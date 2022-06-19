Цзю не уверен, что хотел бы увидеть бой Бетербиева с Биволом

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Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю высказался о возможном поединке между обладателем титулов по версиям WBC, IBF и WBO Артуром Бетербиевым и чемпионом WBA Super Дмитрием Биволом.
Цзю не уверен, что хотел бы увидеть бой Бетербиева с Биволом
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«Остался один пояс. Тот самый, который у Бивола. Не знаю, хотел бы я видеть этот бой или нет. Не знаю, как они смогут договориться. Не трогая — кто они и что они. А просто выйти и показать, кто из них лучше», — цитирует Цзю «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что российские бойцы становятся лидерами мирового бокса, из-за чего и приходится выходить на ринг друг против друга.

«В моё время подобного не было. Я очень рад тому, что никого из своих не бил. У нас всегда была очень хорошая школа бокса, но не хватало профессионального подхода. Много поменялось с момента, когда я начинал. Много воды утекло. Нужно идти всегда в ногу со временем», — подчеркнул Цзю.

19 июня в Нью-Йорке на арене «Мэдисон-сквер-гарден» Бетербиев нокаутировал во втором раунде американца Джо Смита-младшего и одержал 18-ю победу в карьере. При этом все поединки россиянин выигрывал досрочно и ни разу не терпел поражений.

После этого Артур попросил объединительного поединка с соотечественником Биволом, который 7 мая одолел мексиканца Сауля Альвареса, а его рекорд составляет 20:0.

Ранее Цзю заявил, что Бетербиев провёл со Смитом свой классический бой.

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