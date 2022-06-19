Бивол отреагировал на совместное фото с украинским боксёром Редкачом

Чемпион WBA в полутяжёлом весе россиянин Дмитрий Бивол прокомментировал фотографию, опубликованную украинским боксёром Иваном Редкачом.

«Мы с Редкачом и до этого общались. Сейчас увиделись в США, пообщались. У меня в отношении к нему не произошло ровно ничего. Да, мы не близкие друзья, не договариваемся о встречах в кафе и других местах, но при личных встречах всегда нормально общались», — цитирует Бивола «Матч ТВ».

Российский боксёр также признался, что в его команде «есть ребята из Украины». По его словам, его окружение и друзья думают только о спорте.

Редкач в социальной сети опубликовал фотографию с Биволом c подписью: «Нужно разделять спорт и политику».

На счету украинского боксёра 23 победы (18 нокаутом) и шесть поражений.

Бивол 8 мая на арене T-Mobile в Лас-Вегасе победил Сауля Альвареса единогласным решением судей — 115:113. Для мексиканца это поражение стало вторым в карьере. Россиянин победил во всех 20 боях на профессиональном ринге.

Бивол был признан лучшим боксёром мая в мире после победы над мексиканцем Альваресом.

Ранее бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю высказался о возможном поединке между Бетербиевым и Биволом.