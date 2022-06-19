Цзю: Бетербиев провёл со Смитом свой классический бой

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Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю отреагировал на победу россиянина Артура Бетербиева над американцем Джо Смитом — младшим за титулы по версиям WBC, IBF и WBO.
Цзю: Бетербиев провёл со Смитом свой классический бой
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«Мы можем только радоваться за Бетербиева. Артур провёл свой классический бой. Первый нокдаун в первом раунде. Второй, третий — это просто... Это в очередной раз показывает, что бокс — это шахматы. Но нужно ещё иметь ударку. К сожалению, много бойцов нашего поколения не умеют это делать. Нужно учиться бить», — цитирует Цзю «Спорт-Экспресс».

Бой Бетербиева и Смита состоялся 19 июня в Нью-Йорке на арене «Медисон-сквер-гарден». Российский боксёр нокаутировал соперника во втором раунде и одержал 18-ю победу в карьере. При этом все поединки Артур выигрывал досрочно и ни разу не терпел поражений.

Ранее тренер чемпиона WBA Дмитрия Бивола объяснил, почему поединок с Бетербиевым маловероятен.

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