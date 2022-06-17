Боец UFC Магомедшарипов сообщил о завершении карьеры

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Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Забит Магомедшарипов сообщил о завершении карьеры.
Боец UFC Магомедшарипов сообщил о завершении карьеры
  • Gettyimages.ru
  • © Zabit Magomedsharipov

«Чемпионом стать не успел, но, думаю, и без этого смог порадовать вас. Я перестаю быть действующим спортсменом, но не ухожу из спорта. Мне есть чем и с кем поделиться своими знаниями», — написал Магомедшарипов в социальных сетях. 

31-летний боец признался, что завершает карьеру из-за многочисленных травм, из-за которых ему не удавалось проводить поединки.

На счету Магомедшарипова 18 побед, девять из которых нокаутом, и одно поражение. Последний бой россиянин провёл в ноябре 2019 года в Москве, где победил американца Келвина Каттара решением судей.

Ранее сообщалось, что Магомедшарипов перенесёт операцию в связи с проблемами иммунной системы.

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