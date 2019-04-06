«Пропаганда массовых убийств»: как геноцид в Руанде стал одним из самых страшных в истории человечества

25 лет назад начался геноцид в Руанде, унёсший миллион человеческих жизней. После гибели 6 апреля 1994 года президента Руанды Жювеналя Хабиариманы радикально настроенные представители народности хуту приступили к массовым убийствам членов этнического сообщества тутси, а также стоящих на умеренных позициях соплеменников. Частная радиостанция «Свободное радио и телевидение тысячи холмов» разжигала ненависть к тутси, регулярно допуская завуалированные призывы к их ликвидации. Историки отмечают, что для Руанды произошедшее стало настоящей катастрофой.

Коренное население Руанды — представители пигмейского народа тва. Однако в Средние века их покорили пришедшие с севера этносы, разговаривавшие на языках группы банту. По мнению ряда историков, предки современных народов тутси и хуту пришли на территорию Руанды в разное время, причём прибывшие позднее тутси подчинили себе как тва, так и хуту. Другие учёные считают, что изначально хуту и тутси были единым народом, который разделился совсем недавно под влиянием классового фактора.

«В действительности, когда речь идёт о тутси или хуту, можно говорить только о «мнимых этносах» или о «навязанной этничности», да и то с большими оговорками. К ним не применим ни один из ключевых признаков «этноса», поскольку они не разделяются ни по лингвистическим, ни по культурным, ни по религиозным, ни по территориальным критериям. В XIX веке и те и другие говорили на общем языке, имели общие традиции и культ, жили в одних и тех же общинах («холмах»), вступали между собой в браки и брали одни и те же имена», — пишет доктор исторических наук Иван Кривушин в своей книге «Сто дней во власти безумия. Руандийский геноцид 1994 года».

Представители тутси

© Фернан л’Оливье Аллар

По словам историка, в основе разделения тутси и хуту лежали профессиональные критерии. Первые преимущественно были воинами и скотоводами, а вторые — жрецами и земледельцами. При этом хуту могли изменить свой статус и стать тутси. С приходом европейских (сначала немецких, а затем и бельгийских) колонизаторов из тутси начала формироваться местная администрация. В 1933 году бельгийцы провели регистрацию населения колонии, и сменить статус хуту стало гораздо сложнее.

В 1950-х годах на фоне распространения деколонизационных настроений в Руанде начали циркулировать мифы о том, что тутси — это узурпаторы, поработившие коренное население хуту. Революция в Руанде и образование независимого государства привели к репрессиям против тутси и ограничению их прав. Они получили ограниченные квоты на обучение в образовательных учреждениях и были лишены возможности занимать офицерские должности в армии.

Обострение конфликта

Из Руанды тутси массово бежали в соседнюю Уганду, где жили дружественные им народы. Постепенно их диаспора стала играть важную роль в жизни Уганды и способствовала приходу к власти в 1986 году оппозиционера Йовери Мусевени. Многие из тутси получили угандийское гражданство и должности в местных вооружённых силах, но от идеи вернуться на родину не отказались. В 1988 году эмигранты основали военно-политическую организацию «Руандийский патриотический фронт» (РПФ).

Власть в Руанде в 1973 году захватил генерал Жювеналь Хабиаримана, хуту по происхождению. После того как он стал президентом, противоречия с тутси на некоторое время сгладились. Благодаря расцвету мирового рынка кофе (этот продукт лежал в основе руандийского экспорта) экономика страны росла, что способствовало общественному спокойствию. Но в конце 1980-х в связи с изменениями глобальной экономической ситуации и сильной засухой доходы населения резко упали. Это совпало с попытками активистов тутси перейти границу и закрепиться на руандийской территории. Чтобы отвлечь внимание населения от социально-экономических проблем, власти Руанды попытались обвинить во всех бедах тутси.

В стране снова начались этнические чистки и массовые аресты. Параллельно в Руанде складывалась многопартийная система — появилась как умеренная, так и радикально правая оппозиция. Наиболее влиятельной крайне правой партией была «Коалиция в защиту республики» (КЗР).

На фоне военных успехов РПФ власти Руанды при участии международных посредников после трёхлетней гражданской войны вступили в переговоры с представителями фронта и заключили 4 августа 1993 года Арушское соглашение. Важнейшие государственные должности распределялись между представителями РПФ, власти и оппозиции согласно квотам, а места в силовых структурах делились в соотношении 60% к 40% между хуту и тутси. За реализацией мирных соглашений должны были наблюдать представители ООН. Договорённости вызвали сильное недовольство со стороны окружения Хабиариманы.

Частная радиостанция «Свободное радио и телевидение тысячи холмов», подконтрольная представителям власти и правой оппозиции, а также ряд газет начали разжигать ненависть к тутси, регулярно допуская завуалированные призывы к их ликвидации. В частности, ведущие могли предложить хуту «валить высокие деревья» (считалось, что тутси отличаются от хуту более высоким ростом).

Миллион жертв

В 1993 году в Руанду значительно увеличился импорт холодного оружия (в первую очередь — ножей-мачете) для формирований «Интерахамве» и «Импузамугамби».

6 апреля 1994 года подлетавший к столице страны Кигали самолёт, на котором президент Хабиаримана возвращался с международных переговоров, был сбит выстрелом из ПЗРК. Глава государства, а также летевшие вместе с ним члены бурундийской делегаций погибли.

Обломки сбитого самолёта президента Руанды Жювеналя Хабиаримана

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© Scott Peterson

Представители окружения президента поспешили обвинить в его смерти членов РПФ, хотя независимые наблюдатели отмечают, что ещё до катастрофы руководство силовых структур Руанды явно к чему-то готовилось, а уже через 20 минут после смерти Хабиариманы столица была полностью перекрыта блокпостами. Как полагают эксперты, всё это указывает на то, что к гибели президента в Кигали готовились, и, следовательно, к трагедии, скорее всего, было причастно именно окружение главы государства.

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Уже в ночь с 6 на 7 апреля в Кигали начались массовые убийства, причём их жертвами наряду с тутси становились умеренные политики. Были убиты практически все лидеры оппозиционных партий хуту, а также премьер-министр Агата Увилингийимана, которая по закону должна была возглавить страну. Охранявших её бельгийских миротворцев разоружили, а затем забили до смерти.

Волна массовых убийств тутси охватила сначала столицу, а затем распространилась и на провинцию. В геноциде принимали участие военные, жандармы, гвардейцы, члены формирований и примкнувшие к ним маргиналы. В некоторых случаях силовики задерживали тутси, собирали их в определённом места, а затем передавали для расправы членам «Интерахамве» и «Импузамугамби».

Одежда граждан Руанды, погибших в ходе геноцида 1994 г.

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Убийства совершались с ужасающей жестокостью. Тутси и лояльных к ним хуту расчленяли заживо, беременным вспарывали животы, женщин насиловали на глазах у их родственников. В некоторых случаях преступники силой заставляли наблюдать за своими зверствами гражданских представителей ООН. «Голубым каскам» было запрещено вмешиваться в происходящее, они имели право применять оружие только для самообороны. В относительной безопасности оказывались лишь те тутси, которые могли укрыться на полностью подконтрольных миротворцам объектах. Всего за шесть недель жертвами геноцида стали около 800 тыс. человек. По подсчётам историков, убийства в Руанде происходили в пять раз чаще, чем во время холокоста.

«Геноцид продолжался недолго. Но когда он начался, никто не смог отреагировать достаточно оперативно. На то было несколько причин. Во-первых, в европейской политике не хватало специалистов, способных понять, что происходит в Руанде. Во-вторых, у лидеров хуту существовали крепкие политические связи с правительствами Бельгии и Франции, поэтому многие в Европе не хотели вмешиваться и надеялись, что всё как-то решится само собой. Когда же вопрос подняли в ООН, запустились долгие и сложные бюрократические процедуры», — рассказал в интервью RT африканист, доктор филологических наук Кирилл Бабаев.

В целом убийства продолжались до середины июля. Общее количество погибших тутси и умеренных хуту исследователи оценивают в 1—1,1 млн. Из-за того, что участники геноцида специально привлекали к массовым изнасилованиям ВИЧ-инфицированных хуту, в Руанде также произошла вспышка СПИДа.

«Огромную роль в пропаганде геноцида сыграли СМИ. Учёные потом подсчитали, что чем лучше был приём «Свободного радио тысячи холмов», тем больше людей погибало в определённом районе», — отметил в беседе с RT доктор политических наук Андрей Кошкин, эксперт Ассоциации военных политологов.

Последствия геноцида

Сразу после начала геноцида силы РПФ развернули наступление на подконтрольные хуту территории. Опасаясь мести, хуту массово бежали в соседние страны. В июне в Руанду в рамках мандата ООН были переброшены французские миротворцы. Представители власти встречали их приветливо, но при этом продолжали убивать тутси. Миротворцы в большей степени содействовали не прекращению геноцида, а замедлению движения сил РПФ.

В середине июля вся территория Руанды, кроме земель, подконтрольных французским военным, была занята войсками РПФ. Представители властей республики, включая фактически руководившего геноцидом полковника Теонеста Багосору, бежали за границу. В 1997 году Багосору задержали в Камеруне и отправили на родину, где он в 2008 году был приговорён к пожизненному заключению.

Поль Кагаме, президент Республики Руанда

AFP

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Лидер РПФ Поль Кагаме вернулся к Арушским соглашениям и сформировал в Руанде коалиционное правительство. В 2000 году он был официально избран президентом страны. После перехода Руанды под контроль РПФ представители тутси убили несколько десятков тысяч хуту, которых считали причастными к геноциду. Официально по обвинению в массовых расправах над тутси были арестованы около 120 тыс. хуту. Значительная часть из них были приговорены к смертной казни или пожизненному заключению.

«Если посмотреть на ситуацию с высоты птичьего полёта, то покажется, что произошедшее в Руанде в 1994 году было лишь одним из десятков конфликтов, имевших место за последние полвека в Африке, и ещё не самым кровопролитным. Другое дело, что для такой маленькой страны, как Руанда, это стало настоящей катастрофой, приведшей к чудовищному гуманитарному кризису. Кроме того, всё произошло очень скоротечно и концентрированно», — отметил Бабаев.

По словам эксперта, главный вывод из случившегося заключается в том, что на уровне ООН необходимо выработать механизм быстрого реагирования на подобные катастрофические ситуации — без волокиты и бюрократии.

«В случае с Африкой ключевым решением должна быть борьба с бедностью. Когда у человека есть обед, шансы на то, что он пойдёт убивать соседей, резко снижаются», — заключил Кирилл Бабаев.