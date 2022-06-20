В Ташкенте прошла премьера фильма о легендарном боксёре Борзенко
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Борзенко выжил в Бухенвальде благодаря тому, что, несмотря на очень тяжёлые условия концлагеря и истощённое состояние, провёл в общей сложности более 80 боев и ни разу не потерпел поражение.
На премьере присутствовали дети Борзенко — Андрей и Ольга, а также дочь легендарного тренера по боксу Сиднея Джаксона, который много лет назад стал основоположником школы бокса в Узбекистане.
Фильм «Борзенко: ринг за колючей проволокой» 22 июня выйдет в онлайн-кинотеатре PREMIER. К запуску фильма приурочен открытый бесплатный премьерный показ в летнем кинотеатре «Москино Музеон».
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