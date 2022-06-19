Бетербиев попросил объединительный бой с соотечественником Биволом

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Россиянин Артур Бетербиев после успешной защиты титулов WBC, IBF и завоевания пояса WBO попросил организовать поединок с соотечественником Дмитрием Биволом.

«Я хотел бы драться за объединение всех поясов своего дивизиона. И стать неоспоримым абсолютным чемпионом мира», — заявил Бетербиев после боя.

Напомним, что Бивол забрал пояс по версии WBA, победив единогласным решением судей Сауля Альвареса.

Артур Бетербиев во втором раунде нокаутировал американца Джо Смита — младшего в оборонительном поединке в Нью-Йорке на арене «Медисон-сквер-гарден».

Ранее Бетербиев поделился ожиданиями от титульного поединка с Джо Смитом.

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