Цзю уверен в победе Бетербиева в титульном бою со Смитом

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Костя Цзю дал прогноз относительно титульного поединка между россиянином Артуром Бетербиевым и Джо Смитом — младшим из США.

«Я немного боёв Смита смотрел, но я всё равно уверен, что Бетербиев сделает работу так, как он умеет, и выйдет победителем. Артур — непобедимый и жёсткий нокаутёр», — цитирует Цзю «Матч ТВ».

По его мнению, предстоящий «поединок не будет односторонним», однако россиянин обязательно одержит победу.

Бетербиев, чемпион мира по версиям WBC и IBF, в 17 боях на профессиональном ринге одержал 17 досрочных побед. На счету чемпиона WBO Смита-младшего — 28 выигрышей в 31 поединке.

Объединительный бой пройдёт в ночь на 19 июня на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. В случае победы россиянин повторит достижение Сергея Ковалёва и вплотную приблизится к званию абсолютного чемпиона мира.

Ранее сообщалось, что боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Абубакар Нурмагомедов узнал, кто станет его следующим соперником.