Тренер Бивола объяснил, почему поединок с Бетербиевым маловероятен

Тренер российского боксёра Дмитрия Бивола Геннадий Машьянов прокомментировал возможность проведения оборонительного поединка с Артуром Бетербиевым.

«Встреча Бетербиева и Бивола в Америке принципиально никому не интересна. В России титульные бои запрещено проводить. Также не найдутся люди, которые готовы заплатить», — цитирует Машьянова Metaratings.

Напомним, что Артур Бетербиев является чемпионом мира WBC, WBO и IBF. 19 июня боксёр нокаутом победил американца Джо Смита — младшего. Дмитрий Бивол же владеет чемпионским поясом WBA, победив Сауля Альвареса.

Ранее Бетербиев попросил объединительный бой с соотечественником Биволом.