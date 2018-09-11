«Жизненный урок для всех стран»: к чему привёл захват власти в Чили Пиночетом при поддержке США

11 сентября 1973 года произошёл военный переворот в Чили, открывший генералу Аугусто Пиночету дорогу к власти. Действия чилийских силовиков, поддержанные Вашингтоном, привели к свержению законного правительства, установлению диктатуры и началу жестоких репрессий. По словам экспертов, события 1973 года надолго раскололи чилийское общество. Одни до сих пор поддерживают Пиночета и утверждают, что он привёл страну к «экономическому чуду», другие с возмущением вспоминают, как в Чили грубо нарушались права человека, и положительно оценивают социальные преобразования, инициированные свергнутым президентом Альенде. Как и кем был организован переворот 1973 года в Чили — в материале RT.

Корни противоречий

История социальных противоречий в Чили насчитывает несколько столетий. Испанские колонизаторы появились на территории будущей страны ещё в первой половине XVI века, однако здесь они столкнулись с весьма ожесточённым сопротивлением. Индейцы мапуче, известные также как арауканы, в своё время не покорились могущественным инкам и тем более не собирались склонять голову перед новыми захватчиками. Изначально индейцы лояльно относились к испанцам, однако, когда поняли, что те собираются поселиться на их землях, взялись за оружие. Колонизаторы возвели цепь укреплённых поселений, но любые попытки покорить арауканов заканчивались неудачей. Под властью испанцев оказались лишь отдельные небольшие группы, зато воины мапуче захватили лидера конкистадоров Педро де Вальдивию и, чтобы «утолить его жадность», залили ему в горло расплавленное золото.

Индейцы были так сильны, что умудрялись выбивать испанцев даже из основанных ими укреплённых городов. В середине XVII века колонизаторы заключили с арауканами формальный мир, гарантировав неприкосновенность их территорий. Тем не менее попыток захватить часть земель мапуче испанцы не оставили.

Война индейцев с испанскими конкистадорами

© Wikimedia / scielo.conicyt.cl

В 1810 году чилийские креолы, воспользовавшись Наполеоновскими войнами в Европе, подняли восстание против испанского господства, а через восемь лет — в 1818-м была провозглашена независимость Чили. Сторонники Мадрида отчаянно сопротивлялись новой власти, но уже в 1826 году последние из них покинули территорию страны.

На протяжении всего XIX века в Чили шла борьба за власть между представителями буржуазии и олигархии (прежде всего, земельной), опиравшейся на католическую церковь. На внешнюю политику страны оказывала сильное влияние Великобритания. Несмотря на то, что испанские чиновники были изгнаны, отношение к индейскому населению со стороны новых властей не изменилось. В 1870—1880-е против арауканов велось несколько войн, в результате которых в 1886 году вся их территория номинально перешла под контроль чилийского правительства, хотя отряды повстанцев мапуче продолжали активно сопротивляться захватчикам вплоть до 1920-х годов.

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В XIX веке в Чили динамично развивалась горнодобывающая промышленность, в связи с чем сформировался сильный пролетариат. Добыча полезных ископаемых находилась под контролем сначала британских, а затем американских корпораций, выжимавших из Чили всё, что только было возможно. Такая политика возмущала рабочих, заставляя их объединяться для защиты своих прав. В стране развернулось стачечное движение, активисты которого образовали в 1909 году Федерацию рабочих Чили, а затем, в 1912-ом, вошли в состав Социалистической партии. Экономический кризис, разразившийся после окончания Первой мировой войны, привёл к росту популярности левых идей.

В 1920 году леволиберальная коалиция пришла к власти в стране, а в 1922 году на базе Социалистической была сформирована Коммунистическая партия. Из-за экономических сложностей и амбиций местных силовиков, положение законной власти оказалось шатким. В 1920—1930-е годы по стране прокатилась волна военных переворотов и репрессий, направленных против коммунистов и представителей рабочего движения. В 1932-ом левоорентированные военные объявили Чили социалистической республикой, однако были быстро отстранены от власти в результате нового переворота. Только в конце 1932 года в стране была восстановлена демократическая процедура передачи власти. Год спустя в Чили была воссоздана и Социалистическая партия, которая сформировала в 1936 году совместно с коммунистами и радикалами объединение «Народный фронт».

Сальвадор Альенде

В 1938 году «Народный фронт» смог добиться избрания президентом Чили своего представителя — Педро Агирре Серда. Тот инициировал принятие ряда законов в интересах рабочих и крестьян, но был крайне осторожен и не решился на радикальные реформы, в том числе и в аграрном секторе.

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В 1941 году Агирре Серда скончался, а «Народный фронт» распался. Однако созданный фактически на его базе «Демократический альянс» смог дважды победить на выборах. Но приведённый им к власти после Второй мировой войны президент Габриэль Гонсалес Видела (представлявший Радикальную партию) попал под влияние США, разорвал дипломатические отношения с СССР и изгнал коммунистов из правительства. Экономика Чили стала стремительно переходить под контроль американских корпораций.

Преданные партнёрами левые силы создали в 1950-е годы ряд новых политических объединений. На выборах президента 1958 года представитель объединённых левых, социалист Сальвадор Альенде, бывший министром здравоохранения при Агирре Серда, занял второе место. Такой же результат он показал и на выборах 1964 года, уступив кандидату от Христианско-демократической партии Эдуардо Фрею Монтальве. Представители ХДП провели умеренные социальные реформы, за половинчатый характер которых попали под шквал критики со стороны как левых, так и правых. И на выборах 1970 года у христианских демократов уже не было шансов. Первое место на этот раз занял выдвинутый от блока «Народное единство» Альенде.

Сальвадор Альенде

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© Keystone Pictures USA

Однако, согласно конституционной процедуре, президента из двух лидеров избирательной кампании должен был выбрать конгресс. Голосов одних только левых для этого не хватало. «Золотая акция» оказалась в руках у христианских демократов. Те выдвинули ряд условий, приняв которые Альенде мог бы получить поддержку ХДП: сохранение свободы слова, независимость армии, системы образования и СМИ. Альенде данные предложения одобрил и стал президентом, сразу приступив к масштабным экономическим реформам — в частности, к национализации подконтрольных американскому бизнесу горнодобывающих компаний и крупных помещичьих хозяйств. Кроме того, Альенде повысил пенсии и зарплаты населению, а также установил дипломатические отношения с Кубой и другими социалистическими странами.

«Действия нового президента очень сильно не понравились США, вкладывавшим в экономику Чили свои капиталы. Альенде предложил выплатить Соединённым Штатам компенсации, но они отказались, рассчитывая вернуть себе предприятия полностью», — рассказал в беседе с RT генеральный директор Латиноамериканского культурного центра имени Уго Чавеса Егор Лидовский.

По словам академика Академии политических наук РФ, заведующего кафедрой РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрея Кошкина, победа Альенде на выборах стала для Вашингтона болезненным политическим ударом.

«В США никак не могли смириться с Кубинской революцией, а тут ещё одна страна в Латинской Америке решительно берёт курс на независимость», — отметил эксперт.

Тем временем, меры, предпринятые правительством Альенде, принесли быстрые результаты. Уже в 1971 году ВНП Чили вырос на 8,5%. Рост сохранился и в следующем году. Всего за пару лет новой власти удалось сократить безработицу в стране с 8,3% до 3%. Однако представители США и не думали мириться с победой левых сил в латиноамериканской стране, которую они считали своей вотчиной.

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Президент Ричард Никсон на секретных совещаниях дал указания своей администрации и Центральному разведывательному управлению США сделать так, чтобы «экономика Чили закричала». С подачи Вашингтона на продукцию горнодобывающих предприятий Чили было наложено эмбарго, собственность государства за рубежом была арестована, отношения со страной разорвали крупные западные банки и международные финансовые организации. Кроме того, при поддержке американских спецслужб в Чили подняли голову многочисленные праворадикальные организации, организовавшие кампанию по саботажу решений законной власти и развернувшие против неё настоящую террористическую войну.

Чили захлестнула волна политических убийств демократических активистов, нападений на банки, взрывов мостов, заводов, нефтепроводов и линий электропередач. Помещики массово угоняли скот в соседние страны. В стране фактически началась гражданская война. В день совершалось до тридцати терактов. Ущерб, нанесённый правыми радикалами, оценивался примерно в 32% годового бюджета страны.

На фоне вызванных действиями США инфляции и товарного дефицита, правые силы с небольшим перевесом победили на парламентских выборах. Но 2/3 голосов в конгрессе, необходимых для смещения Альенде, у них не было — президент, несмотря на сложности, оставался чрезвычайно популярен. Убедившись, что поменять власть законным путём возможности у них нет, американцы и чилийские правые взяли курс на государственный переворот.

Переворот и хунта

В июне 1973 года правые попытались свергнуть Альенде силами восставшего в Сантьяго танкового полка, однако попытка переворота была подавлена частями, поддерживавшими законного президента. Тогда американские спецслужбы сделали ставку на верховное армейское командование, в частности — на генерала Аугусто Пиночета.

Аугусто Пиночет

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© Daniele Darolle/Sygma via Getty Images

Будучи выходцем из среднего класса, Пиночет ещё в юности решил воспользоваться самым эффективным в Латинской Америке «социальным лифтом» и поступил в военное училище. После выпуска он проявил себя как способный офицер и получил направление в военную академию, а также самостоятельно занялся изучением географической науки. В дальнейшем он занимал руководящие должности в войсках и военных учебных заведениях. В 1969 году ему было присвоено звание бригадного, а в 1971-ом — дивизионного генерала. С конца 1972 года он исполнял обязанности главнокомандующего сухопутными войсками и лично принимал участие в подавлении июньского мятежа в Сантьяго. В августе 1973-го Пиночет устроил провокацию против своего начальника генерала Пратса и, подставив его, возглавил вооружённые силы Чили. За считанные дни Пиночет и группа его сообщников при поддержке ЦРУ подготовили государственный переворот.

Репрессии в Чили

© Archivo

11 сентября 1973 года с 7:00 до 9:00 участники мятежа захватили большую часть государственных учреждений Чили. В первую очередь они расправились с офицерами, хранившими верность законной власти. В 9:10 президент Альенде в последний раз обратился к чилийскому народу. По радиостанции «Магальянес» сразу после этого был нанесён авиаудар, а ещё через пять минут начался обстрел президентского дворца. В 14:20 резиденция главы государства была захвачена. Альенде по одной версии был убит, а по другой — совершил самоубийство.

Мятежники ввели в Чили «осадное положение» сроком на месяц, развернув репрессии против той части населения, которая поддерживала президента Альенде и отказалась признавать переворот. В стране было образовано несколько концлагерей, из который наибольшую известность получил тот, что был создан на стадионе в Сантьяго. Людей в них подвергали жестоким пыткам и убивали. Тела закапывали, сжигали или сбрасывали с вертолётов в океан. Те, кто выжил, выходили из лагерей искалеченными — их пытали электрическим током, ломали ноги и руки молотками, загоняли иглы под ногти. Сторонники Пиночета объясняли своим жертвам, что нацелены на уничтожение марксизма в Чили. По разным оценкам, сторонники мятежников сразу после переворота убили от 3 до 30 тыс. мирных жителей.

Репрессии в Чили

© Archivo

Опираясь на поддержку из Вашингтона, Пиночет сосредоточил в своих руках всю полноту власти. До конца 1974 года он оставался главой военной хунты, а затем стал президентом и главнокомандующим вооружёнными силами. От большей части своих соратников он избавился. Одни из них ушли в отставку под давлением своего лидера, другие — погибли при невыясненных обстоятельствах. В стране распустили конгресс и под предлогом борьбы с марксизмом запретили практически любую оппозиционную политическую деятельность. Однако экономика страны постепенно продолжила расти, и это явление в либеральной публицистике часто называют «чилийским чудом». Тем не менее, в экспертном сообществе встречаются и скептические оценки.

«В Чили вернулись доллары американских корпораций, и экономическая статистика на этом фоне выглядела неплохо. Но данные доходы массово выводились в США и слабо коррелировались с реальным благосостоянием населения. В то время как социальные преобразования левых до сих пор многие люди вспоминают очень тепло», — рассказал Лидовский.

В конце 1980-х в стране стало нарастать активное недовольство деятельностью Пиночета. Под давлением возмущённой общественности он в 1990 году вынужден был уйти с поста президента, оставшись только командующим вооружёнными силами. Генерал сохранил влияние внутри страны, но западные союзники от него стали отворачиваться. В 1998 году, находясь на лечении в Великобритании, он был арестован по запросу Испании в связи с убийствами её подданных. В 2000-ом, после завершения срока домашнего ареста, экс-диктатор вернулся в Чили, где был освобождён от уголовной ответственности в связи со старческим слабоумием. Но судебные расследования его личной деятельности, а также деятельности его сторонников продолжились. В 2006-ом Пиночет скончался вследствие инфаркта и был похоронен с воинскими, но без государственных почестей.