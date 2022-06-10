«Пример бесчеловечной слепой жестокости»: как нацисты уничтожили чехословацкий посёлок Лидице

80 лет назад войска СС уничтожили шахтёрский посёлок Лидице, расположенный недалеко от Праги. Все проживавшие в нём мужчины были убиты на месте, а женщины и дети отправлены в концлагеря, где многие погибли страшной смертью. Все дома и постройки в Лидице были снесены, а название посёлка убрали с географических карт. Этот акт устрашения последовал за ликвидацией начальника Главного управления имперской безопасности Третьего рейха Рейнхарда Гейдриха. По словам историков, массовое убийство в Лидице стало первым нацистским преступлением таких масштабов, совершённым в Центральной Европе. После этой трагедии о гитлеровских зверствах активно заговорили в западных странах.

10 июня 1942 года нацисты уничтожили чехословацкий шахтёрский посёлок Лидице. Всех мужчин они убили на месте, а женщин и детей отправили в концлагеря. Это было объявлено актом возмездия за ликвидацию в Праге Рейнхарда Гейдриха — одного из наиболее могущественных государственных деятелей Третьего рейха. Как отмечают историки, после уничтожения Лидице в западных странах начали осознавать истинные масштабы нацистских преступлений.

Ликвидация Гейдриха

В 1941 году Адольф Гитлер поручил начальнику Главного управления имперской безопасности Гейдриху исполнять обязанности рейхспротектора (губернатора) Богемии и Моравии — части территории Чехословакии, оккупированной нацистами.

«Гейдрих был правой рукой рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера и имел на него колоссальное влияние. Он был опасным нацистом, военные и политические способности которого высоко оценивали лидеры противостоящих Третьему рейху государств», — рассказал в беседе с RT директор научно-исследовательского фонда «Цифровая история» Егор Яковлев.

Гейдрих занимал высокие должности в карательных органах гитлеровской Германии с начала 1930-х годов. Он лично руководил работой Ванзейской конференции, которая разрабатывала методы «окончательного решения еврейского вопроса». Статус и влиятельность Гейдриха, которого прозвали Пражским Мясником, сделали его одной из приоритетных целей для диверсионных действий со стороны антифашистских организаций и разведывательных структур стран антигитлеровской коалиции.

Автомобиль Гейдриха после покушения

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«27 мая 1942 года кабриолет, в котором находился Гейдрих, был атакован в пригороде Праги бойцами диверсионной группы «Антропоид», действовавшей под руководством чехословацкого правительства в изгнании и британских спецслужб. Они открыли по машине огонь и бросили в неё гранату. В результате покушения Гейдрих получил тяжёлые ранения, от последствий которых умер 4 июня 1942-го», — рассказал в комментарии RT преподаватель кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики Историко-архивного института РГГУ Вадим Трухачёв.

Разыскивая напавших на Гейдриха, нацистские спецслужбы получили информацию, что участникам атаки помогали жители расположенного неподалёку от Праги посёлка Лидице. Никаких доказательств этому гитлеровцы так и не нашли, но всё равно решили устроить показательную расправу.

Трагедия в Лидице

9 июня 1942 года боевики СС окружили Лидице, а на следующий день приступили к планомерному уничтожению его жителей. Более 170 проживавших в посёлке мужчин и мальчиков старше 15 лет были расстреляны в тот же день.

Женщин, за исключением нескольких убитых на месте, отправили в концлагерь Равенсбрюк. Около 50 из них впоследствии погибли. Часть детей, по словам историков, отобрали для онемечивания в специальные «образовательные центры», а остальных перевезли в концлагерь Хелмно и отправили в газовые камеры.

Жертвы совершённого нацистами массового убийства в Лидице

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Все здания и сооружения посёлка нацисты уничтожили огнём и взрывчаткой. Каратели снесли церковь и кладбище, засыпали местный пруд и изменили русло протекающей рядом реки. На месте Лидице осталась безжизненная пустошь, на которой были выставлены таблички, запрещающие доступ. После этого нацисты демонстративно убрали посёлок с географических карт.

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Гитлеровцы пытались стереть саму память о Лидице, но им это не удалось. Подробности их злодеяния распространились по всему миру. В знак солидарности с жертвами преступления фашистов жители разных стран стали переименовывать свои населённые пункты в честь Лидице.

«События в Лидице стали символом нацистских преступлений и обнажили перед всей Европой чудовищность гитлеровского режима. Это был первый случай столь массового уничтожения гражданских лиц в центральной части Европы за пределами концлагерей. В СССР кровь уже текла рекой, нацисты убивали огромное количество людей, но об этом на Западе ещё не знали. Убийство в Лидице стало преступлением, о котором заговорил весь мир», — пояснил Егор Яковлев.

В 1947 году чехословацкий посёлок начал возрождаться — в 300 м от старого места был заложен первый камень фундамента нового Лидице. Постепенно были построены около 150 жилых домов, муниципалитет, почта, Дом культуры, магазин, музей и мемориал в память о жертвах нацизма. В Лидице вернулись 143 выжившие в концлагерях женщины и 17 детей. Но 340 человек из тех, кто проживал в посёлке до начала войны, погибли.

В 1955 году в Лидице разбили Сад мира и дружбы, в котором высадили тысячи кустов роз, привезённых из разных стран мира.

Памятник детям — жертвам войны в Лидице

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Как рассказал RT научный сотрудник Музея Победы Андрей Сементковский, многие из нацистов, участвовавших в уничтожении Лидице, после окончания войны были задержаны и отданы под суд. Некоторые были приговорены к смертной казни, другие — к длительным срокам тюремного заключения.