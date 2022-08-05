Координационный центр разрешил трём судам с кукурузой выйти из портов Украины 5 августа

Совместный координационный центр санкционировал выход двух судов из Черноморска и одного из Одессы с 58 041 т кукурузы 5 августа.

Об этом информирует РИА Новости.

«Совместный координационный центр (СКЦ) санкционировал выход с Украины трёх судов, двух из Черноморска и одного из Одессы, перевозящих в общей сложности 58 041 т кукурузы через морской гуманитарный коридор в рамках черноморской инициативы», — говорится в сообщении центра.

Уточняется, что судам разрешено выйти из портов Украины 5 августа.

Ранее совместный координационный центр в Турции одобрил отправку судна из Стамбула в Черноморск для экспорта зерна.

2 августа Минобороны Турции сообщило, что первый украинский сухогруз с кукурузой прибыл в Стамбул.