Магомедшарипов перенесёт операцию из-за проблем с иммунной системой

Российский боец смешанных единоборств Забит Магомедшарипов, выступающий в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), перенесёт операцию в связи с проблемами с иммунной системой.

«У Забита есть проблемы с иммунной системой, они мешают ему полноценно готовиться к поединкам. Да, он может завершить карьеру. Окончательного решения на этот счёт пока нет. Он перенесёт операцию, которая может убрать проблемы со здоровьем, а дальше будет понятно», — цитирует ТАСС члена команды Магомедшарипова.

Последний бой 30-летний россиянин провёл в ноябре 2019 года в Москве, где победил американца Келвина Каттара решением судей.

Ранее в команде Магомедшарипова отвергли идею боя с Барбозой.