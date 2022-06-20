«Помогали теснить врага»: как отряд «Победители» вписал себя в историю Великой Отечественной войны

80 лет назад в оккупированной Ровенской области УССР успешно высадилась диверсионно-разведывательная группа отряда «Победители». Вместе с простыми бойцами десантировался командир этого подразделения, опытный офицер НКВД Дмитрий Медведев. Перед «Победителями» была поставлена задача наладить разведку и уничтожить руководителей немецкой администрации — на тот момент в Ровно располагался рейхскомиссариат «Украина». За полтора года пребывания в тылу разведчики передали советскому командованию информацию, которая помогла освободить юг России и значительную часть Украины. Кроме того, «Победители» провели более 120 крупных боевых операций и ликвидировали до 2 тыс. немецких солдат и офицеров.

20 июня 1942 года в глубоком немецком тылу в районе Ровно успешно десантировалась советская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ), входившая в отряд с символическим названием «Победители».

Одним из участников ДРГ был командир «Победителей», опытный офицер НКВД подпольщик Дмитрий Медведев. Его подразделению суждено было сыграть значимую роль в ликвидации гитлеровских военачальников и разведывательном обеспечении командования Красной армии. Полученная информация и действия группы оказали неоценимую помощь советским войскам в освобождении юга России и территории Украины в целом.

По словам историков, заброска советской ДРГ хоть и проходила в тёмное время суток, но не осталась незамеченной для противника. После приземления отряду пришлось вступить в бой с гитлеровцами и перебазироваться севернее от Ровно, поближе к лесам Белоруссии, где ему удалось создать условия для налаживания разведывательной работы.

К сожалению, три ДРГ, входившие в состав «Победителей», были по ошибке сброшены вдалеке от обозначенных командованием мест и понесли большие потери в сражениях с карательными отрядами немцев.

«Лучшие из лучших»

Отряд «Победители» был сформирован, чтобы обосноваться в Ровно, где располагался рейхскомиссариат «Украина». Советские военнослужащие должны были вести разведку в городе и его окрестностях, кроме того, на них была возложена ответственность за ликвидацию руководителей немецкой администрации.

Советские партизаны в лесах Украины

РИА Новости

© Яков Давидзон

Для решения этих непростых задач требовались хорошо подготовленные кадры. В состав «Победителей» были набраны бойцы Отдельной мотострелковой бригады особого назначения (ОМСБОН) НКВД и испанцы-антифашисты.

Численность подразделения была невелика — около 100 человек. Как пояснил в комментарии RT начальник архивного отдела Музея отечественной военной истории Вадим Антонов, для выполнения поставленных перед «Победителями» задач важнее было не количество разведчиков, а их организаторские способности. По словам эксперта, заброшенные в тыл врага советские ДРГ становились центрами консолидации и управления местными партизанами и подпольщиками.

«Диверсионно-разведывательные группы «Победителей» — это ядра, вокруг которых формировались партизанские соединения. «Победители» состояли из кадров, мотивированных на беспощадную борьбу с врагом. К тому же это были хорошо обученные военнослужащие. В плане боевой и оперативной подготовки они существенно превосходили партизан», — подчеркнул Антонов.

В разговоре с RT заведующий отделом «Базовая стоянка партизанского отряда им. А.И. Виноградова «Озеро Круглое» Брянского государственного краеведческого музея Александр Луговой рассказал, что в «Победители» набирались «лучшие из лучших».

«Это были спортсмены, идеологически мотивированные люди, например участники национально-революционной войны в Испании. Главными принципами комплектования «Победителей» были очень серьёзная профессиональная подготовка и мощная идеологическая мотивация», — подчеркнул Луговой.

Историк отметил, что члены отряда «Победители» стали вдохновителями и организаторами сопротивления оккупантам. После заброски в тыл подрывную работу советских разведчиков поддержали многие жители Западной Украины.

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По словам экспертов, важнейший вклад в успешную деятельность «Победителей» внёс НКВД. Именно Отдельная мотострелковая бригада особого назначения этого ведомства сыграла одну из ключевых ролей в развитии партизанского движения на оккупированных немцами территориях. ОМСБОН выполняла особые задания Верховного командования СССР и НКВД. Начальником штаба дивизии был опытный чекист-разведчик Вячеслав Гриднев.

Как сообщается в материалах четвёртого тома «Очерков истории российской внешней разведки» под редакцией Евгения Примакова, после заброски в тыл «Победители» начали устанавливать связь с местным подпольем в Ровно и близлежащих населённых пунктах.

К маю 1943 года разведывательной работой, помимо Ровно, были охвачены Здолбунов, Луцк, Ковель, Сарны, Ракитное, Костополь, Людвиполь, Березное и другие города. Также удалось организовать несколько резидентур, причём самая крупная резидентура действовала именно в Ровно, под боком рейхскомиссариата. «Победители» ежедневно передавали ценную для командования Красной армии информацию.

«Особое внимание уделялось организации разведки в Ровно, поскольку гитлеровцы превратили этот город в столицу оккупированной Украины. Здесь располагалась резиденция наместника Украины гауляйтера Эриха Коха. Там же размещались крупные военные штабы и так называемое Всеукраинское гестапо», — говорится в «Очерках истории российской внешней разведки».

В рядах «Победителей» успешно действовал знаменитый разведчик и партизан Николай Кузнецов. Офицер НКВД отличался превосходным знанием немецкого языка и быта вермахта, что позволяло ему быстро входить в доверие к ничего не подозревавшим гитлеровцам.

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Благодаря своим выдающимся способностям Кузнецов занимался и диверсионной деятельностью. Так, в феврале 1943 года, устроив засаду на курьера рейхскомиссариата «Украина» и захватив секретную карту, он получил информацию о существовании под Винницей бункера Гитлера. Ранее об этом логове фюрера советское командование ничего не знало.

Безусловным успехом Кузнецова является раскрытие намерения Третьего рейха осуществить покушение на лидеров антигитлеровской коалиции — Иосифа Сталина, Франклина Рузвельта и Уинстона Черчилля — во время Тегеранской конференции.

Напомним, что эта встреча благополучно прошла в конце 1943 года. По её итогам США и Великобритания согласились открыть в Европе Второй фронт. Также союзники подписали декларацию о планах разгрома всей военной машины нацистской Германии.

Ещё одной заслугой Кузнецова считается ликвидация 11 высокопоставленных представителей гитлеровской военной и гражданской оккупационной администрации.

В общей сложности за полтора года своей деятельности «Победители» провели более 120 крупных боевых операций, в ходе которых уничтожили до 2 тыс. немецких солдат и офицеров. Помимо этого, они взорвали 81 эшелон с живой силой и техникой противника.

«Бандеровцы были разгромлены»

Как рассказал в комментарии RT научный сотрудник Музея Победы Андрей Горбунов, одними из основных задач «Победителей» были физическая ликвидация оккупантов и подрыв материально-технической базы вермахта.

«Члены отряда успешно устраняли немецких генералов и высокопоставленных палачей советского народа. Также они осуществили ряд крупных диверсий на железной дороге», — рассказал Горбунов.

Однако приоритетной целью для «Победителей», как пояснил эксперт, являлось разведывательное обеспечение Красной армии. По его оценке, отряд стал едва ли не самым ценным источником информации с оккупированных украинских территорий.

Командир отряда «Победители» Дмитрий Медведев

РИА Новости

© Леонид Коробов

«Разведданные, переданные радисткой отряда Марией Семёновной Ких, всегда оказывались верными и передавались вовремя. Они помогали Красной армии теснить врага сначала из южных регионов России, а потом и с территорий Украины, в том числе её западной части», — рассказал эксперт.

По словам Горбунова, опираясь в том числе на информацию, переданную «Победителями» в 1942—1944 годы, Красная армия провела операцию по окружению сталинградской группировки вермахта, достигла успеха в битве за Кавказ, нанесла поражение врагу на Курской дуге, успешно форсировала Днепр и освободила Киев.

«Естественно, немцы старались противодействовать нашим разведчикам. С самого начала оккупации противник раскрутил на Ровенщине маховик террора против партизан. Одновременно враг заметно активизировал националистическую пропаганду. Однако с появлением отряда Медведева бандеровцы всех мастей были разгромлены и вышвырнуты из региона», — заявил Горбунов.

«Победители» прилагали максимум усилий, поддерживая наступление Красной армии, приближавшейся к государственным границам. Так, во время боёв за освобождение Украины Медведев принял решение развернуть разведывательно-диверсионную деятельность и во Львовской области.

Путь отряда закончился в феврале 1944 года, когда по распоряжению советского командования разведчики пересекли линию фронта и соединились с Красной армией.

Однако разведчик Кузнецов продолжал действовать в тылу врага. Он погиб в марте 1944 года в сражении с украинскими националистами. В ноябре того же года Николай Иванович был посмертно удостоен звания Героя Советского Союза.

Как считают историки, на фоне Кузнецова и других легендарных советских разведчиков невольно теряется фигура командира «Победителей». Между тем малоизвестный широкой публике Медведев являлся настоящим профессионалом своего дела.

Ещё до начала Великой Отечественной войны Медведев проявил себя как талантливый борец с бандитским подпольем на Украине. В конце 1939 года из-за тяжёлого заболевания позвоночника он, будучи всего лишь 41-летним мужчиной, вышел на пенсию, но после нападения нацистской Германии на Советский Союз вернулся на службу. Ещё до того, как Медведев возглавил «Победителей», он сумел наладить разведывательно-диверсионную работу в Брянской и Смоленской областях.

Как полагает Александр Луговой, в Великую Отечественную Медведеву очень помог опыт революционной борьбы и ликвидации махновщины на Украине. За выдающиеся заслуги перед страной руководство СССР присвоило ему звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

«Медведев — большевик-революционер старой закалки. Это был принципиальный противник любого национализма и фашистской идеологии. Он прекрасно знал, как налаживать подпольную работу, владел приёмами диверсионной и контрдиверсионной деятельности. Безусловно, его опыт и талант позволили сделать из «Победителей» один из самых результативных разведывательно-диверсионных отрядов Великой Отечественной», — заключил Луговой.