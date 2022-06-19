Жуков — о фото украинского боксёра с Биволом: хорошо, что такие есть
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«По-разному себя ведут украинские спортсмены, хорошо, что такие тоже находятся», — цитирует Жукова РИА Новости.
Редкач в социальной сети опубликовал фотографию с Биволом c подписью: «Нужно разделять спорт и политику».
На счету украинского боксёра 23 победы (18 нокаутом) и шесть поражений.
Бивол 8 мая на арене T-Mobile в Лас-Вегасе победил Сауля Альвареса единогласным решением судей — 115:113. Для мексиканца это поражение стало вторым в карьере. Россиянин победил во всех 20 боях на профессиональном ринге.
Бивол был признан лучшим боксёром мая в мире после победы над Альваресом.
Ранее спортсмен отреагировал на совместное фото с Редкачом.