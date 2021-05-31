Магомедшарипов перенесёт операцию из-за проблем с иммунной системой

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Российский боец смешанных единоборств Забит Магомедшарипов, выступающий в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), перенесёт операцию в связи с проблемами с иммунной системой.
Магомедшарипов перенесёт операцию из-за проблем с иммунной системой
  • РИА Новости

«У Забита есть проблемы с иммунной системой, они мешают ему полноценно готовиться к поединкам. Да, он может завершить карьеру. Окончательного решения на этот счёт пока нет. Он перенесёт операцию, которая может убрать проблемы со здоровьем, а дальше будет понятно», — цитирует ТАСС члена команды Магомедшарипова.

Последний бой 30-летний россиянин провёл в ноябре 2019 года в Москве, где победил американца Келвина Каттара решением судей.

Ранее в команде Магомедшарипова отвергли идею боя с Барбозой.

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