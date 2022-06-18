Бетербиев оказался тяжелее Смита-младшего на взвешивании перед боем
Бетербиев показал на весах 79,4 кг. Вес Смита-младшего — 79,1 кг.
Россиянин в 17 боях на профессиональном ринге одержал 17 досрочных побед. На счету чемпиона WBO Смита-младшего — 28 выигранных поединков при трёх поражениях.
Объединительный бой пройдёт в ночь на 19 июня на арене «Медисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке. В случае победы Бетербиев повторит достижение Сергея Ковалёва и вплотную приблизится к званию абсолютного чемпиона мира.
Ранее бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Костя Цзю дал прогноз относительно титульного поединка между Бетербиевым и Смитом-младшим.