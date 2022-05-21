«Подкинуть Америке «ежа»: как СССР смог незаметно для США развернуть баллистические ракеты на Кубе

21 мая 1961 года Москва приняла решение о переброске на Кубу баллистических ракет средней дальности. Таким образом СССР намеревался пресечь попытки США вернуть Остров свободы под свой контроль. Кроме того, Советский Союз стремился заставить Вашингтон отвести часть ядерных вооружений, развёрнутых вблизи своих рубежей. Операция получила название «Анадырь» и проводилась в режиме строжайшей секретности. Американцы не смогли раскрыть планы Москвы, и советские военнослужащие своевременно поставили баллистические ракеты на боевое дежурство. СССР достиг поставленных целей, а сама операция была признана образцом высокого военного искусства. По мнению исследователей, благодаря «Анадырю» Вашингтон осознал необходимость вести равноправный диалог с Москвой и учитывать её геополитические интересы.

60 лет назад руководство СССР приняло решение провести операцию «Анадырь», предполагавшую развёртывание на Кубе баллистических ракет средней дальности Р-12 и Р-14 с ядерными боеголовками. Об этом говорится в материалах Минобороны РФ.

Позднее, 7 июля 1962 года, в Кремле состоялось совещание с участием Группы советских военных специалистов на Кубе (ГСВСК). Выступая на нём, первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущёв заявил, что СССР должен помочь «выстоять кубинской революции от агрессии США».

«Мы в ЦК решили подкинуть Америке ежа: разместить на Кубе наши ракеты, чтобы Америка не могла проглотить Остров свободы. Согласие кубинской стороны имеется», — сказал Хрущёв.

По словам советского лидера, политическое и военное руководство СССР всесторонне взвесило все обстоятельства и пришло к выводу, что только размещение ракет способно предотвратить американское вторжение в молодую республику.

Как говорится в материалах НИИ Военной академии Генштаба ВС РФ, решение Москвы было полностью оправданным. А сами мероприятия по доставке баллистических ракет и другой военной техники на Кубу, проведённые советскими войсками, стали «образцом высокого военного искусства, которого до этого не знала ни одна армия в мире».

«В обстановке совершенной секретности на Кубу была переброшена 42-тысячная группировка советских войск с большим количеством техники и вооружения, причём колоссальный объём работы был проделан чётко, в установленные сроки и относительно скрытно», — отметили в ведомстве.

Ради Кубы и собственной безопасности

Как отмечают опрошенные RT эксперты, одной из целей операции «Анадырь» действительно была защита Острова свободы от возможной американской интервенции.

Напомним, в 1959 году при массовой поддержке населения власть в Гаване захватили революционеры во главе с Фиделем Кастро. До этого Кубой правил диктатор Фульхенсио Батиста, при котором страна фактически превратилась в американскую колонию.

Москва неоднократно предупреждала Вашингтон о недопустимости эскалации напряжённости вокруг Острова свободы. Однако Соединённые Штаты игнорировали призывы СССР и не оставляли надежд вернуть Кубу под свой контроль.

Карта ВС США с изображением радиуса поражения развёрнутых на Кубе ракет СССР

© Public domain

В апреле 1961 года Пентагон провёл против Гаваны военную операцию «Плутон». Американские ВВС нанесли удары по аэродромам Острова свободы, а в бухте Кочинос высадились вооружённые кубинские эмигранты. Однако в сжатые сроки войскам Кастро удалось разбить нападавших.

В целом СССР настораживала военная активность Соединённых Штатов в Карибском море. Американцы проводили крупные учения, постоянно поднимали в воздух самолёты-разведчики и держали экономическую блокаду Кубы.

В ответ Советский Союз предпринимал усилия по укреплению оборонительного потенциала кубинской армии. Москва поставляла Гаване крупные партии вооружений и отправляла военных специалистов для обучения местных ВС.

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Кроме того, операции «Анадырь» предшествовало масштабное расширение военной и ракетно-ядерной инфраструктуры США вблизи рубежей СССР. По состоянию на начало 1962 года Соединённые Штаты имели по меньшей мере в 15 раз больше стратегических ядерных боезарядов, чем Советский Союз.

В беседе с RT доцент МГУ им. М.В. Ломоносова доктор исторических наук Алексей Фененко отметил, что, перебросив ракеты на Кубу, Москва стремилась продемонстрировать США готовность успешно противостоять их агрессивной внешней политике. СССР рассчитывал не только защитить своих союзников, но и укрепить собственную безопасность.

«Москва не могла игнорировать огромное количество американского ядерного вооружения, появившегося в Европе, а также недавно развёрнутые в Турции ракеты средней дальности. США создали очень большую угрозу для европейской части СССР. Нам нужен был своеобразный разменный фонд для того, чтобы заставить американцев пойти на уступки», — пояснил Фененко.

«Грузить валенки и полушубки»

Развёртывание баллистических ракет обсуждалось с Кастро в ходе визита советской делегации на Кубу, проходившего с 29 мая по 9 июня 1962 года. Помимо госдеятелей, на Остров свободы прибыли главком Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) СССР Сергей Бирюзов и ряд других военачальников.

Поначалу план Москвы вызвал у Кастро недоумение, но затем кубинский лидер согласился с аргументами Советского Союза об опасности повторения американской агрессии. Официальный договор о размещении на Острове свободы баллистических ракет СССР был заключён в конце июня 1962 года, во время визита Кастро в Москву.

Для планирования «Анадыря» в Главном оперативном управлении Генштаба ВС СССР был создан специальный отдел. На реализацию всех мероприятий было отведено четыре месяца.

Кубинский лидер Фидель Кастро и председатель Совета Министров СССР Никита Хрущев

РИА Новости

© Анатолий Гаранин

Операция была закодирована под стратегическое учение с перебазированием войск и военной техники морем в северные районы Советского Союза. Отсюда и возникло название «Анадырь» — населённый пункт на Чукотке. Именно этот полуостров по легенде стал одним из мест доставки большого количества военных грузов.

Для конспирации в порты, откуда советские корабли выходили к Острову свободы, были привезены вагоны с шубами и дублёнками.

«Для маскировки порта назначения было дано указание грузить валенки и полушубки, варежки и шапки-ушанки, причём в немыслимых количествах. Глядя на эти горы зимней одежды, бдительные шпионы должны были сделать вывод, что русские собираются оккупировать то ли Гренландию, то ли Антарктиду», — рассказал в комментарии RT сотрудник научно-методического отдела Музея Победы Андрей Сементковский.

Операция «Анадырь» была невозможна без огромного объёма подготовительных мероприятий. Например, только для перебазирования одного ракетного полка к порту отправки требовалось подвезти 17—18 железнодорожных эшелонов.

На погрузку одного морского транспорта с использованием портальных и судовых кранов в среднем уходило двое-трое суток, говорится в материалах НИИ Военной академии Генштаба ВС РФ. Кроме того, применялись различные способы маскировки от разведки противника.

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«Тяжёлая техника (танки, САУ, спецмашины) грузилась ночью — в нижние трюмы, автомобили и тракторы днём — на верхнюю палубу, под видом сельскохозяйственных машин. Ракетные катера, размещённые на палубе, обшивались досками и обивались металлическими листами, становясь недоступными для инфракрасной аппаратуры», — сообщается на сайте военного ведомства РФ.

Погрузка производилась в обстановке повышенной секретности. О конечных целях перемещения оружия и воинских частей не сообщалось даже старшим офицерам. Во время погрузки военнослужащие и экипажи судов лишались любой связи с внешним миром.

Капитанам кораблей, следовавших к Острову свободы, выдавались три пакета с секретными инструкциями. Только в последнем из них обозначалась конечная цель миссии. Например, капитаны судов, вышедших из Чёрного моря, узнавали, что плывут на Кубу, только после прохода Гибралтара.

Советское командование не исключало, что участники операции могут подвергнуться нападению. Помимо сопровождения кораблей силами ВМФ, советское командование распорядилось оснастить палубы морских транспортов крупнокалиберными зенитными пулемётами. Эти орудия накрыли деревянными колпаками, которые при необходимости быстро снимались.

«Секретность была жесточайшая во всём. Легендировался каждый шаг. Распоряжения по теме «Анадырь» передавались только устно и шифром. Первые группы транспортов прошли незамеченными. Американцы просто не придали им значения», — отметил Сементковский.

Американский базовый патрульный самолёт Lockheed P-2 Neptune и советский корабль у берегов Кубы

Gettyimages.ru

В уникальной логистической операции участвовали гавани Кронштадта, Лиепаи, Балтийска, Севастополя, Феодосии, Николаева, Поти и Мурманска. В первом эшелоне на Остров свободы были доставлены части общего назначения, во втором — формирования РВСН. В общей сложности в операции было задействовано 85 грузовых платформ, которые сопровождались подлодками и надводными кораблями ВМФ СССР.

Таким образом морскими транспортами на Кубу были успешно перевезены Р-12 и Р-14, значительное количество средств ПВО, авиатехники, танков, бронетехники, самоходных артиллерийских установок (САУ).

В итоге СССР смог развернуть на Кубе одну ракетную и две зенитно-ракетные дивизии, четыре отдельных мотострелковых полка, формирования авиации, крылатых ракет, ряд специальных частей и подразделений. Общая численность переброшенных советских войск составила 42 тыс. человек.

Однозначный успех

Обратной стороной операции «Анадырь» стали тяжелейшие испытания, которые выпали на долю отправленных на Кубу военнослужащих. Морские транспорты не были приспособлены под размещение такого количества людей. К тому же температура внутри трюмов нередко превышала +50°С.

«Пища выдавалась два раза в сутки в ночное время. Многие продукты — сливочное масло, мясо и овощи — из-за высокой температуры быстро портились. В таких условиях не обошлось без болезней и даже смерти людей. Хоронили военнослужащих по морскому обычаю — зашивали в брезент и опускали в море», — сообщается в материалах НИИ Военной академии Генштаба ВС РФ.

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Первые корабли СССР начали прибывать на Кубу во второй половине июля, а транспорты с ракетами — в сентябре. Из морских гаваней острова ракеты перегружались на берег только в ночное время. Их развернули на западе Кубы вблизи деревни Сан-Кристобаль и в центре — у порта Касильда. На востоке страны советские войска разместили несколько крылатых ракет и мотострелковый полк.

Штаб Группы советских военных специалистов на Кубе был создан в Гаване. Основным боевым ядром ГСВСК стала 51-я дивизия РВСН в составе порядка 8 тыс. человек.

Постановка на боевое дежурство баллистических ракет доставила много хлопот. Одна из причин — сложность транспортировки компонентов опасного ракетного топлива.

«Ракета Р-12 жидкостная, заправлялась агрессивным окислителем, горючим и перекисью водорода. Потребовались специальные ёмкости для транспортировки этих компонентов на судах наливного флота, а затем в порту Баия-Онда — снова перекачивать компоненты в штатные подвижные ёмкости», — вспоминал позже главный инженер ракетного полка 51-й дивизии РВСН Анатолий Бурлов.

Баллистическая ракета средней дальности СССР

© Минобороны России

Дополнительные проблемы советским военнослужащим доставляли природно-климатические условия Кубы. По словам Бурлова, дождь в условиях тропиков «приводил к сильнейшим ядовитым испарениям». По этой причине даже в жаркую и душную погоду военнослужащим приходилось работать в спецодежде и противогазах.

Несмотря на это, советским войскам удалось развернуть на Кубе 40 ракетных установок. Все проблемы с постановкой Р-12 и Р-14 на боевое дежурство были окончательно решены в октябре 1962 года.

На случай высадки американского десанта 51-ю дивизию прикрыли мотострелковые части ВС СССР и кубинской армии. Также советское командование позаботилось об обеспечении противовоздушной обороны ГСВСК.

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Американцы обнаружили признаки советского военного присутствия на Кубе только 14 октября, когда развёртывание баллистических ракет находилось на завершающем этапе. Считается, что с этого момента так называемый Карибский кризис перешёл в самую острую фазу, когда СССР и США оказались на грани ядерного конфликта.

27 октября, когда все 40 установок Р-12 и Р-14 были полностью приведены в боеспособное состояние, Москва и Вашингтон подписали договор о взаимном выведении своих ракет: СССР обязался эвакуировать ядерный арсенал с Острова свободы, а США — ракеты из Турции.

Помимо этого, следствием успешной операции «Анадырь» стало подписание Договора о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космосе и под водой между СССР, США и Великобританией.

Также, как говорится в материалах НИИ Военной академии Генштаба ВС РФ, «правительство США впервые стало вести переговоры с СССР на партнёрском уровне, отказавшись от диктата в решении международных проблем».

Советские военные специалисты на Кубе

РИА Новости

В 1963 году «за образцовое выполнение специального задания правительства» государственные награды получили 1 тыс. советских военнослужащих.

Численность погибших в ходе Карибского кризиса по-прежнему засекречена. Однако, согласно открытым данным Минобороны России, с 1 августа 1962 года по 16 августа 1964 года на Кубе умерли 64 советских гражданина.

Как отметил Андрей Сементковский, именно стойкость, мужество, профессионализм советских военнослужащих, а также блестящая работа Генштаба ВС СССР позволили отрезвить руководство США. Вашингтон отказался от попыток вернуть Кубу военным путём и осознал неминуемость ядерной войны, если не будет учитывать интересы Москвы.

«Карибский кризис закончился однозначным успехом по спасению союзной СССР Кубы от интервенции Соединённых Штатов. Кроме того, операция «Анадырь» привела к сворачиванию американских ракет на территории Турции», — подытожил Сементковский.