Координационный центр разрешил трём судам с кукурузой выйти из портов Украины 5 августа
Об этом информирует РИА Новости.
«Совместный координационный центр (СКЦ) санкционировал выход с Украины трёх судов, двух из Черноморска и одного из Одессы, перевозящих в общей сложности 58 041 т кукурузы через морской гуманитарный коридор в рамках черноморской инициативы», — говорится в сообщении центра.
Уточняется, что судам разрешено выйти из портов Украины 5 августа.
Ранее совместный координационный центр в Турции одобрил отправку судна из Стамбула в Черноморск для экспорта зерна.
2 августа Минобороны Турции сообщило, что первый украинский сухогруз с кукурузой прибыл в Стамбул.