архива Минобороны, успех противника во многом был обусловлен уничтожением авиации Красной армии прямо на аэродромах и тем обстоятельством, что на момент вторжения почти все советские войска не находились на положенных оборонительных рубежах.

В результате при мощной поддержке артиллерии вермахт пробил брешь на стыке 8-й и 11-й армий и в течение одного дня смог продвинуться на 60 км вглубь Прибалтики.

Однако соединения Красной армии в этом регионе оказали захватчикам достойное сопротивление. В частности, ожесточённые бои противнику навязала 125-я стрелковая дивизия. Формирование заняло оборонительные рубежи до немецкого вторжения и приняло на себя основную тяжесть удара гитлеровцев в первые дни Великой Отечественной.

«Бойцы и командиры частей и подразделений героически сражались… Дивизион ст. лейтенанта Колегаева уничтожил до 30 танков, батарея лейтенанта Яценко в первые же часы боя подбила 7 танков. Пулемётчик-хасановец ст. сержант Сулыма (награждённый медалью «За Отвагу») огнём своего пулемёта уничтожил много пехоты противника, а связками гранат подбил 4 танка», — сообщалось в историческом формуляре 125-й дивизии.

После изнурительного марша в сражение с гитлеровцами в районе реки Неман вступила 126-я стрелковая дивизия. Несмотря на то, что до войны соединение было укомплектовано по штату мирного времени, ему удавалось отбивать атаки превосходящих сил противника и грамотно выходить из окружений.

Страницы журнала боевого пути 126-й стрелковой дивизии РККА

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Также дивизия наносила контрудары по наступавшему противнику. В журнале боевого пути соединения описывается эпизод, когда «ураганным огнём» советские воины разгромили силы немцев, намеревавшихся переправиться через Неман. Затем при поддержке артиллерии в бой вступила советская пехота, и враг был отброшен на северный берег реки.

В одном из опубликованных Минобороны документов приводится практически неизвестный широкой аудитории жертвенный подвиг красноармейца миномётной роты Соловьёва. Расстреляв все боеприпасы, военнослужащий сделал вид, что собирается сдаться в плен. Подпустив группу солдат вермахта на близкое расстояние, «он бросил под себя последнюю оставшуюся у него гранату». Соловьёв погиб, уничтожив пять гитлеровцев.

Красноармейцы сражались мужественно, демонстрируя хорошую выучку. Наступавшие гитлеровские войска несли большие потери. Так, за три дня боёв в Белоруссии бойцы 603-го и 85-го стрелковых полков (СП) уничтожили более 300 нацистских танков.

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«В массовом масштабе были применены бутылки с бензином, которые имели все бойцы. Личный состав показывает образцы мужества и геройства. Капитан 85-го СП Морозов один вывел из строя 16 танков противника…», — сообщалось в политдонесении начальнику Главного управления политической пропаганды Красной Армии Льву Мехлису от 30 июня 1941 года.

В этом же документе рассказывалось о знаменитом подвиге в Белоруссии командира эскадрильи 207-го дальнебомбардировочного авиаполка капитана Николая Гастелло. После попадания снаряда вражеского зенитного орудия в бензобак лётчик направил горящий самолёт на колонну машин захватчиков. Этим героическим поступком он уничтожил десятки единиц вражеской техники.

В донесении Управления политической пропаганды Западного фронта от 1 июля 1941 года отмечается, что «подавляющая масса бойцов и командиров мужественно сражаются на передовых позициях, показывают чудеса храбрости и отваги».

В этом документе приводится описание подвига капитана Синяговского, который смог организовать противовоздушную оборону города Столбцы в Белоруссии.

Выдержки из донесения Управления политической пропаганды Западного фронта от 1 июля 1941 года

© mil.ru

На момент получения приказа его дивизион не имел снарядов к зенитным орудиям. В такой ситуации находчивый офицер решил собирать боеприпасы у отходивших частей Красной армии.

В ходе боёв с люфтваффе подразделение Синяговского сбило восемь вражеских самолётов. Также дивизион отличился в истреблении танков вермахта, которые атаковали его позицию.

«Метким огнём зенитчики уничтожили 37 танков противника. Бои вели до последнего снаряда», — поясняется в политдонесении.

Однако натиск врага был слишком велик. Дивизион Синяговского организовано отступил под прикрытием 300 красноармейцев.

Захватническая война

Как заявил в комментарии RT историк, доцент ГАУГН Дмитрий Суржик, доступные для исследования архивные документы начального периода Великой Отечественной позволяют сделать вывод о том, что подавляющее большинство приграничных частей Красной армии оказали ожесточённое сопротивление нацистским захватчикам, несмотря недостаточную подготовленность к вторжению.

«Советский Союз готовился к войне, но нацистская агрессия застала Красную армию в состоянии реформы. Вооружённым силам СССР не хватало ни техники, ни опытных кадров. Тем не менее врагу оказывалось упорное сопротивление, сопровождавшееся массовым героизмом военнослужащих», — сказал Суржик.

Выдержки из спецсообщения командующему Западного особого военного округа генералу Дмитрию Павлову

© mil.ru

По мнению эксперта, распространённые на Западе утверждения о том, что СССР якобы сам собирался развязать агрессивную войну в Европе лишены какой-либо документальной и логической основы. Суржик подчеркнул, что человеконенавистнические планы вынашивало и тщательно прорабатывало именно руководство Третьего рейха.

Историк напомнил, что единственным советским документом, где излагается возможность превентивных боевых действий за пределами СССР, являются «Соображения по плану стратегического развертывания сил Советского Союза на случай войны с Германией и её союзниками». Этот документ датируется не ранее 15 мая 1941 года.

«Однако «Соображения» предусматривали только превентивный удар по скоплению вражеских войск, чтобы как раз упредить развёртывание нацистской военной машины. Всем разумным людям совершенно очевидно, что война, которую 22 июня развязала Германия, носила захватнический и беспощадный к советскому народу характер», — резюмировал эксперт.