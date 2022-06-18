Бетербиев не стремится во что бы то ни стало нокаутировать Смита

Россиянин Артур Бетербиев поделился ожиданиями от титульного поединка с Джо Смитом — младшим из США.

«Если это нокаут произойдёт, то так тому и быть. Если нет — я не мечтаю об этом», — цитирует Бетербиева boxingscene.com.

Бетербиев признался, что за восемь месяцев в тренировочном лагере была продела колоссальная работа.

«Я постараюсь показать её результаты не только болельщикам или сопернику, но и себе и своей команде. Для меня это важнее», — заключил он.

Бетербиев, чемпион мира по версиям WBC и IBF, в 17 боях на профессиональном ринге одержал 17 досрочных побед. На счету чемпиона WBO Смита — 28 выигрышей в 31 поединке.

Объединительный бой пройдёт в ночь на 19 июня на арене «Медисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке. В случае победы россиянин повторит достижение Сергея Ковалёва и вплотную приблизится к званию абсолютного чемпиона мира.

Ранее сообщалось, что Бетербиев оказался тяжелее Смита на взвешивании перед боем.