Бетербиев попросил объединительный бой с соотечественником Биволом
«Я хотел бы драться за объединение всех поясов своего дивизиона. И стать неоспоримым абсолютным чемпионом мира», — заявил Бетербиев после боя.
Напомним, что Бивол забрал пояс по версии WBA, победив единогласным решением судей Сауля Альвареса.
Артур Бетербиев во втором раунде нокаутировал американца Джо Смита — младшего в оборонительном поединке в Нью-Йорке на арене «Медисон-сквер-гарден».
Ранее Бетербиев поделился ожиданиями от титульного поединка с Джо Смитом.