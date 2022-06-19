Тренер Бивола объяснил, почему поединок с Бетербиевым маловероятен

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Тренер российского боксёра Дмитрия Бивола Геннадий Машьянов прокомментировал возможность проведения оборонительного поединка с Артуром Бетербиевым.
Тренер Бивола объяснил, почему поединок с Бетербиевым маловероятен
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«Встреча Бетербиева и Бивола в Америке принципиально никому не интересна. В России титульные бои запрещено проводить. Также не найдутся люди, которые готовы заплатить», — цитирует Машьянова Metaratings.

Напомним, что Артур Бетербиев является чемпионом мира WBC, WBO и IBF. 19 июня боксёр нокаутом победил американца Джо Смита — младшего. Дмитрий Бивол же владеет чемпионским поясом WBA, победив Сауля Альвареса.

Ранее Бетербиев попросил объединительный бой с соотечественником Биволом.

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