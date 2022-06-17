Цзю уверен в победе Бетербиева в титульном бою со Смитом

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Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Костя Цзю дал прогноз относительно титульного поединка между россиянином Артуром Бетербиевым и Джо Смитом — младшим из США.
Цзю уверен в победе Бетербиева в титульном бою со Смитом
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

«Я немного боёв Смита смотрел, но я всё равно уверен, что Бетербиев сделает работу так, как он умеет, и выйдет победителем. Артур — непобедимый и жёсткий нокаутёр», — цитирует Цзю «Матч ТВ».

По его мнению, предстоящий «поединок не будет односторонним», однако россиянин обязательно одержит победу.

Бетербиев, чемпион мира по версиям WBC и IBF, в 17 боях на профессиональном ринге одержал 17 досрочных побед. На счету чемпиона WBO Смита-младшего — 28 выигрышей в 31 поединке.

Объединительный бой пройдёт в ночь на 19 июня на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. В случае победы россиянин повторит достижение Сергея Ковалёва и вплотную приблизится к званию абсолютного чемпиона мира. 

Ранее сообщалось, что боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Абубакар Нурмагомедов узнал, кто станет его следующим соперником.

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