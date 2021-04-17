«США казались абсолютно непобедимой империей»: как сорвалась операция ЦРУ в бухте Кочинос на Кубе

60 лет назад началась высадка подготовленных американскими спецслужбами кубинских эмигрантов в бухте Кочинос, ставшая кульминационным моментом операции «Плутон» по свержению властей Кубы. Как отмечают эксперты, элиты США не могли смириться с падением проамериканского режима Фульхенсио Батисты и хотели вернуть Гавану под контроль Вашингтона. Однако операция «Плутон» провалилась и привела к стратегическому поражению Соединённых Штатов. Власти Кубы, которые ранее придерживались нейтральных взглядов во внешней политике, перешли на просоветские позиции, а в Латинской Америке в целом выросла популярность левых идей.

17 апреля 1961 года подготовленные американскими спецслужбами кубинские эмигранты в рамках операции «Плутон» начали высадку в бухте Кочинос (залив Свиней). Однако уже через два дня десант был разгромлен кубинскими правительственными войсками.

Подготовка операции

В 1950-е годы Куба была охвачена революционными событиями, направленными против проамериканского режима Фульхенсио Батисты. В начале 1959 года Батиста бежал из страны, и на Кубе было создано революционное правительство во главе с Фиделем Кастро.

«До революции Куба была фактически колонией США. Американские компании использовали крайне дешёвую для них кубинскую рабочую силу — за те деньги, которые получало местное население, невозможно было нормально существовать», — рассказал в беседе с RT гендиректор Латиноамериканского центра имени Уго Чавеса Егор Лидовской.

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По словам директора Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрия Рогулёва, сильно пострадали во время революции и интересы американской организованной преступности.

«Американская мафия имела в 1950-е годы на Кубе приносивший колоссальные доходы игорный бизнес, публичные дома, отели. Лишившись всего этого, мафиози были просто вне себя от бешенства и искали политические методы, чтобы вернуть ситуацию на Кубе в прежнее русло», — отметил историк.

При этом сам Фидель Кастро, по словам экспертов, после прихода к власти придерживался нейтральных взглядов во внешней политике.

«У Кастро позже возник образ убеждённого антиамериканца, но на самом деле, придя к власти на Кубе, он сначала искал равного общения со всеми странами, не отдавая никому предпочтения и не желая ни с кем вступать в конфронтацию. Фактически американский бизнес сам не захотел работать в новых условиях, не желая считаться с интересами кубинцев», — подчеркнул Егор Лидовской.

Че Гевара и Фидель Кастро

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В начале 1960 года власти США решили добиваться свержения кубинских властей. Президент США Дуайт Эйзенхауэр поручил Центральному разведывательному управлению, которое в это время возглавлял Аллен Даллес, разработать план вторжения на Кубу. Оперативную группу, занимавшуюся антикубинскими операциями, возглавил заместитель директора ЦРУ Ричард Биссел.

Как отмечают историки, одним из вариантов решения своих проблем на Кубе американские спецслужбы видели физическую ликвидацию Кастро. По этому поводу проводились даже переговоры с гангстерами, однако, как известно, убить кубинского лидера американцам так и не удалось.

В итоге основным сценарием свержения Кастро для ЦРУ стало вторжение на Кубу военизированных формирований, укомплектованных кубинскими эмигрантами. Подготовка первых рекрутов началась на территории США, во Флориде. В дальнейшем их перевели в Гватемалу и Никарагуа.

Удостоверение личности Аллена В. Даллеса в музее ЦРУ

globallookpress.com

В сентябре 1960 года один из боевиков, Карлос Рафаэль Сантана Эстевес, имевший личный номер 2506, погиб во время занятий, упав в овраг. В его честь подготовленное для вторжения на Кубу формирование начали называть «бригадой 2506».

В начале 1961 года новым президентом США стал Джон Кеннеди. Он решил не отказываться от кубинских начинаний своего предшественника. Операция против Кубы получила кодовое наименование «Плутон». Она предполагала высадку на острове морского десанта из числа подготовленных ЦРУ кубинских эмигрантов. Они должны были либо поднять на Кубе восстание, либо захватить плацдарм, на который будет доставлено «временное правительство». Последнее бы запросило «военную помощь» у США.

В состав «бригады 2506» к этому времени входили четыре пехотных, моторизованный и парашютно-десантный батальоны, танковая рота и артиллерийский дивизион. Начальником бригады был назначен бывший капитан батистовский армии Хосе Альфредо Сан Роман. В «морскую тактическую группу» бригады входили суда бывшей кубинской судоходной компании «Гарсия Лайн корпорейшн» и корабли, переданные американским флотом. Кроме того, власти США выделили для нужд операции военно-транспортные самолёты и бомбардировщики B-26, на которые были нанесены опознавательные знаки ВВС Кубы.

Операция «Плутон»

Местом для вторжения была выбрана кубинская бухта Кочинос. Её пляжи были удобны для десантирования, а вглубь страны через прилегающую к берегу болотистую местность вела только одна большая дорога.

Незадолго до начала операции американцы провели воздушную разведку над Кубой и установили предполагаемые места размещения боевых самолётов военно-воздушных сил. 15 апреля 1961 года по аэродромам Кубы был нанесён авиаудар, который, по замыслу спецслужб США, должен был лишить кубинские власти авиации. Однако кубинские власти уже получили от своей разведки информацию о готовящемся вторжении. Действующие самолёты на аэродромах были заменены макетами. Кроме того, в местах потенциальных действий отрядов вторжения возводились укрепления. Из 24 самолётов ВВС Кубы только два или три (согласно различным данным) были уничтожены авиаударами 15 апреля. Попытки отдельных групп наёмников высадиться на побережье Кубы 16 апреля также оказались неудачными.

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17 апреля 1961 года началась высадка в бухте Кочинос основных сил «бригады 2506». Первыми десантировались боевые пловцы и парашютисты, которые смогли закрепиться на берегу и даже частично блокировать ведущую туда дорогу. Основным силам вторжения удалось высадиться и начать продвижение вглубь острова.

В свою очередь, кубинские ВВС нанесли авиаудары по силам вторжения и потопили четыре корабля вторжения, а сухопутные силы остановили продвижение боевиков «бригады 2506» на побережье. К бухте Кочинос были переброшены дополнительные силы кубинской самообороны и танки.

18 апреля шли бои, в результате которых силы вторжения были блокированы кубинскими военными. На следующий день после получасовой артподготовки кубинские войска перешли в решительное наступление. Американские наёмники, понеся серьёзные потери, начали сдаваться в плен или бежать.

Кубинские коммандос отрабатывают десантирование с парашютом во время вторжения в залив Свиней

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В результаты боёв в районе бухты Кочинос кубинские правительственные силы потеряли, согласно различным источникам, от 156 до 176 человек погибшими, ещё 500—800 кубинцев получили ранения. От 80 до 120 американских наёмников были уничтожены, 360 получили ранения, около 1200 — сдались в плен. Несколько человек из числа пленных, включая двух нанятых ЦРУ граждан США, были казнены по приговору суда. В воздушных боях также погибли четыре американских пилота. Большинство пленных участников вторжения вскоре были переданы США. Кастро также разрешил покинуть Кубу их родственникам.

На фоне событий в бухте Кочинос внешнеполитические позиции официальной Гаваны стали просоветскими. 16 апреля и 1 мая 1961 года Фидель Кастро выступил с публичными заявлениями о социалистическом характере кубинской революции.

Обломок боевого самолета США, сбитого ПВО Кубы в период боев с десантом кубинских контрреволюционеров в бухте Кочинос. Куба, апрель 1961 года

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По словам историков, неудавшееся вторжение на Кубу потрясло власти США.

«Пошли слухи о том, что Даллес специально развалил операцию и что это была подстава со стороны прежних республиканских властей, направленная против Кеннеди. Неудавшееся вторжение к тому же произошло сразу после того, как весь мир узнал об отправке первого человека в космос Советским Союзом. По имиджу США был нанесён двойной удар», — заявил в комментарии RT главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

На фоне провала операции «Плутон» Аллен Даллес был вынужден уйти в отставку с поста директора ЦРУ.

«На Кубе возникла сильная эйфория. Победа правительственных сил вызвала воодушевление не только у местного населения, но и у левых по всей Латинской Америке», — рассказал в беседе с RT Руководитель центра политических исследований институту Латинской Америки РАН Збигнев Ивановский.

Контратака кубинских революционных вооруженных сил при поддержке танков Т-34 возле Плайя Хирон во время вторжения в заливе Свиней, 19 апреля 1961 года

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По словам Владимира Васильева, события конца 1950-х — начала 1960-х годов в целом повлияли на политические настроения в Западном полушарии.

«Латинская Америка долгое время воспринималась, как «задний двор» США, но то, что кубинские революционеры смогли одержать, а затем удержать победу, резко усилило левые настроения в регионе», — заявил эксперт.

Как отметил Егор Лидовской, события в бухте Кочинос показали, что Соединённые Штаты можно победить.

«До этого США казались абсолютно непобедимой империей, а события 1961 года показали, что с ними можно сражаться. Без этой победы, скорее всего, не было бы свершений ни Сальвадора Альенде, ни Даниэля Ортеги, ни Америко Сильвы», — резюмировал Лидовской.