В МО России подтвердили выход судов с украинской кукурузой из портов

Три ранее заблокированных судна с украинской кукурузой вышли из Одессы и Черноморска в рамках договорённостей по вывозу зерна, заявили в Минобороны России.

Из порта Одессы вышел сухогруз Navistar с кукурузой, из порта Черноморска — суда Polarnet и Rojen.

В ведомстве отметили, что Россия соблюдает принятые ранее обязательства для вывоза зерновых культур и минеральных удобрений из украинских портов.

Ранее стало известно, что совместный координационный центр санкционировал выход двух судов из Черноморска и одного из Одессы с 58 041 т кукурузы 5 августа.

22 июля Россия, Турция и ООН подписали соглашение о снятии ограничений на поставки российской сельхозпродукции на мировые рынки и о содействии вывозу украинского зерна.

В свою очередь, Минобороны России сообщило, что министр обороны Сергей Шойгу встретился с Генсеком ООН Антониу Гутеррешем. В ходе встречи стороны подписали меморандум о взаимодействии в обеспечении поставок российских удобрений и сельскохозяйственной продукции на мировые рынки.