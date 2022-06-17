Абубакар Нурмагомедов проведёт следующий бой UFC с Роу

Боец абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Абубакар Нурмагомедов узнал следующего соперника.

32-летний россиянин выступит на турнире UFC on ABC 3. Его соперником станет Фил Роу из США. Турнир пройдёт 16 июля 2022 года, сообщает журналист Марсель Дорф в социальных сетях.

Нурмагомедов в двух поединках UFC одержал одну победу и потерпел одно поражение. В марте 2021 года российский боец оказался сильнее Джареда Гудена из США. Ранее он выступал в PFL. Всего за карьеру в ММА Нурмагомедов в 19 боях одержал 16 побед.

31-летний Роу в 12 поединках одержал девять побед и потерпел три поражения.

Ранее российский боец UFC Забит Магомедшарипов сообщил о завершении карьеры.