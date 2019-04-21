«Военная акция для лоббирования интересов»: зачем США оккупировали мексиканский Веракрус в начале XX века

105 лет назад началась американская оккупация мексиканского Веракруса. Тысячи военнослужащих США вопреки международному праву удерживали контроль над городом около семи месяцев. По мнению экспертов, таким образом Соединённые Штаты пытались повлиять на внутриполитическую ситуацию в Мексике и поддержать проамериканские силы, однако своих целей достигли лишь частично. Агрессия в Веракрусе считается одним из эпизодов так называемых Банановых войн — попыток властей США силой утвердить своё господство в Центральной Америке и Карибском бассейне в начале ХХ века.

На протяжении XVI—XVIII столетий европейские державы колонизировали большую часть Америки. Занятые ими земли становились объектами жестокой эксплуатации. Сложившимся положением вещей были недовольны не только коренные народы, но и потомки белых переселенцев, которые имели значительно меньше прав, чем жители метрополий.

В результате Войны за независимость 1775—1783 годов было образовано новое государство — Соединённые Штаты Америки. А в ходе Наполеоновских войн, когда европейским державам было не до проблем Нового Света, восстания в Латинской Америке создали почву для настоящего парада суверенитетов. И Мексика была в числе стран, которые активно боролись за свою независимость. Война за суверенитет началась на её территории в 1810 году и завершилась его признанием со стороны Испании в 1821-м.

Однако после окончания Наполеоновских войн и Венского конгресса Европа взяла курс на восстановление монархий. В начале 1820-х годов руководители ряда европейских стран договорились о совместном противостоянии революционным выступлениям в Латинской Америке, а заодно задумались о перспективе вторжения в бывшие латиноамериканские колонии Мадрида, чтобы вернуть их испанской короне.

Карикатура на Доктрину Монро

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© Bettmann

Но эти идеи вызвали жёсткую реакцию со стороны США. 2 декабря 1823 года президент Джеймс Монро в ходе обращения к конгрессу сформулировал новую внешнеполитическую доктрину, суть которой заключалась в том, что Вашингтон берёт на себя обязательства не вмешиваться в дела Старого Света, но и европейские страны под угрозой военного ответа США прекратят попытки влиять на американские государства.

По словам генерального директора Латиноамериканского культурного центра имени Уго Чавеса Егора Лидовского, американцы при этом преследовали отнюдь не гуманистические цели.

«Соединённые Штаты начали рассматривать Латинскую Америку как свой задний двор, на котором они должны свободно реализовывать экономические и политические планы», — заявил эксперт.

Мексиканская революция

В середине XIX столетия страна потеряла примерно половину своих земель в войне с США и пережила Англо-франко-испанскую интервенцию — захватчики предприняли неудачную попытку превратить её в монархию, но были разгромлены. В 1867 году Мексика вновь стала республикой.

Однако спустя девять лет в стране произошёл государственный переворот. К власти при поддержке США пришёл генерал Порфирио Диас. Манипулируя голосами избирателей и электоральными процедурами, он руководил Мексикой более тридцати лет. В этот период около 60% мексиканского импорта и 77% экспорта приходилось на Соединённые Штаты. Американцы контролировали в Мексике значительную часть добывающей промышленности (включая нефтяные промыслы) и сельского хозяйства. Изменения в законодательстве Мексики, специально внесённые в 1884 году, позволили иностранным компаниям владеть не только землёй, но и её недрами.

Хотя при Диасе в Мексику пришли иностранные инвестиции, строились железные дороги и в стране наблюдался формальный экономический рост, реальный уровень жизни широких народных масс снизился.

Ссылаясь на отсутствие документов, Диас массово изымал землю у крестьянских общин и индейцев. Если в первой половине XIX века на общинные землевладения приходилось около 40% угодий в стране, то в начале ХХ столетия — только 5%. Почти 97% сельского населения Мексики под конец правления Диаса не имели собственной земли. Батраки составляли примерно две трети от общего числа мексиканцев. Только 19% населения страны были грамотными. Львиная доля земель стала собственностью крупных латифундистов, американских и британских корпораций.

Крестьяне и индейские племена поднимали восстания, однако они жестоко подавлялись, в частности так называемыми руралес — сельской конной жандармерией, рядовой состав которой в значительной мере состоял из уголовников.

Руралес

© U.S. National Archives and Records Administration / Wikipedia

В 1906 году на американских рудниках Кананеа произошла забастовка. Американский персонал открыл огонь по рабочим и подавил выступление, однако произошедшее стало символом обострения ситуации в стране.

Постепенно отношения между Вашингтоном и режимом Диаса начали портиться. Власти США были недовольны тем, что официальный Мехико создаёт преференции для британского бизнеса, но неохотно идёт навстречу США в вопросах территориальных уступок и аренды военных баз. Поэтому Штаты решили сделать ставку на оппозиционера Франсиско Мадеро, который инициировал восстание против Диаса. Под давлением сразу нескольких повстанческих армий Диас вынужден был в 1911 году подать в отставку и уехать из страны. В октябре того же года Мадеро стал президентом, назначив на ключевые должности в правительстве своих родственников.

После того как крестьяне поняли, что Мадеро не собирается решать аграрный вопрос, бывшие соратники подняли восстание уже против него. Главнокомандующим своими войсками Мадеро назначил экс-сторонника Диаса — генерала Викториано Уэрту.

Мексиканская революция, 1911 год

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© DEA / BIBLIOTECA AMBROSIANA

Сначала новому президенту улыбнулась удача — он смог разбить тех, кто ранее помог ему прийти к власти. Однако ситуация в стране оставалась тяжёлой, и в 1913 году против Мадеро восстала группа военных. Уэрта лишь имитировал борьбу с повстанцами, а затем арестовал президента и (как главнокомандующий) возглавил страну.

Хотя Уэрта и не провёл аграрную реформу, он вернул индейцам часть конфискованных земель, предпринял ряд шагов, направленных на защиту прав рабочих, и увеличил расходы на образование. При нём в Мексике заговорили об установлении государственного контроля над добычей нефти, что было крайне опасно для американских корпораций. Уэрту признали все ведущие европейские державы, но не Соединённые Штаты.

Как и во времена Диаса, против центральной власти при Уэрте действовали сразу несколько повстанческих армий, придерживающихся идеологии самого разного толка. Положение нового главы государства осложнялось американским эмбарго на продажу ему оружия.

Оккупация Веракруса

Военные корабли США находились у берегов Мексики с февраля 1913 года. 9 апреля 1914 года группа американцев без разрешения местных военных попыталась пройти за керосином на склад в Тампико. Город в это время находился в осаде повстанческих войск, в нём действовал особый режим. Поведение иностранцев вызывало подозрение у охраны склада, и американцы были задержаны.

Их выпустили практически сразу, принеся извинения, но Вашингтон зацепился за эту ситуацию как повод для конфликта. Власти США потребовали письменных извинений и салюта в знак почтения мексиканцев к американскому флагу. Уэрта понимал, что принятие ультиматума станет национальным унижением и может привести к восстанию, поэтому на салют согласился только при условии встречного знака почтения со стороны американского флота. Власти США на «обмен любезностями» не согласились.

20 апреля американцы узнали, что в порт Веракрус направляется судно «Ипиранга» с грузом оружия, закупленного для Мексики российско-германскими посредниками. Власти США сначала решили захватить его силой, но так как формально между Германией, Штатами и Мексикой не было войны, Берлин мог расценить их действия как пиратство, поэтому Вашингтон откорректировал свои планы. Оружие решили отобрать на мексиканской таможне. 21 апреля 1914 года в Веракрусе высадились 1200 морских пехотинцев США и вооружённых матросов, захвативших порт, вокзал и телеграф.

Мексиканский гарнизон состоял всего из 600 военнослужащих, к которым присоединились несколько сот гражданских волонтёров. Военное министерство приняло решение вывести войска из города, но было уже поздно — начались бои. После того как американцы потеряли четверых убитыми и несколько десятков человек ранеными, к Веракрусу стянулась большая часть Атлантического флота США. На берег высадились ещё три тысячи десантников.

22 апреля сопротивление мексиканских военных и добровольцев было подавлено превосходящими силами захватчиков.

При защите Веракруса отличился 19-летний лейтенант Хосе Азуэта — сын начальника местной военно-морской академии. Молодой человек лично сдерживал наступающую морскую пехоту США огнём из пулемёта, пока не получил тяжёлое огнестрельное ранение от американского снайпера. Лейтенанта отнесли домой, и командующий эскадрой США Фрэнк Флетчер после завершения боёв изъявил желание лично проведать его. Однако молодой человек передал, что если американский адмирал появится, то он убьет либо его, либо себя.

Лейтенант Хосе Азуэта при защите Веракруса от американцев

© AlejandroLinaresGarcia / Wikipedia

Лейтенант отказался от любой американской помощи и вскоре умер. Оккупационная администрация запретила организовывать торжественные похороны героя, однако жители Веракруса, рискуя жизнью, массово вышли проводить его в последний путь.

«Ипиранга» на фоне конфликта ушла в другой порт. Американцы о ней уже не вспоминали. Оккупационный гарнизон был доведён до восьми тысяч человек. Но этих сил всё равно не хватало для масштабной экспансии. Власти США инициировали переговоры с различными сторонами конфликта и договорились о создании коалиционного правительства. Впрочем, вскоре это положение утратило свою актуальность — в июле Уэрта ушёл в отставку, а пришедшая к власти оппозиция, несмотря на лояльность Вашингтону, попросила американцев покинуть Веракрус. Тем не менее оккупация затянулась до ноября.

Уэрта пытался вернуть себе власть, но был схвачен американскими властями и брошен в тюрьму, где умер от цирроза печени (историки не исключают, что он мог быть отравлен). В 1917 году оппонент Уэрты Венустиано Карранса победил на президентских выборах. Острая фаза революции завершилась, но бои с повстанческими группировками продолжались ещё несколько лет. Смена власти не принесла народу существенного облегчения. Аграрная реформа проводилась медленно, а американское влияние в экономике было ограничено только в конце 1930-х.

Банановые войны

Оккупацию Веракруса историки называют одним из эпизодов так называемых Банановых войн — серии актов агрессии США против Испании и латиноамериканских стран, имевших место с 1898-го до 1930-х годов. К ним, помимо нападения на Мексику, как правило, относят Испано-американскую войну, установление контроля над Панамой, оккупацию Гаити, Никарагуа, Доминиканской Республики и Гондураса.

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«Военные акции проводились обычно либо с целью поддержки лояльных США политиков и насаждения своих порядков, либо для лоббирования интересов американских корпораций. При этом заход американских компаний на рынок страны и приход к власти проамериканских политиков негативно сказывался на качестве жизни населения — пока чиновники и бизнесмены получали колоссальные прибыли, обычные люди едва выживали. Ни о какой взаимной выгоде не могло быть и речи», — рассказал политолог Егор Лидовской.

По словам заведующего кафедрой международных отношений и внешней политики России МГИМО МИД РФ Бориса Мартынова, Банановые войны стали одним из проявлений превращения США в великую державу. «Это были первые шаги нового империализма, — подчеркнул эксперт. — Таким образом, под разговоры о демократических ценностях США устанавливали контроль над территорией других стран».