Жуков — о фото украинского боксёра с Биволом: хорошо, что такие есть

Почётный президент Олимпийского комитета России Александр Жуков прокомментировал совместное фото российского боксёра Дмитрия Бивола с украинцем Иваном Редкачом.

«По-разному себя ведут украинские спортсмены, хорошо, что такие тоже находятся», — цитирует Жукова РИА Новости.

Редкач в социальной сети опубликовал фотографию с Биволом c подписью: «Нужно разделять спорт и политику».

На счету украинского боксёра 23 победы (18 нокаутом) и шесть поражений.

Бивол 8 мая на арене T-Mobile в Лас-Вегасе победил Сауля Альвареса единогласным решением судей — 115:113. Для мексиканца это поражение стало вторым в карьере. Россиянин победил во всех 20 боях на профессиональном ринге.

Бивол был признан лучшим боксёром мая в мире после победы над Альваресом.

Ранее спортсмен отреагировал на совместное фото с Редкачом.