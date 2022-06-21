Ничто не должно и не может быть забыто: в Ташкенте прошла премьера фильма «Борзенко: ринг за колючей проволокой»

В среду, 22 июня, в сети выходит документально-игровой фильм «Борзенко: ринг за колючей проволокой» о легендарном советском боксёре Андрее Борзенко. Во время Великой Отечественной войны он ушёл на фронт, получил ранение и попал в Бухенвальд. Там он участвовал в 80 боях с другими заключёнными — их ради развлечения организовывала местная администрация — и во всех одержал победу. Сюжет фильма основан на архивных документах, среди которых — дневники самого Борзенко. В игровых сценах роль спортсмена исполнил актёр Иван Фоминов, серьёзно увлекающийся боксом.

20 июня онлайн-кинотеатр PREMIER провёл в Ташкенте дебютный закрытый показ документального фильма «Борзенко: ринг за колючей проволокой» о легендарном советском боксёре из Узбекистана Андрее Борзенко.

Сделать высококлассный фильм о спорте — непростая задача: любой недостоверный нюанс способен перечеркнуть все усилия. Особенно когда среди потенциальных критиков оказываются люди, знавшие героя лично. Таких в Ташкенте набралось немало, и все они сошлись в том, что создателям картины удалось блестяще справиться с задачей: она получилась глубокой и многослойной.

История Андрея Борзенко хорошо известна в Узбекистане: он начинал заниматься боксом в Ташкенте под руководством Сиднея Джаксона — американца, осевшего в республике в самом начале прошлого века. В 1938-м и 1939-м Борзенко дважды стал чемпионом республики, а два года спустя, когда началась Великая Отечественная война, ушёл на фронт, где получил ранение в одном из боёв, попал в плен и был отправлен в Бухенвальд. Там же после бесчеловечных пыток и прочих ужасов концлагеря оказался на ринге: таким извращённым образом развлекалась фашистская администрация, стравливая заключённых между собой.

В Бухенвальде Борзенко провёл в общей сложности 80 боёв и ни разу не потерпел поражение, благодаря чему, собственно, и остался жив.

Информацию пришлось собирать по крупицам, используя архивные документы — в том числе дневники самого героя. Как раз благодаря этой скрупулёзности портрет (боксёра сыграл в фильме актёр Иван Фоминов, для которого бокс является серьёзным увлечением) получился очень ярким, узнаваемым и очень настоящим. Это отметили дети Борзенко — Андрей и Ольга, которые присутствовали на премьере и признались, что почти не знали своего отца как боксёра.

Интересно, что сын Борзенко никогда не занимался и даже не пробовал заниматься боксом — против этого категорически выступала мать.

«Я знал, что о Бухенвальде и боксёрских поединках, которые там проходили, снимали фильмы в других странах, но не у нас. Поэтому у меня много лет была мечта, чтобы история отца тоже когда-нибудь была экранизирована. Для меня и старшей сестры это значимое событие, пусть фильм местами и получился очень тяжёлым для нас. Сам я никогда не видел, как отец боксировал. Из детской жизни почему-то очень ярко запомнилось, как к нам пришла съёмочная группа, которая снимала отца для какого-то телевизионного сюжета. Мне было года три, и запомнил я это потому, что в полуподвале, где мы жили, всегда было очень темно и холодно. А здесь люди включили софиты и как-то очень быстро согрели ими всю нашу квартиру», — вспоминал на премьере Борзенко-младший.

© Онлайн-кинотеатр PREMIER

Поколение Борзенко-старшего — это поколение израненных и сильно битых жизнью детей. Наверное поэтому в послевоенной жизни в тех, кто пережил войну, была так велика потребность отдавать любовь, тепло и заботу, навёрстывать то, что отняла Великая Отечественная. Эта линия тоже прослеживается в фильме. После Бухенвальда Андрею пришлось забыть об активном боксе из-за ранения. Вернувшись в Ташкент, он продолжил учёбу в медицинском, куда поступил ещё в довоенные годы.

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«После того как в 1946 году Андрей вернулся в Ташкент, он часто бывал у нас дома, подружился с моим братом. Они оба грезили о будущей профессии, оба мечтали стать хирургами, вернуть всех раненых и покалеченных войной людей к нормальной жизни, помочь им в этом. Наслушавшись их разговоров, я тоже поступила в медицинский: не проникнуться убеждённостью Андрея и Льва в том, что врач — это самая гуманная профессия в мире, было просто невозможно», — вспоминала об этом периоде дочь Сиднея Джаксона — Паина.

Борзенко действительно стал очень хорошим хирургом. Помимо этого, он какое-то время работал в своей боксёрской школе тренером, но не слишком долго: профессиональную активность сильно ограничивала больная нога, поэтому экс-боксёру пришлось переквалифицироваться в судьи. По отзывам знавших его людей, на ринге Борзенко-арбитр всегда был очень принципиален и справедлив. Интересно, что на турниры он приезжал сразу в двух качествах: либо как судья, либо как медик.

© Кадр со съемок фильма «Борзенко: Ринг за колючей проволокой»

О войне Андрей не вспоминал никогда, ничего о ней не рассказывал. Отголоском пережитых событий стал лишь один случай, который произошёл на международном турнире в Самарканде, о чём рассказал один из хороших знакомых боксёра Мирсалих Сагатов. В отеле вместе с узбекской командой жили иностранцы, и в один из дней Борзенко непроизвольно среагировал на немецкую речь: очень резко и тоже по-немецки бросил в ответку чем-то задевшему его немцу какую-то фразу. После чего резко замолчал и до конца дня больше не произнёс ни слова.

Отдельный и реально большой, хоть и невидимый пласт фильма — тренер. Личность Сиднея Джаксона и заложенные им в своего подопечного качества словно проходят сквозь весь сюжет. Вместе со своим сыном и женой тренер похоронен в Ташкенте на Боткинском кладбище, неподалёку от могилы Борзенко и некоторых членов футбольного клуба «Пахтакор», чьи жизни унесла авиакатастрофа над Днепродзержинском в 1979-м. В своё время именно Джаксон стал основоположником великой узбекской школы бокса, давшей впоследствии миру немало известных боксёров.

© Кадр со съемок фильма «Борзенко: Ринг за колючей проволокой»

Американец в определённом смысле стал олицетворением лучших черт профессии: он самозабвенно любил детей, многих своих подопечных приводил в зал с улицы лишь с тем, чтобы хулиганистые мальчишки не оставались без присмотра. Часто забирал учеников из зала к себе домой, подкармливал и, главное, учил тому, что бокс — это не мордобой, а прежде всего глубокая жизненная философия, умение противостоять любым, даже самым тяжёлым жизненным обстоятельствам, не сдаваться и до последнего держать удар, как бы ни было тяжело.

Рассказывая об отце и его легендарном подопечном Андрее Борзенко, Паина особенно подчеркнула именно этот аспект боксёрской профессии.

«Отец не уставал повторять, что ринг — это место сражения, где нужно прежде всего работать головой, а не кулаками. Андрей оказался в этом плане прекрасным учеником. Он умел идеально выстроить тактику боя, чему его всегда учил мой отец, плюс несгибаемая воля. Думаю, поэтому ему и удалось выжить, несмотря на все ужасы концлагеря», — объясняла дочь Джаксона.

Парадокс, но многое из того, что написано о легендарном боксёре в интернете, не соответствует действительности. До конца своей жизни он работал врачом — в спортивном диспансере. Умер в 1993-м в Ташкенте — городе, где до сих пор живут его дети.

Фильм же стал пусть небольшой, но очень важной страницей не только в истории самого героя и бокса, но и в истории Узбекистана, в истории Великой Отечественной войны. Ничто не должно и не может быть забыто — именно таким осталось послевкусие этой камерной премьеры.

В среду, 22 июня, фильм «Борзенко: ринг за колючей проволокой» выйдет в онлайн-кинотеатре PREMIER. К запуску приурочен открытый бесплатный премьерный показ в летнем кинотеатре «Москино Музеон». И этот фильм определённо стоит увидеть.