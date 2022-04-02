«Претензии на сохранение колониального контроля»: что привело к Фолклендской войне между Аргентиной и Великобританией

Сорок лет назад началась война между Аргентиной и Соединённым Королевством за контроль над Фолклендскими (Мальвинскими) островами. Конфликт длился около двух с половиной месяцев и завершился победой британцев. По словам экспертов, к вооружённому противостоянию привели международно-правовые коллизии и стремление Великобритании контролировать территории, важные с экономической точки зрения. При этом власти США, несмотря на союзнические отношения с Аргентиной, в ходе противостояния её не поддержали. Эксперты констатируют, что давний конфликт до сих пор не разрешён и находится в подвешенном состоянии. Это, по мнению историков, во многом стало результатом политики Соединённого Королевства, которое претендует на сохранение колониального контроля над спорными территориями и не желает идти на переговоры с Аргентиной.

2 апреля 1982 года началось вооружённое противостояние между Аргентиной и Великобританией, известное как Фолклендская война. Власти Аргентины, не добившись от официального Лондона дипломатических уступок в споре из-за статуса Фолклендских (Мальвинских) островов, попытались установить контроль над ними военным путём. Однако, несмотря на отдельные успехи на начальной стадии операции, добиться победы аргентинские войска не смогли. Конфликт привёл к смене власти в Аргентине и укреплению позиций премьер-министра Маргарет Тэтчер в Великобритании. Фолклендские острова остались под контролем официального Лондона.

Истоки разногласий вокруг Фолклендских островов уходят корнями в колониальную эпоху. Формально считается, что архипелаг был открыт в 1690 году британским мореплавателем Джоном Стронгом, который назвал его в честь своего начальника — главы Казначейства Королевского флота Энтони Кэри, виконта Фолклендского. Однако, как напоминают эксперты, европейцам было известно об островах гораздо раньше — они были нанесены на морские карты ещё в XVI веке.

Впрочем, вплоть до второй половины XVIII столетия архипелаг оставался необитаемым. Лишь в 1764 году французский мореплаватель Луи Антуан де Бугенвиль основал на острове Восточный Фолкленд поселение Порт Сен-Луи и дал архипелагу своё название — Мальвинские острова. Однако год спустя английский капитан Джон Байрон высадился на другом острове архипелага, и, не подозревая о присутствии французов, объявил его владением Великобритании. Ещё через год англичане основали на архипелаге своё поселение — Порт-Эгмонт. В том же 1766 году Испания приобрела права на острова у французов.

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В 1774 году (в некоторых источниках указывается 1776 год) на фоне сложностей, возникших у Британской империи из-за Войны за независимость США, англичане покинули архипелаг, но оставили там памятную табличку о его принадлежности британской короне. Испанцы табличку сняли, а строения Порта-Эгмонт разрушили. В 1790 году представители Лондона и Мадрида подписали конвенцию, согласно которой Испания гарантировала Великобритании свободу судоходства в южных морях, а британцы обязались не создавать никаких поселений на западном и восточном побережьях Южной Америки и близлежащих островах.

В начале XIX века Южная Америка была охвачена войной за независимость испанских колоний от мадридской короны. В 1816 году о своей независимости объявили Объединённые провинции Рио-де-ла-Плата, в состав которых входила территория современной Аргентины. Наследуя территориальные права Испании, освобождённая колония распространила свой суверенитет на Фолклендские острова. При этом, признавая независимость бывших испанских колоний, Великобритания о претензиях на архипелаг изначально не заявляла. В 1826 году в бывших Объединённых провинциях была принята конституция, согласно которой новое государство стало называться Аргентинской Республикой.

«Пользуясь слабостью молодого независимого государства, английские колонизаторы в 1833 году захватили Фолклендские острова и через некоторое время установили на них своё постоянное присутствие», — рассказал в разговоре с RT профессор Московского государственного лингвистического университета, посол России в Аргентине в 1993—1996 годах Ян Бурляй.

Фолклендские острова

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Ослабленная гражданской войной Аргентина пыталась вернуть себе острова дипломатическим путём, но Соединённое Королевство её претензии просто игнорировало. В 1884 году Буэнос-Айрес предложил решить проблему принадлежности архипелага в международном арбитраже, но в Лондоне заявили, что вопрос закрыт.

По словам профессора СПбГУ Натальи Ерёминой, обсуждение фолклендской проблемы активизировалось после окончания Второй мировой войны, когда многие британские колонии были охвачены национально-освободительными движениями. В 1965 году Генассамблея ООН приняла резолюцию, в которой призвала покончить с любыми формами колониализма на Фолклендских островах и определить будущее архипелага на переговорах между Великобританией и Аргентиной с учётом интересов местного населения.

В британском правительстве обсуждались различные форматы урегулирования фолклендской проблемы, включая признание суверенитета Аргентины над островами в обмен на их длительную аренду официальным Лондоном, но эти планы не нашли поддержки ни в парламенте, ни среди британских поселенцев на самом архипелаге. Заинтересованность англичан в Фолклендских островах выросла ещё больше после того, как на шельфе в районе архипелага были обнаружены крупные месторождения нефти.

Фолклендская война

В Аргентине в начале 1980-х годов у власти находилась военная хунта, ориентировавшаяся во внешней политике на Соединённые Штаты и проводившая экономические реформы по американским рекомендациям. Однако результатом её деятельности стал тяжёлый экономический и социально-политический кризис.

«Представители хунты хотели поднять дух населения и повысить свою популярность, силой решив старую территориальную проблему», — отметил в беседе с RT руководитель Центра политических исследований ИЛА РАН Збигнев Ивановский.

19 марта 1982 года несколько десятков аргентинских рабочих высадились на необитаемом острове Южная Георгия, управлявшемся из столицы Фолклендов Порт-Стэнли. Их формальной целью были работы по демонтажу старой китобойной станции, но при этом на острове появился аргентинский флаг. Британские солдаты попытались выдворить аргентинцев. Тогда 2 апреля 1982 года аргентинские войска высадились непосредственно на Фолклендских островах. Этот день историки чаще всего и считают датой начала Фолклендской войны. Рота британских морских пехотинцев, дислоцировавшаяся на островах, практически сразу прекратила сопротивление по приказу губернатора.

Британские власти разорвали дипломатические отношения с Аргентиной и направили в Южную Атлантику эскадру из сорока кораблей, включая два авианосца. Министерство обороны Соединённого Королевства объявило о блокаде архипелага и об установлении вокруг него 200-мильной зоны, при заходе в которую любое аргентинское судно подлежало уничтожению.

25 апреля британцы высадились на острове Южная Георгия и захватили в плен местный аргентинский гарнизон.

Боевые действия на Фолклендских островах

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Власти США пытались примирить стороны конфликта, так как имели дружественные отношения и с Великобританией, и с Аргентиной. Однако когда добиться от южноамериканского государства отвода войск не удалось, в Вашингтоне поддержали Лондон, предоставив ему данные спутниковой разведки и ресурсы базы на острове Вознесения, отмечает ряд историков.

2 мая английская субмарина за пределами 200-мильной зоны атаковала и потопила аргентинский крейсер «Хенераль Бельграно», на борту которого погибли 386 человек. В тот же день аргентинская авиация потопила британский эсминец «Шеффилд».

21 мая 1982 года британские войска высадились на Фолклендских островах. В операции участвовали около 22 тыс. английских военнослужащих. Два дня спустя они захватили посёлки Порт Дарвин и Гуз Грин.

Орудие на Фолклендских островах

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Аргентинцы пытались оказывать сопротивление: 30 мая их авиация повредила один из британских авианосцев, но на общий ход боевых действий это уже не оказало никакого влияния. 12 июня 1982 года английские войска окружили Порт-Стэнли. Два дня спустя стороны договорились о прекращении огня, а 15 июня аргентинский гарнизон капитулировал, однако власти Аргентины от претензий на архипелаг не отказались.

«Британцы силой восстановили свой фактический контроль над Фолклендскими островами», — отметил Ян Бурляй.

Поражение Аргентины в войне привело к окончательному разочарованию населения в хунте и к смене власти в стране. В Великобритании, напротив, этот конфликт поспособствовал консолидации общества вокруг правительства Маргарет Тэтчер, несмотря на внедряемые им непопулярные экономические меры.

С международно-правовой точки зрения ситуация вокруг статуса архипелага является запутанной, говорит Збигнев Ивановский.

«У Аргентины есть историческое право на архипелаг, так как она была создана на основе испанских владений, к которым относились и острова. Однако это право вступает в противоречие с правом на самоопределение, так как большая часть современного местного населения — это потомки английских переселенцев, желающих оставаться в составе Великобритании. Ситуацию также осложняют находящиеся на шельфе запасы нефти, что делает острова ещё более привлекательными в глазах обеих сторон. В итоге конфликт остаётся в «подвешенном» состоянии», — подчеркнул эксперт.

Минные поля на Фолклендских островах

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По мнению Яна Бурляя, проблему статуса Фолклендских островов можно решить только путём переговоров между Лондоном и Буэнос-Айресом.

«Мы можем наблюдать претензии на сохранение колониального контроля Великобритании над заморскими территориями. Проблемы можно было бы решить в конструктивном ключе на переговорах, но Лондон на них идти не желает», — подытожил Бурлай.