Бетербиев попросил объединительный бой с соотечественником Биволом

Россиянин Артур Бетербиев после успешной защиты титулов WBC, IBF и завоевания пояса WBO попросил организовать поединок с соотечественником Дмитрием Биволом.

«Я хотел бы драться за объединение всех поясов своего дивизиона. И стать неоспоримым абсолютным чемпионом мира», — заявил Бетербиев после боя.

Напомним, что Бивол забрал пояс по версии WBA, победив единогласным решением судей Сауля Альвареса.

Артур Бетербиев во втором раунде нокаутировал американца Джо Смита — младшего в оборонительном поединке в Нью-Йорке на арене «Медисон-сквер-гарден».

Ранее Бетербиев поделился ожиданиями от титульного поединка с Джо Смитом.