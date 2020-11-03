«Готов заплатить жизнью за доверие народа»: как Сальвадор Альенде пытался изменить Чили

50 лет назад президентом Чили стал Сальвадор Альенде. По словам экспертов, это было первой политической победой ярко выраженных левых сил в Западном полушарии исключительно мирным путём. Как отмечают историки, приход Альенде к власти в результате демократических выборов вызвал панику в США. В Вашингтоне опасались, что победы левых сил в Латинской Америке могут принять лавинообразный характер. Опасаясь победы Альенде на новых выборах, ультраправые проамериканские силы в 1973 году поддержали переворот в Чили, в результате которого законно избранный президент погиб, а в стране была установлена диктатура Аугусто Пиночета.

3 ноября 1970 года социалист Сальвадор Альенде занял пост президента Чили. Он стал победителем демократических выборов и был официально утверждён на должности парламентом страны. Альенде подготовил масштабную программу социально-экономических преобразований, но реализовать её не успел из-за мощного давления со стороны США и произошедшего в 1973 году государственного переворота.

Аристократ и социалист

Сальвадор Альенде родился 26 июня 1908 года в чилийском городе Вальпараисо в состоятельной аристократической семье. Его отец был влиятельным юристом и отличался прогрессивными политическими взглядами. Когда Альенде-младший учился в старших классах лицея, он познакомился с переехавшим в Латинскую Америку из Италии анархистом Хуаном Демарчи. Тот дал ему почитать работы Карла Маркса, сильно повлиявшие на мировоззрение будущего президента.

В школе Сальвадор Альенде увлекался спортом и верховой ездой. Получив среднее образование, он решил уйти в армию и около года прослужил в полупустынной местности на границе с Перу.

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После завершения военной службы Альенде поступил на медицинский факультет Чилийского университета. Во время учёбы он участвовал в деятельности студенческих организаций левого толка, занимал в них руководящие должности и подвергался арестам. В 1933 году Альенде стал одним из учредителей Чилийской социалистической партии.

Получив диплом врача, Сальвадор Альенде совмещал профессиональную деятельность с общественно-политической. В середине 1930-х годов он стал редактором «Медицинского бюллетеня Чили» и директором Медицинской ассоциации в своём родном Вальпараисо. Из-за оппозиционных убеждений он несколько месяцев провёл в ссылке. В 1937 году, в возрасте 29 лет, он стал депутатом парламента от Социалистической партии.

В конце 1930-х годов политическая карьера Альенде стремительно пошла вверх. Он был избран заместителем генсекретаря партии. В 1939 году стал министром здравоохранения и социального обеспечения Чили, после чего разработал новый закон о социальном страховании. При нём чилийские бедняки впервые получили широкий доступ к медицинским услугам.

В 1942 году Альенде уволился с поста министра и возглавил Социалистическую партию Чили. В 1945 году он был избран сенатором от округов Вальдивия, Льянкиу, Чилоэ, Айсеп и Магальяпес. Параллельно с участием в политической борьбе он возглавлял Медицинский колледж Чили.

Сальвадор Альенде

© Wikimedia commons

В 1952 году Альенде впервые баллотировался в президенты, но проиграл выборы, набрав лишь 5,44% голосов. Вторая попытка возглавить страну была предпринята им через четыре года. Тогда он опять проиграл, но существенно улучшил свой результат — за него отдали голоса 28,9% избирателей.

Альенде интересовался политическим опытом социалистических стран. В 1954 году он впервые посетил СССР, а в 1959-ом — Кубу.

«Вопреки некоторым оценкам, Альенде был не коммунистом, а, скорее, социал-демократом левого толка. Он хотел изменить свою страну, не двигаясь по кубинскому пути, но используя кубинский опыт», — рассказал в беседе с RT советник директора Института Латинской Америки РАН Николай Калашников.

В 1960-е годы популярность левых идей и личный рейтинг Альенде в Чили стали стремительно расти. На президентских выборах 1964 года он получил уже 38,92% голосов. В 1966 году он стал председателем сената. Соединённые Штаты, контролировавшие значительную часть экономики Чили, развернули агрессивную кампанию по дискредитации левых и поддержке проамериканских сил. Ориентированным на Вашингтон политикам оказывалась масштабная финансовая и пропагандистская помощь. Но это уже не могло изменить настроений в обществе.

Сальвадор Альенде на митинге в 1959 году

AFP

© FILES-PRENSA LATINA

«Работавшие в Чили американские компании выкачивали из страны всю прибыль, а местные наёмные сотрудники получали мизерную зарплату, ощущая себя людьми третьего сорта. Эти люди верили, что с Альенде они станут полноправными гражданами», — отметил в беседе с RT гендиректор Латиноамериканского центра имени Уго Чавеса Егор Лидовской.

Президент Альенде

В начале 1970 года Сальвадор Альенде был выдвинут кандидатом на пост президента Чили от блока «Народное единство». Власти Соединённых Штатов, согласно официально рассекреченным документам, давали прямые указания ЦРУ помешать избранию Альенде.

Несмотря на все усилия оппонентов, Альенде стал лидером народных симпатий, набрав на выборах более 36,6% голосов. Из-за того, что никто из кандидатов не смог набрать абсолютного большинства, необходимо было провести второй тур — голосование в конгрессе. Американские спецслужбы пытались оказать давление на парламентариев, но их усилия оказались безуспешны. 24 октября конгресс подавляющим большинством поддержал кандидатуру Альенде.

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Несмотря на то, что Альенде победил демократическим путём, американские власти выбор народа Чили не устроил. Вашингтон инициировал государственный переворот при содействии ориентированных на США офицеров. Однако совершению переворота мешал главнокомандующий чилийской армией генерал Рене Шнайдер, считавший, что армия должна быть вне политики, и требовавший неукоснительного соблюдения конституции. Тогда агенты ЦРУ предприняли несколько попыток похищения генерала. В ходе последней такой попытки Шнейдер получил ранения, от которых 25 октября 1970 года скончался. Переворот при этом всё же не состоялся.

3 ноября 1970 года Сальвадор Альенде официально занял пост президента Чили. Спустя два месяца органы государственной безопасности предотвратили покушение уже на самого главу государства. В апреле 1971 года левые силы одержали полную победу на муниципальных выборах, набрав более 50% голосов. Летом того же года Альенде приступил к национализации промышленных объектов, находившихся ранее в собственности иностранных корпораций. Вслед за этим он занялся национализацией банков и аграрной реформой, приведшей к прекращению существования значительной части поместий-латифундий.

«Альенде национализировал промышленность, боролся с бедностью, проводил политику в интересах малообеспеченных слоёв населения. Это вызывало недовольство как у иностранных компаний, так и у состоятельных чилийцев», — отметил в разговоре с RT руководитель Центра политических исследований ИЛА РАН Збигнев Ивановский.

Визит Сальвадора Альенде в СССР

РИА Новости

© Марк Ганкин

Под контролем государства оказались около 70% внешнеторговых операций, а также предприятия, дающие порядка 50% валовой продукции промышленности.

По словам Николая Калашникова, США стали сворачивать сотрудничество с властями Чили, а крупный бизнес начал активно противодействовать Альенде.

«Курс на огосударствление экономики вызвал протесты, как у представителей крупного капитала, так и у средних предпринимателей. Достаточно вспомнить забастовку владельцев грузовиков, парализовавшую перевозку грузов в Чили в 1972 году на несколько недель. Это был сильный удар по экономике», — подчеркнул он.

Серьёзно подрывали усилия Альенде по развитию Чили и действия официального Вашингтона.

«Американцы организовали бойкот чилийской меди, от продажи которой Чили получала основные валютные поступления. Они заморозили в банках чилийские счета. Местные предприниматели стали перекачивать свой капитал за границу, сворачивать рабочие места на предприятиях, создавать искусственную нехватку продовольствия в стране», — описывал ситуацию в Чили бывший начальник аналитического управления КГБ СССР Николай Леонов.

Правительство Альенде пыталось внедрять в Чили инновации, не знавшие аналогов в мире. Оно, в частности, работало над системой компьютеризированного управления экономикой страны с помощью телексов, объединявших предприятия и органы власти Чили. Кроме того, командой Альенде разрабатывалась система обратной связи с гражданами. Однако в полной мере внедрить всё это на практике Альенде не успел.

Переворот в Чили в 1973 году

AFP

«Несмотря на все сложности, если бы дело дошло до новых президентских выборов, гарантировать победу правых на них никто не мог. Они не хотели рисковать и решили идти антидемократическим путём государственного переворота», — рассказал Николай Калашников.

В Чили нарастала волна терроризма и антиправительственных выступлений. В конечном итоге, по словам Збигнева Ивановского, Альенде предала армия, угрозу со стороны которой президент недооценивал.

11 сентября 1973 года вооружённые силы Чили под руководством Аугусто Пиночета, которого сам Альенде недавно назначил главнокомандующим, совершили государственный переворот.

«Перед лицом этих событий мне остаётся сказать трудящимся одно — я не уйду в отставку! На этом перекрёстке истории я готов заплатить жизнью за преданность народа, — заявил Альенде в своём последнем обращении к согражданам. — Это мои последние слова, и я уверен — моя жертва не будет напрасной. Я уверен, что это будет, по крайней мере, моральным уроком и наказанием вероломству, трусости и предательству».

Сам президент Чили погиб в ходе столкновения с мятежниками. По одной версии, он покончил с собой, согласно другой, — был убит участниками переворота. В стране на 17 лет установилась диктатура Пиночета, при которой 3,2 тыс. человек был убиты по политическим мотивам, 1,2 тыс. пропали без вести, не менее 28 тыс. человек подверглись пыткам.

Памятник Сальвадору Альенде в Сантьяго

© Wikimedia commons / Boris Burgueño Rivas

«Альенде сыграл колоссальную роль в истории Латинской Америки. До него откровенно левые политики приходили к власти в регионе только революционным путём, а он победил легитимно на демократических выборах. Это стало важным прецедентом и сильно напугало власти США. Поэтому Альенде и был свергнут», — подытожил Егор Лидовской.